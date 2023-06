Le submersible Titan manquant à court d’oxygène

Parti avec 96 heures d’air, l’oxygène du Titan serait probablement épuisé jeudi.

La Garde côtière a déclaré que les véhicules sous-marins télécommandés cherchant où les bruits avaient été détectés n’avaient pas donné de résultats.

Le navire de recherche français Atalante, équipé d’un engin de plongée robotisé, est arrivé dans la zone de recherche.

Cinq personnes à bord d’un submersible disparu près de l’épave du Titanic n’avaient plus que quelques heures de leur approvisionnement en air présumé jeudi, le cinquième jour d’une recherche multinationale massive sur des milliers de kilomètres carrés dans l’Atlantique Nord éloigné.

Le Titan de la taille d’une mini-fourgonnette, exploité par la société américaine OceanGate Expeditions, a commencé sa descente dimanche à 08h00, heure locale, mais a perdu le contact avec son navire de soutien vers la fin de ce qui aurait dû être une plongée de deux heures vers le centenaire. Naufrage.

Parti avec 96 heures d’air, selon la compagnie, son oxygène serait probablement épuisé jeudi. Le moment précis dépend de facteurs tels que la puissance de l’engin et le calme des personnes à bord, disent les experts, et supposent que le Titan est toujours intact.

Un véhicule télécommandé déployé à partir d’un navire canadien a atteint le fond de l’océan et a commencé à y rechercher le Titan, a annoncé jeudi matin la Garde côtière américaine sur Twitter.

Les équipes de sauvetage de plusieurs pays et les parents et amis des cinq occupants du Titan ont pris espoir lorsque la Garde côtière américaine a déclaré mercredi que des avions de recherche canadiens avaient enregistré des bruits sous-marins à l’aide de bouées sonar plus tôt dans la journée et mardi.

Mais la Garde côtière a déclaré que les véhicules sous-marins télécommandés cherchant où les bruits avaient été détectés n’avaient pas donné de résultats, et les responsables ont averti que les sons pourraient ne pas provenir du Titan.

« Lorsque vous êtes au milieu d’une affaire de recherche et de sauvetage, vous avez toujours de l’espoir », a déclaré mercredi le capitaine des garde-côtes Jamie Frederick, ajoutant que l’analyse des bruits n’était pas concluante.

Le navire de recherche français Atalante, équipé d’un engin de plongée robotisé capable d’atteindre la profondeur où repose l’épave du Titanic, à environ 3 810 mètres sous la surface, était arrivé dans la zone de recherche dès jeudi.

Le navire de recherche Atalante utilisait d’abord un échosondeur pour cartographier avec précision les fonds marins afin que la recherche du robot soit plus ciblée, a déclaré l’institut français de recherche marine Ifremer.

Le robot, Victor 6000, a des bras qui peuvent être contrôlés à distance pour aider à libérer un engin piégé ou l’accrocher à un navire pour le hisser. La marine américaine envoie un système de sauvetage spécial conçu pour soulever de gros objets sous-marins.

Le Titanic, qui a coulé en 1912 lors de son voyage inaugural après avoir heurté un iceberg, tuant plus de 1 500 personnes, se trouve à environ 1 450 km à l’est de Cape Cod, Massachusetts, et à 640 km au sud de St. John’s, Terre-Neuve.

Le Titan transportait son pilote et quatre autres personnes lors d’une excursion en haute mer vers l’épave, couronnant une aventure touristique pour laquelle OceanGate facture 250 000 $ par personne.

Les passagers comprennent le milliardaire et aventurier britannique Hamish Harding, 58 ans, et le magnat des affaires d’origine pakistanaise Shahzada Dawood, 48 ans, avec son fils de 19 ans, Suleman, tous deux citoyens britanniques.

L’océanographe français et grand expert du Titanic Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, et Stockton Rush, fondateur et directeur général d’OceanGate, auraient également été à bord. Rush est marié à un descendant de deux des victimes du Titanic.

« Nous attendons avec impatience, nous dormons à peine », a déclaré Mathieu Johann, rédacteur en chef de Nargeolet chez son éditeur Harper Collins.

Sean Leet, qui dirige une société copropriétaire du navire de soutien, le Polar Prince, a déclaré mercredi que tous les protocoles avaient été suivis avant que le submersible ne perde le contact.

« Il y a encore du support de vie disponible sur le submersible, et nous continuerons à garder espoir jusqu’à la toute fin », a déclaré Leet, directeur général de Miawpukek Horizon Maritime Services.

Des questions sur la sécurité de Titan ont été soulevées en 2018 lors d’un symposium d’experts de l’industrie submersible et dans un procès intenté par l’ancien chef des opérations maritimes d’OceanGate, qui a été réglé plus tard cette année-là.

Même si le Titan était localisé, sa récupération présenterait d’énormes défis logistiques.

Si le submersible avait réussi à revenir à la surface, il serait difficile de le repérer en pleine mer et il est verrouillé de l’extérieur, de sorte que ceux qui se trouvent à l’intérieur ne peuvent pas sortir sans aide.

Si Titan est au fond de l’océan, un sauvetage devrait faire face aux immenses pressions et à l’obscurité totale à cette profondeur. L’expert britannique du Titanic, Tim Maltin, a déclaré qu’il serait « presque impossible d’effectuer un sauvetage de sous-marin à sous-marin » sur le fond marin.

Il peut également être difficile de trouver le Titan au milieu de l’épave.

« Si vous avez vu le champ de débris du Titanic, il y aura un millier d’objets différents de cette taille », a déclaré Jamie Pringle, géoscientifique médico-légal à l’Université Keele au Royaume-Uni. « Cela pourrait être une tâche sans fin. »