Pomme Le vice-président senior des services d’Eddy Cue attribue une grande partie du succès de la plus grande entreprise du marché au fait de dire « non » plus souvent que « oui ».

« Nous disons » non « à presque tout », a déclaré Cue lors d’une conversation avec Jim Cramer de CNBC lors du premier sommet du Conseil des PDG de CNBC à Santa Barbara, en Californie, mardi. « Quand vous devenez aussi grand que nous, il est facile de penser que vous pouvez faire n’importe quoi ou tout, et ce n’est tout simplement pas vrai. »

Selon Cue, une idée ne sort de la planche à dessin d’Apple que si c’est quelque chose que l’entreprise sait qu’elle peut bien exécuter et si c’est quelque chose dont les consommateurs se soucient vraiment.

Cue a rejoint Apple en 1989 en tant que responsable du génie logiciel. Depuis lors, il a joué un rôle clé dans de nombreuses innovations d’Apple, notamment le lancement de l’iTunes Store et l’incursion de l’entreprise dans le streaming sportif.

Apple a conclu un contrat de 10 ans avec la Major League Soccer en 2022 et le service est devenu disponible pour les fans pour la première fois au début de la saison de cette année. Cue a fait référence à la célèbre capacité du joueur de hockey sur glace Wayne Gretzky à voir de l’avant lorsqu’il a discuté de l’incursion d’Apple dans le streaming sportif.

« Nous voulions aller là où la rondelle allait, pas là où se trouvait la rondelle », a déclaré Cue. « C’est ce que [Gretzky] fait. Il patine là où la rondelle allait, pas là où se trouve la rondelle. Et c’est la même chose que nous voulions faire avec le sport. »