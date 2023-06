Le submersible Oceangate Titan condamné qui a implosé lors d’une expédition sur l’épave du Titanic

Inscrivez-vous à notre e-mail Evening Headlines pour votre guide quotidien des dernières nouvelles Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit US Evening Headlines

jee devait être un voyage unique dans une vie, voyager au fond de l’océan et avoir la chance de voir ce que peu de gens ont jamais fait – l’épave du Titanic, vieille de 111 ans.

Un explorateur milliardaire britannique, un père et son fils pakistanais-britanniques, un plongeur français et le directeur général de la société de tourisme submersible sont montés à bord du submersible de l’expédition OceanGate, le Titan, plein d’un esprit d’aventure et d’excitation.

Mais, dans un écho effrayant du destin du navire condamné de 1912, peu après son départ, l’expédition a pris une tournure dramatique.

À peine une heure et 45 minutes après le début du voyage, le submersible a perdu le contact avec le navire de surface, à environ 900 miles à l’est de Cape Cod, Massachusetts.

Pendant quatre jours, une frénétique mission de recherche et de sauvetage a été menée, bien que personne ne sache si le Titan avait subi une sorte de catastrophe et, dans l’affirmative, si les cinq à bord y avaient survécu.

Les réserves d’oxygène devaient s’épuiser jeudi à 8 h HE (13 h GMT), créant ainsi une date limite pour sauver des vies.

Dans un virage dramatique, un avion canadien à la recherche du sous-marin disparu a détecté des bruits de claquement intermittents provenant du voisinage où les plongeurs ont été localisés pour la dernière fois. L’équipage a entendu des bruits de claquement toutes les 30 minutes mardi et à nouveau quatre heures plus tard, après le déploiement de dispositifs sonar supplémentaires.

Les cinq membres d’équipage sont morts dans une « implosion catastrophique », a annoncé jeudi la Garde côtière américaine.

Les responsables disent qu’ils continueront d’enquêter sur le site du champ de débris découvert, bien que les corps des cinq pourraient ne jamais être retrouvés. Voici ce que l’on sait de la tragédie :

Ce qui s’est passé?

Dimanche matin à 9 heures, heure de l’Atlantique, le Titan, un submersible appartenant à OceanGate Expeditions, a entrepris son excursion vers la tombe sous-marine du Titanic avec le navire de recherche Polar Prince.

L’expédition a commencé par un voyage de 400 milles marins dans l’océan Atlantique, à environ 900 milles au large de Cape Cod, Massachusetts.

Titan se prépare à lancer depuis sa plate-forme submersive lors d’un essai (OceanGate/YouTube)

Le submersible a ensuite été libéré de son navire de surface et a commencé sa descente à 13 000 pieds sous la surface de l’eau jusqu’à l’épave.

Le navire était censé transmettre un signal au Polar Prince toutes les 15 minutes, mais il a perdu le contact vers 11 h 47 HAA, une heure et 45 minutes après le plongeon.

Ce qui est exactement arrivé au sous-marin reste un mystère, mais les garde-côtes américains ont déclaré jeudi que des débris « compatibles avec une perte catastrophique de la chambre de pression » avaient été trouvés.

Le contre-amiral John Mauger a déclaré qu’il ne semblait pas y avoir de lien entre les bruits sous-marins détectés lors de la mission de recherche et de sauvetage et l’emplacement des débris sur le fond marin.

Les corps des cinq passagers pourraient ne jamais être retrouvés dans l’Atlantique, ont indiqué les garde-côtes américains.

Le navire submersible OceanGate Expeditions nommé Titan (Médias PA)

« Il s’agissait d’une implosion catastrophique du navire, qui aurait généré un son à large bande important là-bas que les bouées sonar auraient capté. »

OceanGate Expeditions a alerté les garde-côtes américains vers 18 h 40 HAA après que le sous-marin manquant n’ait pas fait surface.

Immédiatement, un effort de recherche a commencé pour le submersible en retard.

Où a-t-il disparu ?

On ne sait pas exactement où le sous-marin a disparu, mais la Garde côtière américaine a déclaré qu’elle cherchait à 900 milles à l’est de Cape Cod, où la célèbre épave du Titanic se trouve sous la surface.

