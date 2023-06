Le submersible Titan : qu’est-ce que c’est, qu’est-ce qui a pu mal tourner et qu’est-ce qui se passe ?

Un nombre croissant d’avions et de navires des États-Unis et du Canada ont recherché mardi un navire submersible transportant cinq personnes qui a disparu en route vers l’épave du Titanic.

La Garde côtière américaine mène la recherche de la petite embarcation, nommée Titan, dans une région éloignée de l’océan Atlantique Nord. OceanGate Expeditions, une société d’exploration sous-marine, fait la chronique de la décomposition du Titanic et de l’écosystème sous-marin qui l’entoure via des voyages annuels depuis 2021.

Ce que nous savons jusqu’à présent sur le submersible, ce qui a pu mal tourner et ce qui est fait pour le trouver :

QUAND ET OÙ LE TITAN A-T-IL DISPARU ?

L’engin a été submergé dimanche matin et son navire de soutien a perdu le contact avec lui environ une heure et 45 minutes plus tard, selon les garde-côtes.

Le navire a été signalé en retard à environ 435 milles (700 kilomètres) au sud de St. John’s, à Terre-Neuve, selon le Centre conjoint de coordination de sauvetage du Canada à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le Titan a été lancé à partir d’un brise-glace loué par OceanGate et anciennement exploité par la Garde côtière canadienne. Le navire a transporté des dizaines de personnes et l’engin submersible vers le site de l’épave de l’Atlantique Nord, où le Titan a effectué plusieurs plongées.

Les garde-côtes américains ont déclaré mardi après-midi qu’il restait environ 40 heures d’oxygène au submersible, ce qui signifie que l’approvisionnement pourrait s’épuiser jeudi matin.

DE QUEL GENRE DE NAVIRE HAUTEUR EST-IL ?

OceanGate a décrit le Titan comme « le plus grand de tous les submersibles de plongée profonde » avec une « dispositif de sécurité inégalé » qui évalue l’intégrité de la coque tout au long de chaque plongée.

Fabriqué en titane et en fibre de carbone enroulée en filament, le Titan pèse 20 000 livres (9 072 kilogrammes) dans les airs, mais est lesté pour avoir une flottabilité neutre une fois qu’il atteint le fond marin, a indiqué la société.

Titan est capable de plonger quatre kilomètres (2,4 miles) « avec une marge de sécurité confortable », selon des documents déposés par la société en avril auprès d’un tribunal de district américain en Virginie qui supervise les affaires du Titanic.

Au moment du dépôt du dossier, Titan avait effectué plus de 50 plongées d’essai, y compris à la profondeur équivalente du Titanic, dans des eaux profondes au large des Bahamas et dans une chambre sous pression, a indiqué la société.

Au cours de son expédition de 2022, OceanGate a signalé que le submersible avait un problème de batterie lors de sa première plongée et devait être attaché manuellement à sa plate-forme élévatrice.

Greg Stone, un océanologue de longue date basé en Californie qui a été sur des submersibles similaires, a déclaré que les navires fonctionnent un peu comme des ballons à air chaud, avec des poids qui les tirent vers le bas. Il a déclaré que les personnes à bord auraient été informées de la manière de ramener le submersible à la surface.

« C’est une question de flottabilité », a-t-il déclaré. « C’est généralement quelques interrupteurs où vous pouvez les lancer, et ils relâcheront simplement les poids à l’extérieur du sous-marin et il reviendra. »

QU’EST-CE QU’IL A PU ARRIVER ?

Eric Fusil, professeur agrégé et directeur du centre de construction navale de l’Université d’Adélaïde, a décrit plusieurs scénarios possibles, notamment une panne de courant, un incendie, une inondation ou un enchevêtrement.

Un incendie, a-t-il dit, pourrait neutraliser les systèmes du navire ou créer des fumées toxiques qui pourraient rendre l’équipage inconscient. Une inondation serait encore plus dramatique, entraînant une implosion quasi instantanée.

Le scénario le plus optimiste serait une perte de puissance qui permettrait au navire de revenir à la surface, où il attendrait que les équipes de recherche le trouvent, a déclaré Fusil.

« Le point à retenir est qu’il est plus facile d’aller sauver des gens dans l’espace que de plonger aussi profondément et de sauver des gens parce que nous ne pouvons pas communiquer facilement », a-t-il déclaré. « C’est toujours une entreprise très, très risquée, même avec la technologie d’aujourd’hui. »

QUE FAIT-ON POUR LE TROUVER ?

Au moins 10 000 miles carrés (25 900 kilomètres carrés) ont été fouillés, selon les garde-côtes américains.

Le brise-glace de recherche canadien Polar Prince, qui soutenait le Titan, effectuait des recherches en surface avec l’aide d’un avion de reconnaissance canadien Boeing P-8 Poseidon, et l’armée canadienne a largué des bouées sonar pour écouter les éventuels sons du Titan.

Un robot sous-marin avait également commencé à chercher dans les environs du Titanic, et il y avait une poussée pour amener du matériel de sauvetage sur les lieux au cas où le submersible serait retrouvé, a déclaré Jamie Frederick du First Coast Guard District à Boston.

Deux avions Lockheed C-130 Hercules américains effectuaient des survols, et trois C-17 de l’US Air Mobility Command ont également été utilisés pour déplacer le submersible et l’équipement de soutien d’une autre société commerciale de Buffalo, New York, à St. John’s pour aider à la recherche. .

