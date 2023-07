Le style décontracté et cool de Kriti Sanon est parfait pour vaincre le blues paresseux et pluvieux en milieu de semaine

Kriti Sanon dégageait une beauté sans effort alors qu’elle sortait dans un ensemble chic et décontracté, parfaitement complété par sa peau éclatante. Son teint radieux a ajouté une touche supplémentaire d’allure à son apparence générale, renforçant son charme naturel.

Vêtue d’une tenue décontractée et décontractée, Kriti a mis en valeur son sens de la mode irréprochable. Elle a opté pour une combinaison confortable mais à la mode, associant une chemise ample en lin blanc à une paire de jeans taille haute bien ajustés. La simplicité de sa tenue a permis à sa peau radieuse de prendre le devant de la scène, accentuant son élégance indéniable.

Le teint impeccable de Kriti semblait briller de l’intérieur, reflétant un éclat sain et lumineux. Sa peau est apparue lisse, jeune et bien nourrie, démontrant son engagement envers les soins de la peau et les soins personnels. La légère touche de maquillage a amélioré ses traits, soulignant ses yeux saisissants et ses lèvres naturellement roses, tout en conservant un look frais et naturel.