Le stylet S du Galaxy Book Pro 360 s’inspire d’une décennie de collaboration avec Wacom – Samsung Global Newsroom

En ce qui concerne les stylos numériques, le S Pen est dans une classe à part. Compagnon emblématique des appareils Galaxy, il est depuis longtemps l’outil ultime de productivité et de créativité.

C’est en grande partie grâce à la collaboration entre Samsung et Wacom, une entreprise technologique de premier plan spécialisée dans les écrans à stylet interactifs et les tablettes graphiques. Depuis plus de 10 ans, les deux entreprises collaborent pour offrir une innovation significative aux clients.

Désormais, avec le Galaxy Book Pro 360, Samsung et Wacom se sont appuyés sur une décennie de collaboration pour redéfinir le S Pen pour les appareils informatiques modernes. Avec une prise en main plus confortable et une expérience d’écriture améliorée, le S Pen avancé offre une créativité et une productivité ultimes aux utilisateurs du Galaxy Book Pro 360.

«Nous sommes honorés d’avoir soutenu la technologie S Pen et d’encre numérique de Samsung pendant plus de 10 ans», a déclaré Nobu Ide, président et chef de la direction de Wacom. «Le Galaxy Book Pro 360 démontre les atouts de notre collaboration toujours croissante.»

Depuis le lancement du premier Galaxy Note en 2011, Samsung a été un pionnier dans la création d’expériences mobiles pour les appareils grand écran. Réalisant que les écrans plus grands offraient un potentiel pour des fonctionnalités entièrement nouvelles, Samsung et Wacom ont uni leurs forces pour créer le S Pen. Avec le succès de ce partenariat, Samsung a apporté le S Pen à une gamme d’appareils en constante expansion, y compris le Galaxy S21 Ultra et la Galaxy Tab S7 / S7 +.

Ce qui a commencé comme un stylet pour la prise de notes est devenu un outil de créativité et de productivité emblématique qui permet aux utilisateurs de tout faire, de la création d’art numérique à la prise de photos et au contrôle des présentations professionnelles. En cours de route, Wacom a joué un rôle essentiel dans le développement du S Pen.

«Notre partenariat avec Wacom nous a permis d’élargir les possibilités des appareils mobiles», a déclaré Inkang Song, vice-président et chef du groupe de stratégie technologique de la division informatique et communications mobiles chez Samsung Electronics. «Grâce à nos efforts de collaboration, nous avons offert des expériences de stylet numérique vraiment uniques qui ont créé une base de fans fidèles de Galaxy.»

Ces fans de Galaxy constateront que Samsung et Wacom ont une fois de plus offert une expérience S Pen inégalée avec le Galaxy Book Pro 360. Un S Pen amélioré est livré directement dans la boîte, offrant une expérience d’écriture et de dessin plus réaliste.

«Le S Pen permet aux utilisateurs d’être créatifs, composés et organisés afin de créer du contenu et de communiquer plus efficacement», a déclaré Ide. «Les appareils grand écran comme le Galaxy Book Pro 360 offrent aux gens plus de surface pour jouer, ce qui leur donne plus d’espace pour créer et travailler.»

Non seulement le grand écran et le S Pen offrent aux utilisateurs plus de façons de créer et de travailler, mais la polyvalence du Galaxy Book Pro 360 en fait l’appareil idéal pour le nouveau monde du travail et de l’apprentissage à distance.

«Avec les changements rapides dans la façon dont nous travaillons et apprenons, les ordinateurs portables jouent un rôle plus central que jamais dans nos vies», a déclaré Song. «Le Galaxy Book Pro 360 maximise la productivité et la créativité, et avec des fonctionnalités telles que le S Pen, les utilisateurs peuvent tirer le meilleur parti de leur appareil lorsqu’ils prennent des notes, éditent, font des présentations ou créent des œuvres d’art.»

Renforcer l’expression créative, le S Pen du Galaxy Book Pro 360 a été rendu plus épais pour mieux imiter un vrai stylo et offrir une expérience de prise de notes plus confortable. Son design ergonomique et réactif permet également aux artistes d’esquisser et de dessiner plus librement. Ainsi, que vous preniez des notes pendant une conférence, que vous preniez des minutes de réunion ou que vous dessiniez des portraits numériques, vous vous sentirez aussi à l’aise que d’utiliser un vrai stylo. Mieux encore, le S Pen du Galaxy Book Pro 360 est compatible avec d’autres appareils Galaxy compatibles avec le S Pen, y compris le Galaxy S21 Ultra. Cependant, l’amélioration de l’expérience améliorée du S Pen n’a pas été sans défis.

Tout en étudiant la façon dont les utilisateurs interagissent avec le S Pen lors de tâches intensives sur des appareils tels que les PC et les tablettes, Samsung et Wacom ont découvert qu’il était nécessaire de réduire la fatigue lors du dessin et de la prise de notes, ainsi que de donner l’impression d’utiliser un vrai stylo.

«Nous avons essayé différents types de matériaux pour enduire le stylo afin d’empêcher les utilisateurs de se sentir fatigués après avoir utilisé le S Pen pendant une longue période», a déclaré Ide. «Nous avons atterri sur un ingrédient de peinture spécial qui offre une meilleure adhérence. Nous avons également affiné la pointe du stylet pour garantir une expérience d’écriture et de dessin fiable et une production de lignes d’encre plus précise. »

Le stylet S Pen du Galaxy Book Pro 360 représente à la fois un pas en avant pour le partenariat de Samsung avec Wacom, ainsi que la prochaine étape dans la technologie des stylos et encres numériques. Alors que les deux entreprises continuent d’innover, l’avenir du S Pen est plus prometteur que jamais. En plus de développer des stylos S plus puissants et polyvalents, Samsung élargit continuellement sa gamme d’appareils compatibles.

«Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Wacom pour offrir une innovation significative pour le S Pen. Notre partenariat continuera de croître au fur et à mesure que nous créons des appareils plus innovants avec la prise en charge du S Pen », a déclaré Song. «Grâce à notre collaboration, le S Pen est devenu une partie emblématique de l’expérience Galaxy, et nous réfléchissons toujours à des moyens d’ajouter de la valeur à nos clients. Des smartphones aux tablettes en passant par les PC, les fans de Galaxy peuvent s’attendre à voir plus d’appareils avec les stylos S afin d’être productifs et créatifs où qu’ils aillent. »