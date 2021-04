Les séries en streaming ont tendance à suivre deux modèles de sortie différents: le calendrier hebdomadaire traditionnel ou le modèle de frénésie dans lequel une série entière tombe en même temps. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais avec les récents succès hebdomadaires qui font des vagues, le temps de la frénésie est-il écoulé?

Le succès du modèle de sortie hebdomadaire en ce moment est le plus évident avec le succès de Disney Plus The Falcon et The Winter Soldier. Le deuxième spectacle MCU d’action en direct a déjà été confirmé comme ayant le plus grand public de tous les spectacles sur la plate-forme à ce jour – battant WandaVision et les deux saisons de The Mandalorian.

Bien que d’autres facteurs tels que la publicité du Super Bowl y aient contribué, le cycle de marketing hebdomadaire de l’émission a également été crucial. Après chaque épisode, Marvel a publié de nouvelles bandes-annonces et fonctionnalités, chacune se concentrant sur un sujet exploré dans l’épisode qui a été diffusé le plus récemment.

Le meilleur moment viral a été la rapidité avec laquelle Disney a agi sur la « coupure Zemo » qui a pris feu sur Twitter. Les gens ont d’abord partagé un clip de quelques secondes du personnage dansant après que l’acteur Daniel Brühl ait révélé dans une interview à Entertainment Weekly qu’il y avait d’autres images. Pas même quelques jours plus tard, Disney a publié un court métrage Twitter de 30 secondes, plus une coupe YouTube d’une heure digne d’un mème.

La conversation générée après chaque épisode ne peut pas être répliquée. Du point de vue des relations publiques, les plates-formes de streaming gagneront beaucoup plus de couverture grâce aux analyses approfondies de la théorie et aux récapitulatifs à la fois dans des articles, des vidéos et des podcasts de publications hebdomadaires.

La publicité crée à son tour des conversations de fans et d’audience, à la fois sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Cela signifie que même si vous n’avez jamais entendu parler de l’émission auparavant, vous pourriez être tenté de l’essayer car les derniers épisodes sont disponibles en streaming, et il y en a plus sur le chemin – vous pouvez donc participer au chat télé. .

Même le leader du binging – Netflix – s’essaye aux sorties hebdomadaires avec l’émission de téléréalité The Circle USA, entre autres. Le vice-président de Brandon Riegg non scénarisé a déclaré au Hollywood Reporter que «… certains types d’émissions, qui incluent des émissions de compétition ou un récit en arc comme Love Is Blind, étaient le genre d’émissions qui [viewers] voulait parler et discuter et assiette ».

Bien sûr, les versions hebdomadaires ne se sont pas bien passées avec tous les fans de MCU. En fait, IndieWire a critiqué WandaVision pour être trop lent – ce qui était dû à une combinaison de l’intrigue mystérieuse et de l’attente de sept jours entre les nouveaux épisodes.

Avant les services de streaming, beaucoup d’entre nous n’auraient pas eu ce problème, car le modèle hebdomadaire est exactement ce que la télévision utilise. Cependant, la culture excessive a rendu notre attention beaucoup plus courte, en particulier au cours de l’année dernière lorsque les services de streaming sont devenus notre nouveau meilleur ami et une source de réconfort avec rien d’autre à faire.

Comme l’explique The Conversation, la technologie d’aujourd’hui est si pratique qu’elle nous enlève le travail. Les téléspectateurs veulent du divertissement rapidement sans avoir à y penser, et Netflix fournit cette courte rafale d’immersion avec toutes ses nouvelles versions.







Il existe toutes sortes de fonctionnalités intégrées à Netflix pour aider à imposer une visualisation bingeable. Du fait que le nouvel épisode d’une série sera automatiquement lu à moins que le paramètre ne soit désactivé, aux bandes-annonces démarrant dès que vous survolez une vignette, au carrousel d’émissions et de films populaires qui se trouve sur la page d’accueil pour vous donner FOMO sur le dernier élément de contenu.

Il est facile de voir pourquoi Netflix a toutes ces fonctionnalités dans sa plate-forme, car les émissions bingeable ont fait des merveilles pour eux dans le passé – la première saison de Choses étranges était un phénomène culturel en partie en raison du fait que tous les épisodes étaient prêts et disponibles pour regarder dès le lancement.

