Le succès de FOX en Coupe du monde dépend de la façon dont l’USMNT se comporte au Qatar

Les dirigeants de FOX Sports savent que le succès de la couverture de la Coupe du monde de FOX dépend d’une chose, et c’est à quel point l’USMNT réussit.

Si l’équipe nationale masculine des États-Unis rentre chez elle après trois matchs, FOX Sports fait face à d’énormes obstacles pour faire de la Coupe du monde 2022 un succès financier et d’audience.

À l’inverse, si l’USMNT passe du groupe B et progresse dans les différents tours, cela suffira peut-être à FOX Sports pour percer le bruit du football universitaire et de la NFL.

Le défi unique de la coupe du monde de FOX

Lors d’une vidéoconférence cette semaine avec des médias de football américains, World Soccer Talk a interrogé le président de Telemundo Deportes, Ray Warren, sur les avantages du diffuseur de langue espagnole par rapport aux défis auxquels FOX Sports est confronté.

“Certains téléspectateurs de FOX devront faire des choix. Il y a beaucoup de conflits dans [FOX’s] calendrier entre le football universitaire et la NFL. Ils auront plus de jeux sur FS1 cette année qu’en 2018 à cause de cela. L’exemple étant l’Argentine contre le Mexique, qui entrera en conflit avec Ohio State-Michigan, nous attendons donc ce jour avec impatience.

« Les supporters hispaniques passent d’une équipe à l’autre. Si leur équipe sort, ils ont un deuxième favori. Ils pourraient en avoir un troisième. Et si tout le monde est absent, ils veulent toujours regarder la Coupe du monde, et ils auront un quatrième.

“Plus d’équipes hispaniques dans notre domaine nous permettent d’avoir un public qui restera avec nous.”

C’est quelque chose de majeur que FOX Sports n’a pas dans sa manche.

L’USMNT doit bien faire pour FOX

En regardant la Coupe du monde, si vous sentez une exubérance excessive de la part de FOX pour vouloir que l’USMNT réussisse, ne soyez pas trop surpris. Au cœur de cela, les talents de FOX Sports sont fiers de l’équipe américaine et sont à la fois enthousiastes et positifs quant à leurs chances de réussir.

En même temps, ils savent qu’une équipe américaine progressant dans cette compétition leur donnera plus de visibilité à la télévision, tout en aidant les cotes d’écoute.

Après tout, FOX sait ce que ça fait de ne pas avoir l’USMNT à une Coupe du monde.

« Les dommages collatéraux [the US not playing in the 2018 World Cup] fait à notre nombre de téléspectateurs était indubitable », a récemment déclaré David Neal, producteur exécutif de FOX Sports.

L’échec des États-Unis à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 en Russie a également nui au résultat net de FOX.

Selon les estimations du Standard Media Index, les ventes publicitaires de FOX ont baissé de 29 % pour la Coupe du monde 2018 par rapport aux 319 millions de dollars tirés par Disney et Univision. En bref, cela était dû à des notes inférieures aux attentes.

Dans l’ensemble, une campagne réussie pour l’équipe nationale masculine des États-Unis au Qatar 2022 fera une énorme différence pour FOX Sports. Indirectement, le succès des États-Unis à la Coupe du monde contribuera également à accroître la popularité de ce sport dans notre pays.

Comment Qatar 2022 a déjà été un succès pour FOX

Cependant, l’ironie dans tout cela est que Qatar 2022 a déjà été un grand succès pour FOX Sports. Comment? En 2011, FOX Sports a versé environ 500 millions de dollars à la FIFA pour les droits de télédiffusion des tournois de la Coupe du monde 2018 et 2022. Mais en 2014, les rapports ont révélé que la FIFA prévoyait de faire passer Qatar 2022 des mois d’été aux mois d’hiver.

Par la suite, selon des sources de World Soccer Talk, FOX Sports a menacé de poursuivre la FIFA pour avoir déplacé la compétition en hiver. En bref, FOX Sports était contrarié que le tournoi se déroule en tête-à-tête avec le football universitaire et la NFL. Par conséquent, Qatar 2022 ne serait pas aussi réussi financièrement pour FOX Sports en raison de la concurrence accrue des sports américains traditionnels.

Finalement, un compromis a été trouvé.

La FIFA a pris la décision d’attribuer à FOX Sports les droits TV de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. Malgré cela, aucun autre radiodiffuseur n’a eu la possibilité de soumissionner sur les droits. ESPN, parmi d’autres diffuseurs, était furieux.

L’histoire a connu une fin encore plus heureuse pour FOX Sports en 2018 lorsqu’en 2018, le diffuseur a appris que les États-Unis, le Canada et le Mexique co-organiseraient la Coupe du monde 2026. La compétition promet d’être une vache à lait majeure pour FOX Sports, en particulier, en tant que diffuseur exclusif de langue anglaise aux États-Unis.

Avec le recul, Qatar 2022 est peut-être la meilleure décision que la FIFA ait jamais prise pour FOX Sports.

