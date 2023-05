Jairzinho Rosenstruik cherche à entrer dans la course au titre dès qu’il essaie d’obtenir une séquence de victoires avec son combat principal à l’UFC Fight Night, le poids lourd est l’un des grands challengers de la division et fait actuellement sa marque en défiant le Top 5 combattants classés dans la division.

Jairzinho est un kickboxeur qualifié et a l’expérience à son actif pour décrocher un titre dans un avenir proche.

Avant son combat avec Jailton Almeida, Jairzinho s’est entretenu exclusivement avec News18.com

Voici des extraits de l’interaction :

Quel est votre niveau de confiance à l’approche de ce combat contre Jailton Almeida?

Je suis sûr de gagner le combat, bien sûr. C’est aller là-bas, gagner le combat, évidemment, n’est-ce pas ?

Comment s’est passé le camp d’entraînement jusqu’à présent ?

Eh bien, mon camp d’entraînement était bon, je ne peux pas m’en plaindre, je suis en bonne santé. Donc voilà.

Vous arrivez dans ce combat après une victoire contre Chris Daukus, pensez-vous qu’une séquence de victoires contre Jailton Almeida vous aidera à entrer dans la course au titre ?

Certainement, je vais gagner ce combat ce samedi, puis chercher un combat avec l’un des cinq meilleurs gars ou des gars au-dessus de moi dans le classement. Alors oui, partez de gagner ce combat ce samedi et ensuite nous regardons vers l’avenir.

Qu’est-ce qui vous a inspiré à l’origine pour devenir un combattant MMA?

Qu’est-ce qui m’a poussé à devenir combattant ? Ouais. Je veux dire, j’ai adoré être un Kickboxer pendant longtemps et j’essayais de nouvelles choses et puis je m’entraînais avec des gars, l’un était mon partenaire d’entraînement. Ensuite, ces gars-là, ils essayaient des démontages et des trucs au sol, quelque chose que je n’avais jamais fait, alors j’ai essayé et ils ont dit: « Tu comprends ça et tu devrais essayer plus » et puis d’une manière ou d’une autre l’année après j’ai combattu mon premier Combat de MMA en Russie, et j’ai gagné celui-là, puis j’en ai combattu un autre, encore une fois en Russie, et j’ai gagné celui-là aussi. Et puis c’est comme ça que nous avons fait bouger le ballon et puis avant que je ne m’en rende compte, j’étais ici à l’UFC.

Quelle stratégie allez-vous adopter pour ce combat ?

Je ne partagerai certainement pas ma stratégie à l’écran, mais je veux absolument gagner ce combat et je veux l’assommer. Je veux toujours assommer les gens, parce que j’ai ce talent. Je vais dans l’octogone, et si je touche des gens, ils descendent. Donc, le truc, c’est que je dois trouver une ouverture, voir ce qu’il cherche, voir où elle se trouve. Ce n’est pas une chose facile, il n’y a pas beaucoup de liberté là-dedans. Donc je veux gagner et définitivement, je veux assommer les gens. Je pense que c’est la chose la plus cool qui dit que vous pouvez mettre quelqu’un avant la cloche et oui, je vais définitivement pour les finitions.

Pouvez-vous nous raconter l’histoire derrière votre surnom Bigi Boy ?

C’est plutôt une histoire facile. Mon nom était difficile à prononcer et je jouais avec mes amis, mais j’étais plus grand que tous mes amis, même si nous avions le même âge. C’est alors que l’un des plus gros me parlait et qu’il ne pouvait pas prononcer mon nom. Il a dit Jose you-you-you Biggi Boy, big guy, en fait ça veut dire dans ma langue à la maison. Et puis, avant que je ne le sache, tous mes amis ont commencé à m’appeler Biggie, Biggie Boy, Et puis, ouais, et j’avais moins de dix, neuf ans. Donc je reste avec ce nom et je pense que c’est celui de mes amis.

Vous avez fait vos débuts à l’UFC avec une victoire contre Alistar Overeem, un nom énorme, et depuis lors, vous avez combattu des noms comme l’ancien champion Francis Ngannou, Cyril Gaine, Alexander Volkov et bien d’autres, à quoi ressemblait cette expérience et qu’avez-vous appris de ces combats ?

J’ai certainement appris beaucoup de leçons et beaucoup de bonnes choses. Beaucoup de choses positives. Combattre avec les plus grands noms a définitivement fait de moi un meilleur combattant et oui, c’est comme ça que la vie se passe. Vous rencontrez certaines choses et vous devenez une meilleure personne et je pense que même si une bagarre ne s’est pas déroulée dans mon sens, cela ne signifie pas que je n’ai rien fait. J’ai appris beaucoup de choses et maintenant je suis un meilleur combattant qu’hier.

Étant l’un des rares combattants surinamais de l’UFC, êtes-vous fier de porter le drapeau surinamais à l’UFC ?

C’est vraiment génial de se battre depuis chez soi, le Suriname. Je pense que je suis le seul en ce moment et c’est un gros problème pour nous parce que cela fait un moment qu’un athlète de notre pays n’a pas atteint ce côté du monde avec ce niveau et tout le monde pense que c’est génial et je suis honoré d’être dans ce poste.

Qui sont vos 5 meilleurs combattants MMA de tous les temps ?

Ouais, je vais certainement aller avec (Jon) Jones, (Daniel) Cormier. Récemment, j’ai aussi regardé beaucoup de combats. (Alexander) Volkanovski est l’un d’entre eux, Izzy (Isreal Adesanya) est l’un d’entre eux. Je pense qu’Israël est l’un des meilleurs, j’aime son style et j’aime ce qu’il fait avec le jeu.

Sinon le MMA, tu te vois faire quoi ?

Je ne sais pas parce que je ne pense pas comme ça, vous savez, quand je veux quelque chose, je me concentre entièrement dessus. En ce moment, je suis à l’UFC, puis toute ma vie se concentre sur l’UFC, l’entraînement, le combat. Toute ma famille sait aussi que c’est comme ça. Tu ne me parles de rien d’autre. Si vous parlez de combat, vous devez parler de combat.

Un message pour vos fans, surtout en Inde ?

Je vous aime les gars et je suis heureux que vous me souteniez de toutes les manières. Branchez-vous ce samedi, voyez-moi décrocher une victoire, puis nous partons de là.

