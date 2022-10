Le style “high wire” de Tottenham les rattrape-t-il après une défaite méritée à Manchester United ? | Nouvelles du football

La défaite méritée de mercredi soir à Manchester United a été une autre performance décevante de Tottenham cette saison – et cette fois, ils ne s’en sont pas tirés.

Les Spurs ont disputé 15 matchs dans toutes les compétitions cette saison et seule une poignée a été vraiment convaincante. Même la victoire 6-2 à domicile contre Leicester a eu des moments où l’équipe inférieure de la Premier League était bien en tête, avec le match en jeu avant que le remarquable triplé de 13 minutes de Heung-Min Son ne fasse exploser les Foxes.

Les résultats, cependant, ont été impressionnants pour l’équipe d’Antonio Conte. Neuf victoires, trois nuls et seulement trois défaites sur ces 15 matchs ont permis à Tottenham de faire son meilleur début de campagne en 59 ans alors qu’il occupe la troisième place de la Premier League, tout en étant également en tête de son groupe de la Ligue des champions.

C’est une corrélation entre la performance et les résultats qui en laisse perplexe beaucoup.

“Ils n’ont pas semblé si bons cette saison avec des résultats supérieurs aux performances et il se pourrait bien que les résultats commencent à les rattraper maintenant”, Les gardiens Jonathan Liew a dit Sky Sports Nouvelles.

“Quand vous jouez dans ce style de contre-attaque où vous allez absorber tellement de pression et que vous allez avoir peut-être une ou deux bonnes chances à l’autre bout, c’est un style de jeu tellement tendu, vous besoin de tant de choses pour aller bien pour vous.

“Conte est passé à un 3-5-2 [against United]il a renforcé le milieu de terrain et ce système pourrait prendre un peu plus de temps pour s’installer, mais pour le moment, il ne semble pas qu’il y ait une réelle conviction à leur sujet.

“Il y a beaucoup de passages inutiles à l’arrière, beaucoup de décisions négatives, donc si vous êtes un fan des Spurs, vous serez probablement un peu inquiet de la direction même s’ils montent toujours assez haut dans la ligue.”

L’ancien défenseur des Spurs Ramon Vega fait partie des concernés, notamment après la performance d’Old Trafford.

“Je ne sais pas pourquoi ils sont vers le sommet de la ligue et pourquoi ils ont récolté autant de points”, a-t-il déclaré. Sky Sports Nouvelles. “Je n’ai pas été convaincu, et hier, ils ont vraiment atteint le fond de leur performance.

“Conte devrait réfléchir au type de tactique qu’il va jouer car à ce stade de la saison, ils ne m’ont pas convaincu.”

La défaite à United n’est pas nouvelle pour Tottenham, ni même pour une équipe du top six – Liverpool et le leader Arsenal y ont tous deux subi des défaites cette saison – mais c’est la manière dont la défaite a alarmé les fans des Spurs et Vega.

Tottenham a fait face à 28 tirs contre United – le plus affronté par une équipe dans un match de Premier League cette saison et aussi le plus qu’une équipe dirigée par Conte ait affrontée dans un match de haut vol.

“Je ne suis pas content et je ne suis pas le seul”, a déclaré Vega. “C’est une pagaille ce que nous avons regardé hier, celui qui a payé pour aller à ce match devrait être remboursé.

“Nous parlons de divertissement ici et nous avons cette performance. Nous avons les meilleurs joueurs et nous ne jouons pas sur leurs points forts.

“Vous pouvez perdre un match, mais au moins jouer à un football divertissant, prendre des risques, faire preuve de créativité dans le jeu – c’était une telle pagaille et une déception.”

“Les Spurs doivent monter plus haut sur le terrain”

Le match de dimanche contre Newcastle, en direct sur Sky Sportsest le match à domicile le plus difficile de Tottenham de la saison jusqu’à présent et nécessitera une solide performance s’il veut obtenir un résultat positif contre une équipe qui n’a encaissé que trois buts lors de ses six derniers matchs et n’a perdu qu’un seul match.

Alors, qu’est-ce que Conte doit changer pour la visite du côté d’Eddie Howe?

“Je pense qu’il va probablement regarder ça [United] jeu et réflexion, je dois trouver un moyen de nous faire monter plus haut sur le terrain”, a déclaré l’ancien attaquant de West Ham, Dean Ashton. Sky Sports Nouvelles.

“Il est assis si profondément, ce qui signifie que c’est tellement plus difficile pour Harry Kane et Son parce que les équipes savent qu’elles sont fantastiques en contre-attaque, donc les équipes se préparent en transition et sont prêtes pour le moment où cela se produira.

“C’est juste un si long chemin à parcourir quand vous récupérez le ballon pour ensuite être une menace.”

Les statistiques confirment le point d’Ashton. Seuls Bournemouth et Nottingham Forest ont remporté la possession dans le dernier tiers moins de fois que les Spurs cette saison. L’équipe classée en tête ? Newcastle.

La distance de départ moyenne de Tottenham – qui mesure à quelle distance une équipe commence en moyenne des séquences de jeu ouvert (en mètres) – se classe également dans les trois derniers.

Et leur approche prudente se reflète dans le fait que seuls Everton et Nottingham Forest ont fait face à plus de tirs contre eux cette saison que Tottenham.

“Les Spurs laissent tellement de ballon à l’adversaire”, a déclaré Ashton. “Je pense que dans cette ligue, si vous donnez aux meilleures équipes autant de ballon que Tottenham leur en donne, elles finiront par vous punir.

“Je ne pense pas que Conte les retienne, mais vous devez trouver un moyen de tirer le meilleur parti de vos joueurs attaquants et si vous êtes si profond, ce sera finalement difficile pour eux.”

Vega fait partie de ceux qui appellent à un changement de tactique.

“J’ai joué en Italie lorsque Conte était à la Juventus à l’époque”, a déclaré l’ancien international suisse. “Je connais la mentalité et la tactique des Italiens – ce n’est pas le plus divertissant.

“C’est vraiment défensif et efficace en termes de points mais pas très créatif et vraiment tactique, assurez-vous d’obtenir le point ou de voler la victoire.

“Mais la tactique de Conte à ce stade ne fonctionne pas, donc je pense qu’il doit absolument changer de tactique très rapidement.”

Le retour potentiel de Dejan Kulusevski serait un énorme coup de pouce pour l’Italien et lui permettrait de s’installer dans un 3-4-3 plus avant-gardiste contre Newcastle.

Mais pour ceux, comme Vega, qui veulent que les Spurs soient les artistes, les commentaires de Conte après leur précédente défaite contre un rival parmi les six premiers après la défaite à Arsenal ne sont pas une lecture prometteuse.

“Je n’aime pas jouer ouvert, concéder beaucoup d’espace et concéder six, sept ou huit buts”, a-t-il déclaré plus tôt ce mois-ci. “J’ai gagné en Angleterre et j’ai gagné dans mon passé, et je pense que je peux enseigner le football à beaucoup de gens.”