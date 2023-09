Le succès de Coach Prime a rendu fiers les anciens du Colorado, Vance Joseph et Eric Bieniemy

ENGLEWOOD, Colorado — Vance Joseph et Eric Bieniemy ont connu le football de l’Université du Colorado à son plus haut niveau. Ils faisaient tous deux partie de l’équipe – Bieniemy, le porteur de ballon senior vedette ; Joseph, un quart-arrière suppléant de première année – qui a remporté un championnat national partagé avec Georgia Tech en 1990. Ils étaient tous deux jeunes assistants au sein de l’équipe d’entraîneurs du Colorado en 2001, une année record qui a vu les Buffaloes écraser leur rival du Nebraska, 62-36, puis battre le Texas pour remporter le championnat Big 12.

Ils savent ce que ça fait quand Boulder a ce rebond.

C’est pourquoi les deux coordinateurs de la NFL sont ravis de l’environnement créé par Deion Sanders lors de sa première saison en tant qu’entraîneur-chef des Buffaloes. Un revirement étonnamment rapide a permis à CU (2-0 avec son ennemi du Colorado sur le pont samedi soir) de faire exploser les sondages et de devenir sans doute la plus grande histoire du football – sinon de tous les sports. Le College GameDay d’ESPN aura lieu sur le campus samedi. Il en sera de même pour l’émission Big Noon Kickoff de Fox, qui a suivi les Buffs pour chacun de leurs trois premiers matchs.

« Je suis très heureux, très fier et j’attends avec impatience tout ce que je sais qu’ils accompliront cette année », a déclaré Bieniemy, dont les trois séjours en tant que joueur ou entraîneur au Colorado comprenaient un poste de coordonnateur offensif de l’école en 2011 et 2012. « Je suis heureux des choses qui se sont produites à Boulder. »

Deion Sanders peut ajouter Jay Norvell à sa liste de détracteurs. L’entraîneur de l’État du Colorado a critiqué la propension de Sanders à apparaître lors des conférences de presse avec un chapeau et des lunettes de soleil.@davidubben sur la motivation des Buffaloes.https://t.co/A2ViSfd8kV – L’Athlétisme (@TheAthletic) 14 septembre 2023

« Ça a été amusant, mec », a ajouté Joseph. « Cela faisait longtemps qu’ils n’avaient pas gagné à Boulder. L’excitation du match de printemps jusqu’à présent a été amusante pour nous tous. De toute évidence, Prime a fait un excellent travail pour rendre le programme pertinent, mais maintenant c’est vrai. Il gagne des matchs. Le quarterback (Shadeur Sanders) est un joueur spécial. Ce que fait (la star à double sens Travis) Hunter est spécial.

C’est dans le contexte de la renaissance de leur alma mater que Joseph et Bieniemy se rencontreront en tant que coordinateurs adverses dimanche après-midi lorsque les Broncos accueilleront les Commanders lors d’un match de la deuxième semaine – Joseph en tant qu’architecte de la défense de Denver et Bienemy en tant que jeu offensif de première année de Washington. -votre interlocuteur. Ce sera la quatrième fois que les deux anciens coéquipiers universitaires et amis de longue date s’affronteront alors qu’ils occuperont tous deux le rôle de coordinateur ou d’entraîneur-chef dans la NFL. Les équipes de Bieniemy ont remporté ces trois affrontements – deux en tant que coordinateur offensif des Chiefs en 2018 contre les Broncos entraînés par Joseph ; un avec les Chiefs contre la défense des Cardinals appelée par Joseph la saison dernière.

« Je sais que nous avons eu le meilleur de lui depuis quelques années maintenant », a déclaré Bieniemy avec un sourire jeudi en parlant aux journalistes dans les locaux des Commanders à Ashburn, en Virginie, « donc je sais qu’il se lèche les babines. »

Joseph et Bieniemy avaient tous deux une longue liste de correctifs à apporter suite aux performances d’ouverture de la saison de leur équipe. Pour la défense de Joseph à Denver, les problèmes comprenaient un manque de passes perturbatrices (taux de pression de 13,8 pour cent, le plus bas de la semaine 1), des problèmes de communication dans la zone rouge (deux courtes passes de touché autorisées à Jakobi Myers) et des pénalités fréquentes (un sommet de la ligue six défensives). infractions sur 58 yards).

ALLER PLUS LOIN Pourquoi les Broncos doivent s’appuyer davantage sur un jeu de course diversifié qui s’est montré prometteur lors de la semaine 1

Bieniemy a dû relever cette semaine le défi d’offrir une meilleure protection à son quart-arrière de deuxième année, Sam Howell, qui a été limogé six fois par la défense des Cardinals de l’Arizona lors du premier match et a lancé une interception sous la contrainte au deuxième quart. Howell a également tâtonné en se faisant limoger à la fin du deuxième quart-temps. L’Arizona a récupéré le ballon et l’a renvoyé pour un touché. Il y avait cependant des aspects du deuxième départ de Howell dans la NFL qui ont encouragé Bieniemy. Comme la façon dont le quart-arrière a trouvé la lumière du jour sur un touché de six verges au quatrième quart pour donner l’avance aux commandants et comment il a généralement répondu aux erreurs que lui et l’offensive ont commises tout au long du match.