Le drame romantique de la période récente Bridgerton est un autre excellent exemple d’une série frénétique qui a attiré l’attention de masse – quelque chose qui a sans aucun doute contribué au renouvellement de trois saisons supplémentaires. De plus, Netflix a tellement de contenu original en baisse constante qu’il n’y a pas de souci que la plate-forme s’épuise – c’était l’un des rares services en 2020 à ne pas avoir à s’inquiéter de manquer de matériel.







Disney Plus, d’autre part, a une poignée d’originaux que Netflix fait, et seulement quelques nouvelles versions par mois. Par conséquent, la plate-forme permet de garder le public intéressé – et donc abonné – en déployant des épisodes chaque semaine.

La série Bingeable ouvre également une toute autre boîte de vers: la culture des spoilers. Bien que cela puisse toujours être un problème pour les versions hebdomadaires, les téléspectateurs sont généralement plus acceptants car il n’y a qu’un seul épisode à rattraper. Cependant, le public est moins indulgent que les fins de séries soient gâtées sur Twitter le jour de la fin de la saison, car tout le monde n’a pas le temps de se gaver immédiatement.

Il existe des exceptions aux deux modèles. Amazon Prime Video a utilisé une version hybride avec certaines de ses plus grandes adresses IP; le super-héros de la comédie noire à succès The Boys a sorti trois épisodes à la fois, puis est passé à un calendrier de sortie hebdomadaire.

L’idée est venue des producteurs, comme l’explique le créateur Eric Kripke à Collider: «Les gens la brûlent en une semaine ou deux. Il y a une activité intense, puis elle s’estompe en quelque sorte.

«Il y a tellement de bons moments dans la saison deux, nous voulons lui donner le temps de mariner, afin que les gens puissent y réfléchir et en parler avant de passer à la chose suivante et de participer un peu plus longtemps à la conversation. Je pense un peu l’anticipation pour les fans est saine. «







Ce type de modèle hybride peut être une option pour les plates-formes de streaming qui n’ont jamais essayé les versions hebdomadaires et qui souhaitent l’essayer. C’est également utile pour les émissions qui peuvent ne pas se prêter à la folie. Je suis un grand fan de Breaking Bad, mais c’est tellement lourd qu’il est difficile de regarder plusieurs épisodes en une seule fois.

Alors que Netflix est traditionnellement coincé avec des sorties frénétiques pour sa production fictive, il pourrait peut-être apprendre quelque chose de Disney Plus. The Witcher et Stranger Things ont des saisons à venir (espérons-le) sortir cette année, et ont des bases de fans et des publics existants qui sont impatients de voir les épisodes baisser. En général, toutes les grandes franchises avec des fandoms attachés pourraient récolter les fruits des sorties hebdomadaires.

Cependant, cela ne signifie pas que le service doit déplacer tout son contenu vers ce modèle. Les nouvelles séries sans fanbase existante ont plus de chances de réussir avec le modèle de frénésie.

Il y a moins de marketing nécessaire (donc moins d’argent), et avoir tout prêt à partir du premier jour peut créer un buzz plus immédiat. De plus, la commodité d’avoir tous les épisodes au même endroit est utile pour les téléspectateurs occasionnels qui souhaitent reprendre l’émission à leur propre rythme. C’est particulièrement utile pour les émissions non scénarisées telles que les documentaires et les émissions de téléréalité qui se prêtent à la frénésie.

En fin de compte, tout dépend de la popularité existante d’une émission, du genre du contenu et des habitudes de visionnage de son public. Cependant, il ne fait aucun doute que le récent succès des émissions Marvel donnera à réfléchir aux autres plates-formes.

Ce que je regarde cette semaine

Ozark n’est peut-être pas nouveau sur Netflix, mais c’est l’une des choses les plus captivantes sur lesquelles je travaille progressivement (voir mon commentaire sur Breaking Bad et binging ci-dessus).

Avec Jason Bateman et Laura Linney, la série suit une famille qui déménage dans les Ozarks éloignés du centre du Missouri pour aider à blanchir de l’argent pour le cartel mexicain – mais finit par rencontrer de nombreux obstacles en cours de route. Ozark ne tire aucun coup de poing, donc si vous êtes un peu dégoûté, ce n’est pas celui qu’il vous faut. Mais si vous aimez les drames policiers passionnants, alors c’est une montre incontournable.