L’épave du Titanic se trouve à environ 12 500 pieds au fond de l’océan Atlantique, à environ 380 milles marins au sud de Terre-Neuve, au Canada et à 1 240 milles marins à l’est de New York.

Les coordonnées du naufrage sont 41º43’32”N, 49º56’49”W.

Des équipes de sauvetage de plusieurs pays avaient passé des jours à rechercher des milliers de kilomètres carrés de haute mer avec des avions et des navires à la recherche de tout signe du Titan de 22 pieds (6,7 mètres). La garde côtière américaine a déclaré qu’elle cherchait dans une profondeur d’eau d' »environ 13 000 pieds ».

Le contre-amiral Mauger a déclaré que la zone où le submersible avait disparu était éloignée, ce qui rendait la recherche difficile.

Il a dit qu’il était trop tôt pour dire quand la panne du navire s’est produite. L’opération de recherche a eu des bouées sonar dans l’eau pendant plus de trois jours et n’a détecté aucune sorte de bruit explosif fort pendant cette période, a-t-il déclaré.

Les bouées avaient capté des sons mardi et mercredi qui donnaient temporairement l’espoir que les gens du Titan étaient vivants et frappaient la coque.

Mais les responsables ont déclaré que l’analyse du son n’était pas concluante et que les bruits n’émanaient peut-être pas du tout du Titan.

La mission de recherche et de sauvetage sous-marine la plus profonde au monde

Diverses agences et pays, ainsi que des organisations privées et publiques ont désespérément travaillé ensemble pour tenter de retrouver et de sauver les cinq personnes à bord du submersible Titan.

La recherche ne ressemblait à rien de jamais exécuté auparavant, ce qui en faisait la mission de recherche et de sauvetage sous-marine la plus profonde au monde.

Les efforts ont été dirigés par la Garde côtière américaine à Boston, mais la Garde côtière canadienne, les Forces armées canadiennes, la Marine américaine et d’autres ont également été impliqués. Le Royaume-Uni a envoyé des avions de la RAF.

La Garde côtière américaine a déployé deux avions C-130, la Garde nationale aérienne de New York a déployé un autre C-130, la Garde côtière canadienne a déployé un avion C-130 et un P-8.

Un US Navy Curv-21, un navire submersible sans pilote pouvant atteindre une profondeur de 20 000 pieds, est utilisé dans la recherche de l’épave du Titanic manquante (Marine américaine)

De plus, plusieurs navires de la Garde côtière canadienne, un navire de recherche français L’Atalante et des navires commerciaux ont été utilisés dans la recherche.

La Marine royale canadienne a également déployé le NCSM Glace Bay, qui transportait une équipe médicale spécialisée en médecine de plongée. À bord se trouvait une chambre de recompression hyperbare mobile pour six personnes qui peut être utilisée pour traiter ou prévenir le mal de décompression.

Le navire de sauvetage Deep Energy transportait deux véhicules télécommandés (ROV) capables d’opérer jusqu’à une profondeur de 3 000 m. Le John Cabot, qui dispose de « capacités de sonar à balayage latéral », le Skandi Vinland et l’Atlantic Merlin ont également rejoint les recherches mercredi, selon les garde-côtes américains. a déclaré dans un message Twitter.

3 Une photo publiée par les garde-côtes américains montrant le navire de recherche des Bahamas « Deep Energy » (Garde côtière américaine/EPA)

Mais, malgré la mission multi-agences, David Concannon, un avocat et explorateur qui s’est retiré de l’expédition du Titanic à la dernière minute, a affirmé que les efforts de sauvetage étaient entravés par la bureaucratie, la bureaucratie et le manque d’urgence du gouvernement américain.

La société britannique Magellan Limited disposait d’un engin submersible hauturier « prêt à soutenir » la mission, avec la capacité d’atteindre des profondeurs de 6 000 mètres et l’expérience de visiter l’épave du Titanic. Mais le premier district de la Garde côtière américaine a déclaré L’indépendant il n’avait pas demandé l’assistance de la firme car le navire était trop éloigné.

Des bruits de claquement entendus

Un avion canadien P-8 aurait détecté des bruits de claquement intermittents dans la zone où les plongeurs ont disparu mardi et de nouveau mercredi.

