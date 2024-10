Le style rétro du GameCube perdure dans cette manette PS5 DualSense personnalisée

Les contrôleurs personnalisés de Killscreen sont tous basés sur un contrôleur sans fil DualSense standard. Ainsi, même si le CubeSense associe une coque violet mat à l’avant avec une coque transparente à l’arrière, ses boutons rouges, verts et gris clair ne correspondent pas au bouton inhabituel. disposition utilisée par Nintendo pour les manettes de jeu du GameCube.

Killscreen propose des personnalisations supplémentaires pour le CubeSense. Pour 169 $, vous pouvez choisir de remplacer les déclencheurs et les pare-chocs standard du DualSense par des alternatives cliquables ayant une course plus courte pour améliorer les temps de réponse lorsque vous jouez à des jeux FPS. Vous pouvez également choisir de mettre à niveau les boutons à membrane en caoutchouc du DualSense avec des micro-interrupteurs afin qu’ils aient davantage une sensation de clic lorsqu’ils sont enfoncés pour 169 $, mais si vous souhaitez que tous les boutons du contrôleur soient mis à niveau, cela pousse le prix du CubeSense à 179 $.