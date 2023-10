Le style poétique de Munawar Faruqui captive les candidats de Big Boss 17 et apporte rire et divertissement à la maison [Watch]

L’émission de téléréalité très attendue Bigg Boss 17 a débuté et les fans sont collés aux mises à jour sur les candidats et aux événements passionnants dans la maison. Avec un total de 17 concurrents en lice pour le titre de vainqueur, la compétition est féroce dès le début. Le vainqueur de la saison 1 de Lock Upp organisé par Kangana Ranaut, Munawar Faruqui, est entré dans la maison du Bigg Boss. Il est le concurrent le plus fort de la saison. La première semaine de Big Boss 17 a été passionnante et passionnante à sa manière. Avec des concurrents qui perdent leur sang-froid les uns par rapport aux autres. Le prochain épisode sera un régal pour les fans de BB. On verra Munawar Faruqui apporter du rire et du divertissement à la maison.