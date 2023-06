Le submersible touristique du Titanic porté disparu : ce qu’il faut savoir

Un navire submersible transportant cinq personnes dans l’Atlantique Nord a disparu dimanche, déclenchant un effort de recherche et de sauvetage. Le véhicule sous-marin Titan appartenant à OceanGate Expeditions explorait l’épave du Titanic lorsqu’il a perdu le contact avec un navire de recherche à la surface. Les personnes disparues ont probablement suffisamment d’oxygène pour survivre pendant trois à quatre jours, a déclaré aux journalistes le contre-amiral John Mauger, qui dirige l’opération de recherche de la Garde côtière.

Mais l’éloignement et la profondeur du site du Titanic, combinés aux débris dans la région, pourraient entraver les efforts de sauvetage. Les humains ne peuvent pas survivre sans oxygène à la profondeur du Titanic, a déclaré Andrew Norris, un capitaine à la retraite de la Garde côtière, ajoutant qu’il ne croyait pas non plus qu’un navire de sauvetage puisse atteindre cette profondeur.