Le studio X4 explore le concept de vie ouverte grâce à une cloison diagonale incurvée

Le Studio X4 redéfinit l’agencement résidentiel avec un design en diagonale

Série Museumism du Studio X4 : Diagonale en Taipei présente une approche unique de Résidentiel L’agencement des pièces se fait par une ligne diagonale qui sépare les fonctions publiques et privées. Cette conception explore un concept d’espace ouvert qui s’écarte des configurations traditionnelles où les pièces sont fermées par des cloisons. Au lieu de cela, la ligne diagonale délimite subtilement les espaces de vie, permettant une utilisation fluide et flexible de la zone.

Dans ce projet, toutes les cloisons existantes dans la disposition originale de trois pièces ont été supprimées, créant une transition harmonieuse entre les sections publiques et privées. Des cloisons de faible largeur et un placement stratégique du mobilier définissent les limites sans qu’il soit nécessaire de créer des divisions permanentes. L’utilisation de tuyaux en acrylique pour délimiter des espaces tels que des salles de conférence et des espaces ouverts reflète les besoins du client tout en préservant l’ouverture visuelle.



toutes les images par YHLAA

Série sur le muséisme : un espace de vie ouvert et une division spatiale flexible

À l’entrée, une suspension fait office de point focal, marquant la séparation entre les espaces publics et privés. L’absence de murs traditionnels permet à l’espace de s’adapter à différentes fonctions : par exemple, le bar du rebord de fenêtre et le coin canapé servent tous deux de coins repas flexibles. La salle de piano et le salon sont fusionnés, créant un espace salon unifié et ensoleillé. Un pilier construit avec trois facettes intègre des éléments fonctionnels pour différentes zones, notamment une étagère d’affichage dans l’espace public, un mur de télévision pour la chambre et une armoire pour la salle de bains. Des matériaux transparents créent des divisions subtiles entre le dressing, la chambre et la coiffeuse, préservant l’intimité sans compromettre la connectivité visuelle.

L’utilisation de peinture minérale accentue les formes courbes et les contours des cloisons, renforçant ainsi la sensation de fluidité de l’espace. Le jeu d’ombre et de lumière sur les murs ajoute une dimension dynamique à l’intérieur, soulignant sa nature artistique et flexible. Basé à Taipei L’approche du Studio X4 brouille les frontières entre les zones fonctionnelles, offrant un environnement résidentiel innovant et ouvert.



Série Muséumisme : Diagonal crée un aménagement résidentiel distinct défini par une ligne diagonale



la salle de piano fusionne avec le salon, créant un espace salon unifié rempli de lumière naturelle



toutes les cloisons de la disposition originale ont été supprimées, créant une transition en douceur entre les zones publiques et privées



des cloisons de faible largeur et un placement stratégique des meubles définissent les espaces sans avoir besoin de divisions fixes



la conception ouverte remplace les cloisons traditionnelles, permettant une utilisation flexible et fluide des espaces de vie



une suspension à l’entrée marque la séparation subtile entre les fonctions publiques et privées