Le style tactique de chaque équipe NWSL (expliqué en 100 mots)

Alyssa Thompson, au centre, célèbre avec ses coéquipiers du Angel City FC après avoir marqué contre les Thorns à Providence Park à Portland, Oregon, le 29 avril 2023. Le match s’est terminé 3-3. Troy Wayrynen/USA AUJOURD’HUI Sports

Nous connaissons tous les équipes. Nous connaissons tous les étoiles aussi. Mais savons-nous à quel point en fait se passe-t-il sur le terrain de la National Women’s Soccer League? Comment chacune des 12 équipes de la ligue joue-t-elle ? Et comment les équipes essaient-elles de tirer le meilleur parti de leurs joueurs vedettes ?

Nous sommes ici pour répondre à ces questions en examinant la stratégie sur le terrain et l’identité tactique de chaque équipe de la NWSL. Il y a cependant un hic : nous analysons chaque équipe de manière rapide en utilisant 100 mots ou moins. Passons à l’analyse.

Angel City FC

Entraîné par Freya Coombe, Angel City préfère un arrière quatre et utilise un 4-4-2 en défense et soit un 4-3-3 ou un 4-2-3-1 en possession.

Coombe encourage son équipe à contrôler le ballon : elle est quatrième de la NWSL en possession (52,6%). Angel City aime étendre le terrain et construire à partir de l’arrière, en utilisant la technique et la vitesse de la défenseuse Sarah Gorden à l’arrière central droit pour les aider à avancer.

Angel City peut enchaîner de belles séquences de possession, mais ils manquent de précision dans le dernier tiers pour transformer cette possession en chances. C’est la prochaine étape pour cette équipe.

Étoiles rouges de Chicago

Une fois que Mallory Swanson s’est blessé, le plus grand atout de Chicago – un attaquant vertical, dur et flexible – a disparu. Depuis sa blessure, les Red Stars ont cherché la bonne combinaison de joueurs et de tactiques pour leur donner un avantage. Ils ont utilisé trois et quatre arrières et ont essayé des joueurs comme Yūki Nagasato partout sur le terrain.

Aucun de leurs choix tactiques ne compensera la perte de Swanson, mais utiliser Nagasato comme milieu de terrain offensif dans un 4-2-3-1 avec l’arrière droit Casey Krueger en service est prometteur. Pourtant, il est difficile d’imaginer Chicago grimper loin dans le classement.

NJ/NY Gotham FC

Si vous voulez de l’énergie – et beaucoup d’énergie – Gotham est là pour vous.

Ils adorent presser, généralement en 4-3-3, et sont l’équipe défensive la plus active de la NWSL. Gotham enregistre une action défensive en dehors de son tiers défensif après chaque 9,5 passes de ses adversaires, ce qui est la meilleure note de la ligue, par Opta.

Une grande partie de leur pression vient en contre-pression après avoir perdu le ballon. Gotham est troisième de la NWSL en possession (52,9%) et étend le terrain pour isoler ses attaquants des arrières latéraux adverses. Lorsqu’ils réussissent à créer ces one-v-ones, de bonnes choses se produisent.

LYYYYNNNNNNNN ! Yazmeen Ryan l’installe et Lynn Williams lui donne l’air facile 🥱 pic.twitter.com/MvDp9BN93T — Ligue nationale de soccer féminin (@NWSL) 23 avril 2023

Tiret de Houston

Jouant sur un 4-3-3 ces dernières semaines, Houston a une structure de milieu de terrain claire avec un milieu de terrain défensif n ° 6 jouant derrière deux n ° 8 box-to-box et des joueurs larges qui tournent entre différents canaux verticaux. Ils ont aussi une attaquante de qualité en Diana Ordoñez et des attaquantes larges aux profils variés. Les joueurs savent où se positionner, en particulier dans les périodes de possession plus profondes.

Et pourtant, les Dash ont le moins de touches dans le dernier tiers de la NWSL par 90 minutes, par FBref. Le ballon doit se déplacer plus rapidement en possession et en transition pour transformer les idées de Houston en résultats cohérents.

Courant de Kansas City

Après un changement d’entraîneur plus tôt cette année et une blessure brutale, les Current tentent de trouver leur identité. Ils ont essayé plusieurs formes et groupes de personnel différents, en utilisant la signature hors saison et le meneur de jeu Debinha au centre et dans les demi-espaces.

Toutes les pièces n’ont pas encore cliqué, mais Kansas City a le potentiel d’être une équipe défensive solide et une équipe offensive efficace.

Ils ont opté pour un bloc défensif compact pendant de longues périodes de l’année qui limite l’espace de leurs adversaires. En attaque, le tirage de cordes de Debinha devrait maximiser le mouvement intelligent de ses coéquipières. On verra si le talent et la structure se rejoignent.

Courage de la Caroline du Nord

Vous ne voyez pas souvent les arrières latéraux dicter les attaques, mais c’est ce que fait la défenseuse de l’équipe nationale américaine Emily Fox pour NC.

Fox défend en tant qu’arrière latéral dans une forme 4-2-3-1 / 4-4-2, mais pousse au milieu de terrain en possession. Son mouvement transforme la structure d’attaque de la Caroline du Nord en un 3-2-5, où les trois arrières permettent à Fox et à la milieu de terrain Denise O’Sullivan de diriger le milieu.

