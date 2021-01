Le style de jeu de la Premier League change à mesure que les exigences de la saison font des ravages

Cette campagne actuelle de Premier League est presque à mi-chemin et elle s’annonce comme l’une des plus compétitives depuis des années.

Ce point est capturé par le fait que seulement 10 points séparent Liverpool, premier, avec Leeds United à la 12e place.

Dans l’état actuel des choses, les hommes de Jurgen Klopp ont 33 points, soit 16 de moins que ce qu’ils avaient accumulé après le même nombre de matchs de la saison dernière, et 12 de moins que lors de la saison 2018/19 précédente.

Cette baisse notable des points des champions, ajoutée au fait qu’aucune équipe de haut niveau n’a pu en profiter et les dépasser dans le tableau, met en évidence le caractère imprévisible de la saison jusqu’à présent.

De nombreuses théories ont été formulées pour tenter d’expliquer l’énigme derrière la nature erratique de cette saison, des éléments tels que le manque de supporters et la pandémie de Covid en cours étant tous sans aucun doute un facteur.

Cependant, il semble y avoir de plus en plus de preuves de fatigue dans la plupart des côtés de la division, causée par l’absence d’une pré-saison appropriée et un calendrier de rencontres encombré. Cela a un impact sur les capacités de performance de nombreux côtés de la division, ouvrant ainsi la porte à des montages et des résultats plus imprévisibles.

Ce point est capturé en regardant les changements dans les passes de la division autorisées par action défensive (PPDA) moyenne cette saison par rapport aux campagnes précédentes.

PPDA est une métrique pour quantifier l’intensité de la presse élevée, en calculant le nombre de passes qu’une opposition est autorisée à faire dans les 60% finaux du terrain et en le divisant par le nombre d’actions défensives tentées par l’équipe qui cherche à récupérer le ballon. Plus le nombre est bas, plus le pressing élevé d’une équipe est agressif et meilleur.