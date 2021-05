Le style de vie somptueux d’Elizabeth Holmes plane sur l’affaire de fraude Theranos

Le style de vie de jet-set et somptueux d’Elizabeth Holmes en tant que PDG de Theranos a occupé le devant de la scène jeudi, ses avocats affirmant que cela n’était pas pertinent pour son affaire de fraude criminelle.

« Ce qu’elle portait, où elle est restée, comment elle a volé et ce qu’elle a mangé n’a rien à voir avec ce procès », a déclaré l’avocat de Holmes, Kevin Downey, ajoutant que son « commentaire incendiaire qui pourrait faire de grands dégâts ».

Mais le gouvernement était fermement en désaccord, affirmant que le mode de vie opulent de Holmes était renforcé par la fraude présumée.

« En plus de son salaire, la société a assuré ses voyages de luxe en jets privés et son hébergement coûteux », a déclaré John Bostic, un avocat américain adjoint. « Le point ici est que le soi-disant succès de Theranos était entièrement le produit de la fraude. »

Le juge a repoussé l’argument du gouvernement, comparant ses avantages à ceux d’autres PDG et demandant « quelle est la valeur qu’elle a au Four Seasons ou au Motel 6? »

Les procureurs fédéraux ont cité un e-mail entre Holmes et un assistant payé par Theranos dans lequel elle discute d’un dîner dans un restaurant coûteux et de l’achat de vêtements et de bijoux.

Les avocats de la défense ont fait valoir que Holmes avait choisi de ne pas encaisser ses actions et n’avait pas demandé un salaire plus élevé, ajoutant « il ne fait aucun doute que Mlle Holmes voyageait presque exclusivement pour les affaires de l’entreprise, dont une grande partie était non seulement encouragée mais arrangée par le conseil d’administration. . «

La participation de Holmes dans Theranos était évaluée à 4,5 milliards de dollars. Les procureurs disent que ses dépenses ont plus que suivi le rythme et qu’elle a été dépassée par sa renommée.

Holmes « est devenu une célébrité dans la Silicon Valley », a déclaré Bostic. « Elle a rencontré des dignitaires, des politiciens et d’autres chefs d’entreprise en conséquence, ces choses étaient vraiment des avantages, intangibles mais néanmoins des avantages et une partie du stratagème frauduleux. »

En entrant dans le palais de justice, Holmes a refusé de répondre aux questions de Scott Cohn de CNBC sur la question de savoir si elle souhaitait que sa richesse soit exposée.

Un ancien cadre de Theranos, proche de Holmes, a déclaré à CNBC que le PDG assiégé ne voyait rien de mal dans ses dépenses tout en dirigeant l’entreprise en vie.

«Avoir, à un moment donné, trois assistants n’était pas financièrement solide», dit l’ancien cadre de Theranos qui a demandé à ne pas être nommé. « Cela dépend de son jugement et de sa prise de décision en sachant l’état financier de l’entreprise. »

L’ascension fulgurante de Holmes a été capturée lors d’innombrables apparitions médiatiques de haut niveau avec des leaders mondiaux, créant ainsi son image de célébrité des affaires.

« Elle est devenue une chérie immédiate pour un produit qui n’était même pas sur le marché », a déclaré l’ancien cadre. « Elizabeth a été présentée comme le prochain Steve Jobs et a été soudainement invitée à s’asseoir sur scène avec Bill Clinton. C’était en partie de son fait, mais lorsque les gens vous mettent sur scène avec des VIP, cela valide vos marques. »

La réalité s’est effondrée en 2018 lorsque les lacunes et les inexactitudes de Theranos ont été révélées par une enquête du Wall Street Journal.

Le juge devrait rendre des décisions sur lesquelles les jurés pourront entendre cette semaine.