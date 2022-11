Le succès a le goût du jus de poire pétillant, mis en conserve à la ferme fruitière de Kelowna

Une entreprise locale a reçu un bon karma en remportant la médaille d’argent du concours provincial du produit de l’année, présenté par BC Food and Beverage.

Farming Karma, du nom de leur engagement envers leur communauté, et le patriarche de la famille très unie, Karma Gill, ont été primés pour leur soda à la poire, un produit innovant qui se situe entre le jus et l’eau pétillante.

« C’est vraiment une leçon d’humilité pour nous », a déclaré Avi Gill, le fils, président et chef de la direction de Farming Karma.

Malgré leur récent succès, la famille Gill n’a démarré l’activité de production de boissons qu’il y a quelques années.

“En 2020, nous ne savions rien… Cela nous donne l’assurance que la communauté aime notre produit”, a déclaré Avi Gill. En travaillant ensemble, la famille s’est concentrée sur l’innovation et la créativité pour agrandir le verger vieux de plusieurs décennies. La famille continue de cultiver des poiriers, des pommiers, des cerisiers et des pêchers ainsi qu’un assortiment de baies.

« Nous sommes d’abord des agriculteurs », a déclaré Gill.

Le jus pétillant est fait avec des fruits propres à la consommation, mais pas pour les rayons des magasins, en raison de petites bosses et contusions, a expliqué Gill. En réutilisant les fruits, ils réduisent les déchets inutiles qui finissent dans les décharges. Après avoir été pressée, la pulpe est utilisée comme aliment pour le bétail.

Gill a déclaré qu’il était important pour eux que l’entreprise soit aussi durable sur le plan environnemental et axée sur la communauté que possible. Il a dit qu’ils n’ajoutaient rien au jus de fruit pur qu’ils ne seraient pas à l’aise de nourrir leurs propres enfants.

L’innovation ne s’arrête jamais chez Farming Karma. L’entreprise a récemment ajouté des produits alcoolisés à ses étagères et se réjouit de l’avenir de l’entreprise familiale.

Gill attribue le succès de ses jus pétillants à un travail acharné et au soutien de la communauté.

Vous pouvez essayer le jus pétillant primé Farming Karma dans leur salle de dégustation, située au 1160, chemin Mackenzie, ou acheter des canettes chez Safeway, Nesters Market, Independent, Save on Foods et Buy Low Foods dans l’Okanagan.

