ORCHARD PARK, NY: Brian Daboll devrait immédiatement retirer les receveurs de Bills Cole Beasley et Stefon Diggs de sa liste de références potentielles si le coordinateur offensif de Buffalos espère décrocher un poste d’entraîneur-chef de sitôt.

Pour des raisons entièrement égoïstes, Beasley et Diggs n’étaient pas préparés cette semaine à fournir des recommandations élogieuses à Daboll si cela signifiait qu’il n’était plus avec Buffalo.

Je ne veux pas vous en donner parce que je ne veux pas qu’il parte, dit Diggs. J’adore jouer pour lui, c’est pourquoi je ne veux pas vous donner un bon pitch.

La réponse de Beasleys était encore plus catégorique.

Il ne va nulle part. Il reste dans l’équipe. Je lui ai dit qu’il ne pouvait pas partir tant que je n’aurais pas fini, dit Beasley. Je ne plaisante pas du tout. … Je ne veux même pas en parler.

Les deux peuvent ignorer le bavardage autant qu’ils veulent alors que les Bills (11-3) se préparent à se rendre en Nouvelle-Angleterre (6-8) lundi soir. Mais la perspective que Daboll suscite un intérêt extérieur pour la nouvelle année est plus grande en raison du travail qu’il a accompli en supervisant une attaque dirigée par Josh Allen qui a joué un rôle clé dans Buffalo remportant son premier titre de l’AFC Est en 25 ans.

À sa 20e saison dans la NFL et à sa troisième à Buffalo, Daboll a transformé une attaque autrefois laborieuse et orientée course en l’une des meilleures unités de passe de la ligue.

Diggs et Beasley connaissent les meilleures saisons de leur carrière en captures et en verges. Diggs a déjà établi le record d’équipe en une saison avec 111 attrapés et ses 1314 verges en réception sont 54 de moins que la marque d’Eric Molds établie en 1998.

Allen, quant à lui, a 30 passes de touché, trois de moins que le record de l’équipe en une saison établi par le Pro Football Hall of Famer Jim Kelly en 1991. Allens 4 000 verges passant au deuxième rang de l’histoire de l’équipe et 359 de moins que le record établi par Drew Bledsoe en 2002.

Daboll, bien sûr, n’entendra aucune mention de l’avenir au-delà du prochain match. Après avoir passé 11 saisons sur deux séjours en tant qu’assistant en Nouvelle-Angleterre, il a adopté l’approche semaine à la fois perfectionnée par l’entraîneur des Patriots Bill Belichick.

Vous êtes une créature d’habitude. Vous entrez, vous allez travailler, a dit Daboll, lorsqu’on lui a demandé si son nom était mentionné. Le lendemain du match, vous passez à la semaine suivante. Je regardais la Nouvelle-Angleterre ici depuis quelques heures.

Quant à savoir s’il entend parler des spéculations de sa famille, Daboll a déclaré: La plupart de mes familles dorment quand je rentre à la maison. Dormir quand je pars aussi.

Bien que connu en privé pour sa nature extravertie, Daboll conserve une personnalité publique boutonnée. Il détourne les questions sur ce que le succès des équipes signifie pour lui en dépit d’être quelqu’un qui a grandi dans la banlieue de Buffalo en faveur des Bills. Et il diffère les éloges en créditant ses joueurs.

Pourtant, la main créative de Dabolls est évidente dans presque tous les aspects d’une attaque offensive innovante et agressive.

Pour une équipe qui n’a pas terminé une saison classée au-dessus du 15e rang en verges par la passe depuis 2003, Buffalo occupe actuellement la deuxième place. Avec 407 points marqués, Buffalo est 51 loin d’égaler le record d’équipe d’une seule saison établi en 1991. Et les Bills ont eu 13 joueurs, y compris Allen, marquant une réception de TD pour égaler un record d’une saison de la NFL.

Daboll a profité de sa capacité à construire l’attaque des Buffalos à partir de zéro, son embauche coïncidant avec les Bills échangeant cinq places pour sélectionner Allen avec le choix n ° 7 du repêchage de 2018.

C’est différent de ses trois précédents arrêts de coordinateur à Cleveland (2009-10), Miami (2011) et Kansas City (2012). Au cours de ces quatre saisons, il a entraîné une collection hétéroclite de quart-arrière compagnons, dont Brady Quinn (à Cleveland et Kansas City), Matt Moore et Chad Henne (Miami) et Matt Cassel (Kansas City).

Bill Belichick a d’abord embauché Daboll pour servir d’assistant défensif en 2000 sur la recommandation de Nick Saban, qui entraînait l’État du Michigan. Daboll faisait partie du personnel de Sabans, et les deux ont ensuite été réunis en Alabama en 2017, lorsque Daboll a servi de coordinateur offensif pour les champions de football universitaire.

Nick l’a très fortement recommandé, ce qui a beaucoup de poids dans mon livre, a déclaré Belichick. Il a fait du bon travail tout au long. Cela a été assez cohérent avec lui. C’est un coach intelligent.

À Buffalo, Daboll a formé un lien étroit avec Allen basé sur la confiance et le respect mutuels. Leur relation s’est développée au point où Daboll consulte Allen sur les pièces qu’il aime et n’aime pas, et la capacité d’Allen à appeler ses propres pièces.

Ce fut le cas lors d’une victoire de 48-19 à Denver samedi, lorsque sur les conseils des quarts, Allen a effectué une passe de 55 verges à Diggs au troisième quart.

Je l’aime, pas seulement en tant qu’entraîneur mais en tant que personne. C’est un mec génial, a déclaré Allen, notant qu’il n’est pas inhabituel de recevoir un appel de Daboll à des heures impaires de la soirée pour discuter des pièces de théâtre. Je suis content d’avoir pu l’avoir ces trois dernières années et de voir notre relation grandir.

Combien de temps cela dure reste à voir.

L’entraîneur Sean McDermott ne serait pas surpris si Daboll et la coordinatrice défensive Leslie Frazier obtiennent la considération pour combler les postes vacants d’entraîneur-chef cette intersaison.

Ces opportunités ne se présentent pas chaque année, et certainement heureuses pour ces deux hommes, Leslie et Brian. Et je pense qu’ils sont tous les deux bien mérités, a déclaré McDermott. C’est ce qui vient avec le succès.

