Le substitut de steak de Beyond Meat arrive dans les épiceries

Au deuxième trimestre, Beyond a annoncé que les ventes d’épicerie aux États-Unis n’avaient augmenté que de 2,2 %, tandis que les revenus des restaurants avaient diminué de 2,4 %. Cette année, les actions de la société ont perdu 80 % de leur valeur, réduisant sa valeur marchande à 821 millions de dollars. À son niveau record en juillet 2019, Beyond était évalué à 13,4 milliards de dollars.

Historiquement, les lancements de produits ont stimulé les ventes de Beyond, incitant de nouveaux clients à essayer l’article. Ce serait une bonne nouvelle pour l’entreprise, qui a vu ses ventes chuter et les investisseurs perdre espoir dans ses perspectives de croissance à long terme.

Le Beyond Steak qui sera vendu dans les épiceries est emballé en bouchées. Il utilise la protéine de fève comme base et contient 21 grammes de protéines par portion, selon la société. Il a également une teneur en graisses saturées inférieure à celle du steak de bœuf et ne contient pas de cholestérol. Le paquet de 10 onces coûtera 7,99 $.

Au milieu du chaos, Au-delà et Yum Brands’ Taco Bell a commencé à tester la carne asada sans viande en utilisant son produit Beyond Steak dans des restaurants de Dayton, Ohio.

L’annonce conclut un mois difficile pour le fabricant de substituts de viande. Beyond a évincé le chef de l’exploitation Doug Ramsey après avoir été arrêté pour avoir prétendument mordu le nez d’un autre homme. La société a également annoncé son intention de supprimer 19% de ses effectifs, soit environ 200 employés, ainsi que le départ de son directeur financier et la suppression du poste de directeur de la croissance.

Le nouveau produit sera déployé à l’échelle nationale dans plus de 5 000 Kroger et Walmart magasins, ainsi que Albertson , Ahold Delhaize Jewel-Osco, Sprouts et autres épiciers locaux.

Le passage pandémique à manger à la maison et à charger les garde-manger a profité à Beyond et à d’autres entreprises de viande à base de plantes. Mais de nombreux acheteurs n’ont pas continué à manger des substituts de viande une fois que la nouveauté s’est dissipée, et l’inflation a exercé une pression sur les budgets, rendant les substituts les plus chers encore moins attrayants pour les consommateurs.

Tous les lancements de Beyond n’ont pas été un succès. Les acheteurs n’étaient pas très friands de Beyond Meat Jerky, un jerky sans viande fabriqué dans le cadre de la coentreprise de l’entreprise avec PepsiCo . Les dirigeants ont déclaré en août que la demande était inférieure à ses estimations initiales. La production de l’en-cas a également été très coûteuse pour Beyond, ce qui a exercé une pression sur ses marges bénéficiaires cette année, même si cela devrait diminuer.

Beyond devrait publier ses résultats du troisième trimestre après la cloche du 9 novembre.