Sur Twitter, les garde-côtes américains ont déclaré avoir détecté des bruits sous-marins dans la zone de recherche. En conséquence, les opérations du ROV ont été déplacées pour tenter d’explorer l’origine des bruits.

Les mises à jour internes par e-mail envoyées à la direction du Département de la sécurité intérieure se lisaient comme suit : « Le P-8 a déployé des bouées acoustiques, qui ont signalé un contact dans une position proche de la position de détresse. Le P8 a entendu des bruits de claquement dans la zone toutes les 30 minutes. Quatre heures plus tard, un sonar supplémentaire a été déployé et des coups se faisaient encore entendre.

Mais jeudi soir, le contre-amiral John Mauger a déclaré qu’il ne semblait pas y avoir de lien entre les bruits sous-marins et l’emplacement des débris sur le fond marin.

Il a déclaré: «Ainsi, tout au long des efforts de recherche, nous avons réagi aux informations dont nous disposions et pendant que nous continuons à les envoyer pour une analyse plus approfondie, encore une fois un environnement d’exploitation très complexe pour nous, laissez-moi vérifier avec les experts , mais il ne semble pas y avoir de lien entre les bruits et l’emplacement sur le fond marin.

Interrogé sur le moment de l’implosion et si cela s’est produit au moment où le navire a perdu le contact, le contre-amiral Mauger a déclaré qu’il était « trop ​​​​tôt pour le dire », mais a ajouté que les bouées sonar n’avaient détecté aucun événement catastrophique au cours de la dernière 72 heures qu’ils avaient été dans l’eau.

Qui sont les cinq morts ?

L’explorateur et milliardaire britannique Hamish Harding, 58 ans, détenteur d’un record, avait voyagé sur le Challenger Deep jusqu’au fond de l’océan et sur Blue Origin de Jeff Bezos dans l’espace. Il a écrit sur Facebook samedi: «Je suis fier d’annoncer enfin que j’ai rejoint OceanGate Expeditions pour leur mission RMS TITANIC en tant que spécialiste de mission sur le sous-marin descendant vers le Titanic.

« En raison du pire hiver à Terre-Neuve en 40 ans, cette mission sera probablement la première et la seule mission habitée vers le Titanic en 2023. »

(Jannicke Mikkelsen via REUTERS)

Le père de deux enfants était un explorateur chevronné et détenait trois records du monde Guinness, dont la plus longue durée à pleine profondeur de l’océan par un navire avec équipage lorsqu’en mars 2021, lui et l’explorateur océanique Victor Vescovo ont plongé à la profondeur la plus basse de la fosse des Mariannes. En juin 2022, il est allé dans l’espace sur la fusée New Shepard de Blue Origin.

Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, a dirigé la première expédition de récupération du Titanic en 1987 et plusieurs autres, devenant une autorité de premier plan sur le site de l’épave.

M. Nargeolet, décrit par OceanGate comme le « plus grand explorateur du Titanic », avait effectué 35 plongées dans le submersible.

Paul Henri Nargeolet, directeur de la recherche sous-marine chez Premier Exhibitions, Inc (Getty)

Shahzada Dawood, 48 ans, et son fils Suleman Dawood, 19 ans, étaient des citoyens britanniques, qui auraient vécu dans un manoir du Surrey avec l’épouse de M. Dawood, Christine, et sa fille Alina.

Shahzada Dawood était vice-président de l’un des plus grands conglomérats du Pakistan, Engro Corporation, et Suleman a étudié à l’Université de Strathclyde.

Shahzada Dawood est porté disparu à bord du sous-marin (WEF)

Le directeur général d’OceanGate Expeditions, Stockton Rush, 61 ans, a commencé sa carrière en tant que pilote, devenant le plus jeune pilote de transport à réaction au monde à l’âge de 19 ans.

Il a siégé au conseil d’administration du Museum of Flight, au conseil d’administration de la société de logiciels d’entreprise Entomo et en tant que président de Remote Control Technology et a fondé OceanGate en 2009.

Le chef d’OceanGate, Stockton Rush (OceanGate)

OceanGate propose des excursions vers des épaves et d’autres voyages en haute mer pour les clients payants. Ces dernières années, les voyages pour voir l’épave du Titanic sont devenus de plus en plus populaires.