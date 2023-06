Le submersible Titan : le point sur les recherches, perspectives de sauvetage

Un nombre croissant d’avions, de navires et d’équipements sous-marins des États-Unis, du Canada et de la France ont recherché mercredi un navire submersible transportant cinq personnes qui a disparu en route vers l’épave du Titanic.

La petite embarcation nommée Titan, propriété de la société d’exploration sous-marine OceanGate Expeditions, relate la décomposition du Titanic et l’écosystème sous-marin qui l’entoure via des voyages annuels depuis 2021.

Les garde-côtes américains mènent la recherche du Titan depuis que le Titan a disparu dimanche dans une région reculée de l’océan Atlantique Nord.

Voici ce que nous savons jusqu’à présent sur le submersible et ce qui est fait pour le trouver :

QUOI DE NEUF SUR LA RECHERCHE ?

Un avion canadien a détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche mardi et mercredi, selon la Garde côtière américaine. Les responsables ont déclaré qu’ils ne savaient pas ce qui provoquait les sons et qu’un vaisseau robotique parcourant la zone jusqu’à présent a « donné des résultats négatifs ». Des navires télécommandés supplémentaires ont été envoyés.

« L’équipement qui est sur place et à venir est le plus sophistiqué au monde et certainement capable d’atteindre ces profondeurs », a déclaré Sean Leet, directeur général de la société canadienne Horizon Maritime.

Mercredi, les chercheurs avaient couvert une zone deux fois plus grande que le Connecticut dans des eaux profondes de 2 1/2 milles.

QUAND ET OÙ LE TITAN A-T-IL DISPARU ?

L’engin a été submergé dimanche matin et son navire de soutien a perdu le contact avec lui environ une heure et 45 minutes plus tard, selon les garde-côtes.

Le navire a été signalé en retard à environ 435 milles (700 kilomètres) au sud de St. John’s, à Terre-Neuve, selon le Centre conjoint de coordination de sauvetage du Canada à Halifax, en Nouvelle-Écosse.

Le Titan a été lancé à partir d’un brise-glace loué par OceanGate et anciennement exploité par la Garde côtière canadienne. Le navire a transporté des dizaines de personnes et l’engin submersible vers le site de l’épave de l’Atlantique Nord, où le Titan a effectué plusieurs plongées.

Y A-T-IL UN ESPOIR?

Les experts disent que le meilleur scénario serait de trouver le Titan à la surface de l’océan. Il est équipé de systèmes de sécurité pour l’aider à remonter à la surface en cas d’urgence, même si tout le monde à bord est inconscient.

Si le Titan est coincé au fond de l’océan, cependant, les occupants finiront par manquer d’oxygène et développeront une hypothermie due au froid extrême. Le navire pourrait également être pris dans un filet de pêche ou un autre enchevêtrement. Dans ces cas, la meilleure chance de l’atteindre pourrait être d’utiliser un robot télécommandé sur un câble à fibre optique, a déclaré Jeff Karson, professeur émérite de sciences de la terre et de l’environnement à l’Université de Syracuse.

Sur la base de sa capacité de 96 heures, l’alimentation en air du navire pourrait s’épuiser jeudi matin.

Une brèche dans la coque du Titan en profondeur signifierait la mort instantanée à cause de la forte pression dans l’océan profond. Pourtant, un responsable des garde-côtes américains a déclaré que les efforts pour retrouver le navire restaient une « mission de recherche et de sauvetage, à 100% ».

Joyce Murray, ministre canadienne des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a fait écho à ce sentiment.

« Nous devons garder espoir dans le cadre de ce que nous faisons en tant que communauté humaine pour trouver les explorateurs et les mettre en sécurité », a-t-elle déclaré.

Un responsable de la marine américaine a déclaré mercredi qu’un système de sauvetage naval spécial qui pourrait être utilisé pour ramener le Titan à la surface était arrivé à St. John’s. Les responsables étaient en train d’identifier un navire auquel il pourrait être attaché, et une fois celui-ci affrété, il faudrait environ 24 heures pour souder le système au pont.

The Associated Press