En fin de compte, Howell vit encore bon nombre des choses qu’il voit sur un terrain de la NFL pour la première fois. Les erreurs font simplement partie du calcul intégré à ce stade de son développement. Bieniemy n’entraîne plus le quart-arrière Patrick Mahomes, double MVP, et il sait que les adversaires de Washington tentent de profiter de l’inexpérience de Howell. Ce sera particulièrement vrai pour Joseph, estime son ancien coéquipier.

« Je connais VJ et je ne vais pas dire que je connais tout son plan défensif, mais il a un sacré plan », a déclaré Bieniemy. « Ce que je sais à propos de VJ, parce que VJ a joué dans le secondaire (Joseph est passé de QB à l’université à demi défensif dans la NFL), il va toujours donner à un quart-arrière, en particulier à un jeune quart-arrière, un regard non repéré sur les endroits où il peut causer confusion. Notre travail consiste donc à nous assurer que chaque semaine, nous préparons nos gars à tous ces regards inattendus, qu’ils s’attendent toujours à l’inattendu, qu’ils appliquent leurs règles et qu’ils vont jouer.



Les Commanders ont une fiche de 1-0 avec Eric Bieniemy comme entraîneur-chef adjoint/coordinateur offensif après leur victoire de la semaine 1 contre les Cardinals. (Tommy Gilligan / USA aujourd’hui)

Bieniemy a déclaré que c’était Joseph qui « m’a inspiré » à devenir entraîneur en 2000. À l’époque, Joseph était assistant diplômé à CU. Bieniemy a passé un an en tant qu’entraîneur adjoint à la Thomas Jefferson High School de Denver avant de rejoindre Joseph dans l’équipe de l’ancien entraîneur-chef Gary Barnett à Boulder l’année suivante. Joseph a atteint la NFL pour la première fois, embauché par les 49ers de San Francisco en tant qu’entraîneur adjoint des arrières défensifs en 2005. Bieniemy était dans la ligue un an plus tard en tant qu’entraîneur des arrières des Vikings du Minnesota. Joseph s’est frayé un chemin à partir de là vers une opportunité d’entraîneur-chef avec les Broncos, qui a duré les saisons 2017 et 2018 avant d’être licencié et remplacé par Vic Fangio. Après quatre ans avec les Cardinals, Joseph est revenu à Denver en février en tant que nouveau coordinateur défensif de Sean Payton, le préparant une fois de plus à croiser la route de Bieniemy.

« Il a toujours eu cette qualité de leadership », a déclaré Bieniemy à propos de Joseph. « Il jouait le rôle de quarterback. Il a été remplaçant pendant tout ce temps, mais il était l’un des joueurs les plus intelligents de notre équipe en première année. Et évidemment, vous savez, cela l’a amené à jouer quelques années dans la NFL. Mais en plus de cela, lorsque je pensais devenir coach, il était déjà impliqué dans le coaching et il m’a en quelque sorte inspiré. VJ est une personne expérimentée qui a accompli beaucoup de choses. Et ce que j’aime chez lui, avant tout, c’est qu’il n’a pas changé. Deuxièmement, il continue de croître dans cette industrie. Et, et troisièmement, il a une manière de se démarquer car lorsque des emplois se libèrent, son nom est toujours évoqué.

ALLER PLUS LOIN Où est la ruée vers les passes ? Les Broncos ne parviennent pas à générer de la chaleur lors de la défaite de la semaine 1

Bien qu’ils soient entraîneurs opposés cette semaine, Bieniemy a suggéré cette semaine que les deux pourraient se rattraper brièvement samedi soir. S’ils se rencontrent, l’un des sujets de conversation s’imposera : la relance du programme si cher aux deux coachs. La vie d’entraîneur de la NFL ne comporte pas beaucoup de temps libre, mais Bieniemy et Joseph ont suivi d’aussi près que possible le travail que Sanders a effectué avec le Colorado. Bieniemy a rejoint un groupe d’anciens élèves dans la région de Washington DC le 2 septembre, applaudissant tandis que Sanders et les Buffaloes stupéfiaient TCU. Il a déclaré qu’il regarderait le match contre Colorado State depuis sa chambre d’hôtel samedi soir, alors qu’il passerait en revue les derniers préparatifs pour le match de dimanche contre les Broncos.

« C’est revenu à ce que c’était il y a longtemps », a déclaré Joseph à propos des Buffs dirigés par Prime. « C’est passionnant pour nous tous de voir ce qui se passe. »

(Meilleures photos de Vance Joseph et Eric Bieniemy au Colorado : Tim DeFrisco / Getty Images)

Le Foot 100, le classement définitif des 100 meilleurs joueurs de tous les temps de la NFL, sera mis en vente cet automne. Pré-commandez-le ici.