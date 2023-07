Le stylo Steph Catley à réaction rapide lance la campagne à domicile de Matildas

Dans peut-être le plus grand match de Matildas jamais joué, le capitaine remplaçant Steph Catley a marqué le vainqueur du match en l’absence de Sam Kerr, qui s’est retirée tardivement après s’être blessée au mollet à l’entraînement la veille.

Après que Marissa Sheva ait fait tomber Hayley Raso dans la surface, la pression est tombée sur Catley à la 52e minute, mais cela n’a pas semblé la mettre en phase alors qu’elle envoyait froidement le coup de pied. Sans Kerr, l’arrière était le choix naturel; elle a marqué le seul penalty de l’Australie lors de sa défaite en huitièmes de finale contre la Norvège en 2019.

La République d’Irlande a cependant refusé de céder, la gardienne Mackenzie Arnold étant forcée d’empêcher une multitude de raids offensifs sur son but pendant les 20 dernières minutes du match.

– Coupe du Monde Féminine : Accueil | Escouades | Calendrier | Podcast

Devant une foule de 75 784 spectateurs à guichets fermés au Stadium Australia, les Matildas semblaient fortes dès le coup de sifflet d’ouverture alors qu’elles poussaient constamment dans le tiers arrière de l’Irlande, mettant à plusieurs reprises la ligne défensive sous pression, mais l’absence de Kerr a vu un manque de finition.

Alors que Catley a été nommée à juste titre Joueuse du match pour son effort victorieux, Katrina Gorry était partout pour les Matildas, contrôlant le match depuis le milieu de terrain, tandis que Raso a attiré la défense de l’Irlande et a remporté plusieurs pénalités, y compris dans la surface.

À la fin, l’effort de Catley s’est avéré décisif car l’Irlande n’a pas réussi à briser le mur d’or de l’Australie.

Réaction rapide

1. Le duo Foord-Fowler peine à ouvrir l’Irlande

Les Matildas ont dû faire face à l’absence de Kerr en haut et l’ont fait en injectant Mary Fowler en première ligne.

Alors que Kerr et Caitlin Foord ont la capacité d’échanger les rôles, jouant côte à côte et capables de se retirer en cas de besoin – une dynamique affûtée sur quatre Coupes du monde et d’innombrables matchs ensemble – la même fluidité ne s’est pas traduite par ce couple. Le plus souvent, Foord jouait le rôle d’attaquant central tandis que Fowler était derrière en tant que n ° 10, occupant l’espace entre les lignes. Bien que cette formation ait du sens avec le personnel disponible et les forces spécifiques de Fowler, c’est un système qui nécessite une vitesse de déplacement. Cela devient encore plus une nécessité lorsque vous jouez contre une machine défensive bien rodée comme l’Irlande et c’est ce qui manquait aux Matildas en première mi-temps.

Bradley Kanaris/Getty Images

En raison de la lenteur du jeu, Fowler s’est retrouvée dans l’espace mais sans place pour que les pièces autour d’elle s’enclenchent afin de tirer le meilleur parti de cet espace.

La seconde mi-temps a vu les Matildas accélérer leurs passes et leurs prises de décision. Plutôt que de contourner la défense de l’Irlande une fois qu’elle a été mise en place, ils pourraient les attraper hors de forme et créer des occasions beaucoup plus menaçantes, et par la suite tirer ce qui serait le penalty gagnant du match.

2. Clé Gorry pour l’Australie

Nous sommes quatre ans après France 2019, mais Katrina Gorry reste peut-être le rouage le plus vital – et sous-estimé – de la machine Matildas.

La joueuse de 30 ans a donné le ton jeudi soir, croquant dans les tacles aussi souvent qu’elle s’est retrouvée à dicter le tempo avec possession. Depuis que Gustavsson a réintroduit Gorry au cœur du milieu de terrain des Matildas au début de 2022 (aux côtés de l’infatigable Kyra Cooney-Cross), l’Australie a semblé beaucoup plus équilibrée.

Le talent de Gorry est connu depuis longtemps par ceux d’en bas. Après ce tournoi, la Queenslander pourrait commencer à recevoir les applaudissements internationaux qu’elle mérite.

Mackenzie Arnold d’Australie célèbre le premier but de l’équipe Brendon Thorne/Getty Images

3. L’Irlande repart les mains vides malgré de solides performances

Les débuts de l’Irlande en Coupe du monde se sont soldés par une défaite, mais ils ont plus que tenu tête à l’un des pays hôtes.

La ligne de fond était immense dans leur gestion d’une attaque de Matildas qui manquait de Kerr mais qui avait encore beaucoup de problèmes. En première mi-temps en particulier, ils ont réussi à garder Foord isolé et bien couvert. Ils ont également pu créer des occasions de l’autre côté et ont accumulé des montagnes de pression.

La seconde mi-temps en particulier a vu les Irlandais serrer les vis alors qu’ils cherchaient un égaliseur – et un premier but en Coupe du monde. Ils étaient implacables dans leur attaque car ils sentaient que l’Australie était heureuse d’absorber la pression. Leurs coups de pied arrêtés ont mis la défense des Matildas en garde et une accusation tardive dans le temps additionnel a fait battre le cœur des Australiens.

En fin de compte, l’Irlande n’a jamais semblé intimidée par l’occasion d’une foule record australienne de 75 000 personnes dans les tribunes et a été incroyablement bien soutenue par de grandes poches de vert et d’orange parmi les médailles d’or.

La patronne irlandaise Vera Pauw et ses protégés se tournent maintenant vers une autre tâche énorme : un voyage à Perth et une rencontre avec le Canada.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR

Katrina Gorry, Australie: Le milieu de terrain de 30 ans était partout pour les hôtes face à l’Irlande. De se lancer dans des tacles à orchestrer des attaques, c’était encore un autre exemple de la clé de Gorry dans la configuration de Matildas.

Steph Catley, Australie : Si la pression était sur la capitaine suppléante de l’Australie avant son coup de pied, elle ne l’a pas montré. Une pénalité prise froidement était exactement ce dont les hôtes avaient besoin lors d’une nuit nerveuse.

Steph Catley (C) d’Australie célèbre avec ses coéquipiers après avoir marqué le premier but de son équipe Maddie Meyer – FIFA/FIFA via Getty Images

Mackenzie Arnold, Australie : Pas trop sous pression en première mi-temps, Arnold a dû travailler dur dans les 20 dernières minutes alors que l’Irlande augmentait la mise et envoyait ce qui semblait être des menaces sans fin aux gardiens de but.

PIRE

Marissa Sheva, République d’Irlande : C’est dur pour le joueur de 26 ans, mais donner le penalty dans un match aussi serré allait toujours être crucial.

Mary Fowler, Australie : Remplir les bottes de Sam Kerr allait toujours être une énorme demande. Fowler a eu quelques touches de qualité mais n’a pas vu assez de balle pour avoir un effet sur le match.

Faits saillants et moments marquants

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

–