Le submersible manquant était géré par un contrôleur de jeu vidéo. Est-ce normal?

Une recherche désespérée est en cours après un submersible lors d’une expédition en haute mer à l’épave du Titanic a disparu avec cinq personnes à bord cette semaine. Le submersible, appelé Titan, est contrôlé par ce que le PDG de la société a appelé un contrôleur de jeu vidéo – un fait qui a soulevé des questions sur la vitalité du sous-marin et la viabilité de son matériel.

En 2022, lorsque le correspondant de CBS News, David Pogue, a fait un voyage à l’intérieur Le submersible en fibre de carbone unique en son genre d’OceanGateStockton Rush, PDG d’OceanGate, a brandi l’appareil portable en disant: « Nous gérons tout avec ce contrôleur de jeu. »

Le contrôleur de jeu vidéo, PDG d’OceanGate, Stockton Rush, a déclaré qu’il dirigeait leur submersible. Nouvelles de la SCB

On ne sait pas si l’appareil, qui ressemble à la manette de jeu sans fil Logitech F710 largement disponible, a été modifié ou personnalisé. On ne sait pas non plus si OceanGate, qui coordonne ces expéditions, utilisait encore le contrôleur de jeu vidéo sur le submersible pour le récent voyage, au cours duquel Rush était l’opérateur. Le submersible manquant est différent des autres navires de haute mer en ce sens qu’il est le seul sous-marin pour cinq personnes au monde capable d’atteindre Profondeurs titanesques — à environ 13 000 pieds, à près de 2,5 milles sous la surface de l’océan.

Steve Wright, professeur agrégé d’ingénierie aérospatiale à l’Université de l’ouest de l’Angleterre, affirme que plusieurs avions et navires sont partiellement contrôlés par ce qui ressemble à un contrôleur de jeu vidéo.

Wright, qui s’est entretenu avec CBS News de l’université via Zoom, a travaillé avec des avions habités et sans pilote et affirme que des appareils similaires sont utilisés dans les deux. Mais les appareils qu’il a décrits sont un peu plus avancés que votre contrôleur PlayStation moyen.

« L’avionique est utilisée partout, pas seulement pour faire voler des choses », a déclaré Wright, pointant un drone sur lequel ses étudiants travaillaient, « dans la mesure où le logiciel que nous utilisons dans ce drone là-bas est presque le même logiciel étant également utilisé dans les submersibles.

Le contrôleur dans la classe de Wright à l’UWE, où les étudiants construisent des drones. Steve Wright

« Dans un sens, ces petits joysticks que vous voyez sont comme des contrôleurs de jeux vidéo, mais il est important de souligner qu’ils sont fabriqués à un niveau de fiabilité et de qualité beaucoup, beaucoup plus élevé que votre simple contrôleur Xbox aléatoire », a-t-il déclaré.

CBS News a contacté OceanGate à propos du contrôleur du Titan et attend une réponse. La société a déclaré dans un communiqué qu’elle « explorait et mobilisait toutes les options pour ramener l’équipage en toute sécurité ». La Garde côtière a également lancé une mission de recherche et de sauvetage pour le navire.

Lorsqu’on lui a montré une photo du contrôleur de jeu vidéo du Titan par e-mail, Wright a déclaré qu’il « n’avait jamais rien vu de tel » et qu’il s’attendait à ce qu’il y ait un système principal plus fiable.

Bien qu’un contrôleur de jeu vidéo puisse avoir la plupart des capacités d’un contrôleur de joystick ordinaire sur un sous-marin, Wright a déclaré qu’il ne serait certainement pas aussi fiable. « En fait, je m’attendrais à ce que le » vrai « contrôleur submersible ait une fiabilité d’environ mille fois celle du combiné de jeux », a-t-il écrit.

En 2017, la Marine a annoncé qu’elle implémenterait des contrôleurs Xbox sur les sous-marins pour faire fonctionner des mâts photoniques, qui sont similaires aux périscopes, Le Virginia-Pilot a rapporté. Le lieutenant jg Kyle Leonard, officier adjoint des armes de l’USS John Warner, a déclaré à la publication que les officiers subalternes et les marins avaient déclaré que les contrôleurs d’origine étaient maladroits et que le chef principal Mark Eichenlaub a déclaré que les contrôleurs Xbox étaient un remplacement facile et bon marché.

Sur cette photo du 2 février 2018 publiée par l’US Navy, le lieutenant jg William Gregory utilise une manette de jeu Xbox pour manœuvrer le mât photonique à bord du sous-marin qui doit être mis en service sous le nom d’USS Colorado le samedi 17 mars 2018 à Groton , Connecticut (Steven Hoskins/US Navy via AP) Steven Hoskins / AP

Dans ce cas, les contrôleurs Xbox n’ont pas été utilisés pour diriger les sous-marins.

Wright a déclaré que les manettes qui aident à diriger divers avions et navires sont « fondamentalement les mêmes » que celles des contrôleurs de jeux vidéo. « Principalement, vous ne contrôlez pas le système de propulsion et le système de propulseur de votre véhicule aéroporté ou de votre véhicule submersible ou même de votre véhicule terrestre », a-t-il déclaré. « Vous faites ce que les avions de ligne et les avions de chasse font depuis des décennies, c’est-à-dire que vous faites simplement des suggestions à un ordinateur. »

Le joystick n’agirait probablement pas comme un analogue au volant du véhicule, mais commanderait un système informatique dans le véhicule qui contrôle la direction.

Mais le soi-disant « contrôleur de jeu vidéo » n’est pas le seul système qui aide à piloter des submersibles ou des avions, a-t-il déclaré. Il y a souvent un contrôleur de secours en cas de panne et de nombreuses fonctions des avions ou des submersibles sont contrôlées par un ordinateur, et non par l’opérateur du joystick.

Il a dit que les personnes qui sont douées pour les jeux vidéo pourraient probablement comprendre comment utiliser de tels joysticks, mais si les choses tournent mal, une connaissance des systèmes informatiques serait nécessaire.

« C’est comme quand vous montez dans un vol transatlantique et que vous voyez les pilotes dans le cockpit, la plupart du temps, ils sont assis là à se tourner les pouces, à ne pas faire grand-chose. Mais pour ma part, je suis très heureux qu’ils soient assis là, entraînés au niveau qu’ils sont, car ils ont une compréhension beaucoup plus profonde des autres choses qui pourraient arriver », a-t-il déclaré.

