Le Subaru Forester 2023 est inchangé, sauf le prix

Dans les années modèles entre la sortie d’une nouvelle génération et sa mise à jour ultérieure en milieu de cycle, les constructeurs automobiles ont tendance à rester discrets, peut-être en ajoutant une nouvelle couleur de peinture ou en faisant de petits ajustements aux niveaux de finition – ou, parfois, en ne changeant rien du tout. C’est le cas du Subaru Forester 2023, qui reste inchangé, à l’exception de son prix.

Subaru a annoncé les prix du VUS compact Forester 2023, qui arrivera chez les concessionnaires en décembre. Tous les modèles sont propulsés par un moteur à essence flat-4 de 2,5 litres produisant 182 chevaux et 176 livres-pied de couple, qui est acheminé aux quatre roues au moyen d’une transmission à variation continue. Toutes les versions reçoivent également EyeSight, la suite d’aides à la conduite actives et passives de Subaru qui comprend un régulateur de vitesse adaptatif, un freinage d’urgence automatique et un avertissement de sortie de voie.

Un Forester de base vous coûtera 27 620 $. Cela comprend les frais de destination de 1 225 $, qui ont augmenté de 100 $ pour la nouvelle année modèle, ainsi que la hausse de prix de 1 200 $ qui affecte toutes les variantes Forester de la gamme de six versions. Le Forester de base est livré avec un tas d’équipements standard, y compris un écran d’infodivertissement de 6,5 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto.

Passez au Forester Premium à 29 395 $ et vous obtiendrez des sièges et des rétroviseurs chauffants, un siège conducteur à commande électrique, des vitres d’intimité et un démarrage sans clé, en plus du X-Mode de Subaru avec contrôle de descente en côte. Le Forester Sport à 30 965 $ ajoute des éléments visuels plus sportifs à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi qu’une surveillance des angles morts et des ports USB-A arrière.

La Désert forestier monte en prix à 34 020 $. Cette garniture unique reprend plusieurs améliorations mécaniques par rapport au Forester standard, y compris des modifications de suspension pour de meilleures prouesses hors route (et une garde au sol accrue), ainsi que des pneus costauds résidant sous un revêtement de carrosserie plus épais et une protection supplémentaire du soubassement. Il peut également remorquer 3 000 livres, soit le double des autres Foresters.

Aux échelons supérieurs de la gamme Forester, nous avons le Limited à 33 075 $. En plus de roues plus grandes et de rétroviseurs couleur carrosserie, la Limited ajoute un écran d’infodivertissement plus grand de 8 pouces, une sellerie garnie de cuir et une climatisation automatique à deux zones. Enfin, il y a le Forester Touring à 36 495 $, qui propose des garnitures esthétiques plus sophistiquées, des phares antibrouillard à DEL, des rails de toit, un siège passager avant à réglage électrique et des sièges arrière chauffants. Il embarque également DriverFocus, un système de surveillance du conducteur qui peut arrêter la voiture si le conducteur ne répond plus, ainsi que des commandes gestuelles pour la climatisation automatique.