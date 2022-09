Que ce passe-t-il Subaru a dévoilé jeudi le Crosstrek 2024 mis à jour, mais uniquement dans les spécifications japonaises pour le moment. Pourquoi est-ce important Le Crosstrek mis à jour a un style plus propre et une technologie de cabine améliorée, y compris un écran orienté verticalement de 11,6 pouces. Et après Le Subaru Crosstrek 2024 sera mis en vente aux États-Unis au début de l’année prochaine.

Subaru lancera un Crosstrek mis à jour aux États-Unis l’année prochaine, et jeudi, le constructeur automobile nous a donné un aperçu du crossover restylé dans sa spécification japonaise. Alors que Subaru appelle actuellement ce véhicule Crosstrek ou XV selon le pays, la nouvelle version utilisera le nom Crosstrek dans le monde entier.

La refonte du Crosstrek n’est pas trop drastique, avec un carénage avant lissé et un revêtement en plastique supplémentaire, qui fonctionne parfaitement avec l’ambiance mignonne de ce grand hayon. Subaru affirme que les modèles haut de gamme continueront de rouler sur des roues de 18 pouces et que quelques nouveaux choix de couleurs seront également proposés.

À l’intérieur, la grande nouveauté est une mise à niveau technologique qui inclut l’écran tactile orienté portrait de 11,6 pouces utilisé dans d’autres nouvelles Subarus. Cet écran exécutera le dernier logiciel d’infodivertissement Starlink de Subaru, qui comprend Apple Car Play et Android Auto connectivité. En parlant de technologie, attendez-vous à ce que la suite d’assistance au conducteur EyeSight de Subaru soit de série sur tous les modèles, et le Crosstrek 2024 dispose également d’un éclairage extérieur entièrement à LED.

Nous attendons toujours les détails officiels américains, donc on ne sait pas exactement quels groupes motopropulseurs seront proposés, mais nous ne nous attendons pas à ce que Subaru s’écarte de la configuration actuelle. À l’heure actuelle, le Crosstrek 2023 est disponible avec un moteur 4 cylindres à plat de 2,0 litres de 152 chevaux ou un moteur 4 cylindres à plat de 2,5 litres plus puissant avec 182 ch. Le premier peut être associé à une transmission manuelle à six vitesses ou à une transmission à variation continue, tandis que le plus gros moteur est une affaire CVT uniquement. La transmission intégrale restera de série.

Subaru dit que le Crosstrek 2024 sera d’abord mis en vente au Japon avant de se rendre dans d’autres pays. Recherchez la version aux spécifications américaines qui fera ses débuts au début de l’année prochaine.