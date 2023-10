Le studio TV de CC Young, les cours de tech, un succès auprès des habitants – Tech Daily News

Ralph Dugger, résident de CC Young, à droite, et un autre bénévole aident au studio de télévision de CC Young. (Photo gracieuseté de CC Young)

Une initiative en période de pandémie visant à diffuser en direct des services religieux dans une communauté de personnes âgées s’est transformée en un véritable studio de télévision.

Désormais, CC Young Senior Living à Dallas espère télécharger du contenu créé dans son studio géré par les résidents pour une chaîne YouTube à part entière, a déclaré Brian Parman, directeur du centre d’activités de CC Young. McKnight Mardi.

«Nous avons fait un pas de géant depuis la COVID-19», a déclaré Parman à propos de la technologie destinée aux seniors. « Les résidents ont vraiment adopté la technologie. Nous avons investi une somme importante pour installer des caméras HDMI à certains endroits sur notre campus. Nous avons construit le studio à partir d’un placard. Et maintenant, nous construisons un ensemble de contenus originaux.

La grande variété de programmes vidéo produits comprend les émissions religieuses susmentionnées, les informations intracommunautaires, les performances musicales et les cours d’apprentissage tout au long de la vie, a déclaré Parman.

Le studio est dirigé par des bénévoles tels que Ralph Dugger, résident de CC Young, qui ont une grande variété d’expériences et de connaissances préalables dans l’utilisation de la technologie.

« Cela me procure beaucoup de plaisir de travailler avec l’équipement », a déclaré Dugger. « J’avais des compétences en informatique et en technologie, mais je n’avais aucune expérience en médias. C’était passionnant de travailler en studio, d’installer les caméras, de diffuser, d’enregistrer et de travailler avec les présentateurs. Cela nous donne une chance de surmonter cette peur de l’inconnu et de nous accorder la liberté de simplement « essayer » quelque chose.

Les bénévoles résidents comprennent des personnes atteintes de démence, et le travail leur donne un sentiment d’utilité et d’identité, a déclaré Parman.

La vigueur avec laquelle les résidents de CC Young ont approché le studio de télévision et ses projets associés témoigne d’une volonté plus large d’utiliser les nouvelles technologies, notamment les smartphones et les appareils comme Alexa.

« Les personnes âgées se rendent compte qu’une grande partie de cette technologie les concerne », a déclaré Daphne Lee, formatrice en technologie de CC Young.

Lee, qui dit travailler avec ce groupe d’âge depuis 20 ans, a vu des personnes âgées s’adapter, passant de l’utilisation d’ordinateurs de bureau à une utilisation plus à l’aise avec les appareils mobiles.

L’idée de naviguer dans les applications via le toucher est encore inconfortable pour beaucoup, a déclaré Lee, comparant le processus d’apprentissage au développement d’un swing de golf. Même si Lee estime que les seniors adoptent les outils à leur disposition, comme Uber ou les réseaux sociaux, il existe encore une opportunité pour les développeurs de cibler les applications destinées aux seniors en agrandissant les icônes ou en les rendant plus sensibles aux mouvements plus lents et plus délibérés des personnes âgées. adultes, a déclaré Lee.

Dans l’ensemble, une culture et une utilisation accrues de la technologie pourraient permettre aux résidents de rester en contact avec leurs amis et leur famille, mais également aux communautés de personnes âgées de s’intégrer et d’interagir les unes avec les autres, comme dans le cas du contenu vidéo, a déclaré Parman.

« Il existe une énorme opportunité pour les personnes vivant dans des résidences pour personnes âgées de contribuer à ce que cela se réalise en toute sécurité », a déclaré Parman.