Le styliste de Nicole Kidman, Jason Bolden, a partagé ses incontournables de style

Nicole Kidman ferme toujours un tapis rouge ; ses looks sont glamour, sexy et parfois même un peu ludique. Mais comme sa styliste Jason Bolden dit Dans le stylesa garde-robe de tous les jours est un peu plus classique. « Si je devais essayer avec elle aujourd’hui, j’entrerais probablement et elle porterait un jean… des mocassins, un superbe chemisier en soie… et un blazer pied-de-poule », a-t-il déclaré.

Getty Images



Bolden est un expert dans la confection de la tenue parfaite : il a habillé Cynthia Erivo, Sabrina Carpenter, Yara Shahidiand et quelques-unes. Dans le style stars de la couverture – et même lui convient que l’uniforme de Kidman est une sorte de génie. C’est simple, combinant des pièces élégantes avec ce qu’il considère comme des incontournables de la garde-robe intemporelle, pour un look que vous pouvez porter presque partout. Il est également utile que chaque élément individuel soit si polyvalent qu’il puisse tous s’harmoniser avec le reste de votre garde-robe.

J’ai parlé à Bolden en partenariat avec la marque de soins de la peau Eucerin pour avoir un aperçu de l’uniforme d’automne que Kidman porte à plusieurs reprises.

Jean classique

Amazone



Selon Bolden, Kidman peut toujours être trouvé dans une paire de jeans classiques, et cet automne, il privilégie une simple jambe droite. Il a expliqué que le style élégant est simple et s’agence bien avec à peu près tout ce avec quoi vous l’associez, qu’il s’agisse de mocassins, de baskets ou même d’un talon.

Si vous préférez une jambe droite plus rigide, envisagez de la saisir soit cette paire en vente de Madewell ou Jean Agolde années 90. Mais si l’étirement est un incontournable, vous ne pouvez pas vous tromper avec ces jean Good American adapté aux courbesdisponibles dans les tailles 00-22.

Madewell



Nordstrom



Chemisiers soyeux

Réformation



Bolden a souligné qu’il aimait les choses qui font du bien sur la peau cet automne (comme le nouveau Eucerin Hydrogelqui apaise les peaux sujettes à l’eczéma), et le haut incontournable de Kidman offre cette superbe sensation beurrée avec un look vraiment raffiné. Maeve est soyeuse, maintenant boutonnée à 35 $ est une excellente option sans chichi, mais si, comme moi, vous voulez un petit plus de chichis, j’adore vraiment ce haut de Reformation. Il présente de délicats liens au col, aux manches et à la taille, ainsi que de jolis œillets.

Anthropologie



J. Crew



Blazers polis

Nordstrom



« Elle adore les blazers », a déclaré Bolden. Et pour cause aussi ; une veste de costume est polyvalente et convient à tout le monde « quel que soit son âge », a expliqué Bolden. Vous pouvez faire ce que fait Kidman et associer la couche polie avec un jean décontracté ou, comme le suggère Bolden, la porter « par-dessus ». [a] habillez-vous pour lui donner une impression plus audacieuse du centre-ville.

Étant donné que les blazers sont à nouveau à la mode cet automne, il existe de nombreux styles parmi lesquels choisir. Vieille Marine et Les blazers de Wayf sont tous deux disponibles dans de superbes plaids automnaux, tandis que Le coing a un style cuir pour seulement 200 $. Mais pour quelque chose de vraiment classique qui ira avec tout, prenez Blazer long Blake The Drop’s en noir.

Amazone



Coing



Mocassins élégants

J. Crew



Comme Kidman, je ne jure que par les mocassins pour habiller un jean. Les chaussures peuvent vraiment donner à une tenue par ailleurs basique un aspect remarquablement chic. Bien sûr, cela ne fait pas de mal que le style soit réellement confortable. Les mocassins à 35 $ de LifeStride sont mon choix le plus abordable, mais si vous souhaitez dépenser un peu plus, je ne jure personnellement que par Les mocassins en cuir de GH Bass.

Zappos