Aucune équipe de la NWSL ne garde plus de possession que le Courage (58,8%) et ils ont clairement passé du temps sur leur configuration offensive. Ils ne créent pas grand-chose – 10e de la NWSL pour les buts attendus ou xG – mais il y a une réflexion derrière leur jeu.

Règne de l’OL

Peu d’équipes de la NWSL s’adaptent mieux à leurs adversaires qu’OL Reign.

L’équipe de Laura Harvey n’a pas besoin de dominer la possession à chaque match. Au lieu de cela, ils jouent dans une forme assez pragmatique en 4-2-3-1, utilisant un mélange de pressing haut et de défense avisée au milieu du bloc pour frustrer les adversaires.

Quand ils ont le ballon, la plupart de leurs attaques passent par Megan Rapinoe sur l’aile. Par FBref, Rapinoe frappe plus de centres par 90 (10,7) que n’importe quel démarreur régulier de la NWSL. Le règne compte probablement trop sur les centres, mais il est indéniable que la qualité de Rapinoe dans le dernier tiers est un atout.

Deux minutes plus tard… Latsko récidive, terminant une passe parfaite de Pinoe 🧑‍🍳💋 pic.twitter.com/8wvmOt9B58 — Ligue nationale de soccer féminin (@NWSL) 27 mai 2023

Fierté d’Orlando

Utilisant un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, Orlando préfère jouer contre le ballon : il est sixième en possession moyenne (48,3 %) et cinquième en vitesse d’attaque directe dans la NWSL, selon Opta.

Bien qu’ils ne progressent pas toujours à une vitesse aveuglante au milieu de terrain – et Marta, qui joue soit en tant que n ° 10, soit en tant qu’ailier droit étroit, semble avoir perdu une étape – l’attaquant recrue Messiah Bright et l’ailier brésilien Adriana aiment tous les deux courir derrière la ligne de fond adverse.

Adriana, en particulier, a été précieuse dans la transition avec ses dribbles pour la Pride lors de sa première saison NWSL.

CE BUT ÉTAIT MAJESTUEUX DE LA PART D’ADRIANA ! pic.twitter.com/cJ5HsIuZEo — Ligue nationale de soccer féminin (@NWSL) 30 avril 2023

Épines de Portland

S’il y a une équipe de la NWSL qui peut compter sur le talent pour gagner par force brute, ce sont les Thorns.

Portland a une structure par défaut : ils attaquent et défendent en 4-3-3, en utilisant un seul pivot (le milieu de terrain défensif Sam Coffey) pour donner le tempo en possession. Mais c’est le talent haut de gamme et la profondeur des Thorns qui les distinguent.

Avec Crystal Dunn et Christine Sinclair ou Olivia Moultrie trouvant des poches d’espace en tant que n ° 8 devant Coffey, et l’attaquante Sophia Smith punissant les défenses adverses avec sa vitesse et son contrôle dans des espaces restreints, Portland est incroyablement difficile à arrêter.

Course Louisville FC

L’approche tactique de Louisville n’est pas tape-à-l’œil : ils utilisent un 4-2-3-1 en possession du ballon et défendent en 4-4-2. Mais leur système fait du bon travail en jouant sur les points forts de leurs joueurs individuels les plus forts.

Ils ont en moyenne la possession la moins commune (46,9%) et ont les attaques les plus rapides de la NWSL, par Opta, ce qui donne au milieu de terrain Savannah DeMelo de nombreuses chances de mener des contre-attaques. DeMelo agit souvent en tant que meneur de jeu, prenant des décisions rapides sur la progression du ballon tandis que Jaelin Howell interrompt les jeux en tant que n ° 6.

La recette de Louisville n’est pas celle d’un jeu offensif époustouflant, mais ils ne laissent certainement pas les adversaires se détendre.

San Diego Wave FC

Le manager Casey Stoney a une vision. C’est clair quand vous regardez le Wave jouer.

Avec leur plus grand avantage provenant de leur colonne vertébrale, l’équipe de Stoney ne domine pas régulièrement les matchs dans des zones étendues ou une pression élevée. Au lieu de cela, San Diego utilise des passes verticales compactes en défense vers Taylor Kornieck de 6 pieds 1 pouce à la pointe du milieu de terrain et court derrière les défenseurs adverses de l’attaquant Alex Morgan & Co. pour créer des problèmes.

Parce que les Wave sont construits autour de leur colonne vertébrale, perdre Kornieck comme ils l’ont fait pendant un bout de temps cette saison peut les faire dérailler. Cependant, l’émergence de Jaedyn Shaw en tant qu’attaquant flexible et intelligent donne à Stoney un autre outil.

L’esprit de Washington

Le Washington Spirit pourrait bien avoir l’approche tactique la plus distinctive de la NWSL. Sous Mark Parsons, les Spirit sont hyper concentrés sur le jeu rapide et direct sur une forme de diamant 4-4-2.

Jusqu’à présent cette année, ils ont moins de séquences de 10 passes ou plus que n’importe quelle équipe de la ligue. Avec Ashley Hatch et Trinity Rodman en tête, Washington a un n ° 9 traditionnel (Hatch) et un attaquant qui peut étirer le terrain et dériver dans les larges zones lors de la contre-attaque (Rodman).

Un front à deux attaquants avec quatre milieux de terrain empilés en dessous aide Washington à zigguer lorsque les autres zigzaguent.