Le succès de la MLS dépend trop de Messi

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, intitulé MLS Success Overly Dependent on Messi, est présenté par Sling.

Qu’est-ce que cela dit à propos de la MLS que la Coupe de la Ligue n’a pas pu obtenir de contrat télévisé au Mexique ? Nous discutons des dernières nouvelles du Mexique où les chaînes de télévision ont fait un pied de nez à la compétition de la Coupe de la ligue basée aux États-Unis impliquant des équipes MLS.

Nous analysons également comment la MLS est désormais si dépendante du succès de Lionel Messi pour la vente de billets, les cotes d’écoute, les abonnements MLS Season Pass et la marchandise, mais la ligue dépend-elle trop d’un joueur?

On discute également de la nouvelle de Jon Champion se dirigeant vers NBC Sports, et de qui pourraient être ses co-commentateurs, ainsi que de savoir si l’USL va manquer une opportunité majeure de surfer sur la vague avec Messi, la Coupe du monde 2026 et d’autres grands footballeurs. événements.

Succès de la MLS et Messi : écoutez maintenant

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag. Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer animent l’émission.

