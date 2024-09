Le Studio Tarea crée un « rêve de fièvre des années 90 » dans un restaurant rose de Richmond

Les murs, la moquette et les tissus d’ameublement roses définissent ce restaurant et bar à cocktails intime à Richmond, en Virginie, conçu par le Studio Tarea, basé localement.

Pink Room a été créée dans un ancien studio, transformé en ce que Studio Taréa décrit comme « un rêve fébrile des années 90 où l’on peut prendre un cocktail à base de béton ».

L’équipe a rénové l’espace de la chef Brittanny Anderson, créant un restaurant de 18 places dans lequel elle peut cuisiner un menu mis à jour chaque semaine tout en conversant avec ses invités.

« Entre le délai court, l’encombrement réduit et la vision du client de couleurs vives et de textures géniales, c’était un test pour nous », a déclaré le co-fondateur du studio Nolan Beck Rivera.

Avec son partenaire Cameron Billinghurst, le studio s’est tourné vers les chambres de filles des années 1990, qui présentaient des affiches des Spice Girls et une literie moelleuse comme références principales.

L’objectif était de rehausser cette esthétique nostalgique avec des matériaux tels que le verre et le métal poli pour compenser les couleurs vives et les textures somptueuses. « Nous avons trouvé un bon équilibre entre nos goûts modernistes et la vision maximaliste de la Bretagne », a déclaré Rivera.

Une moquette à poils épais avec des motifs colorés forme un revêtement doux sur le sol, aidant à atténuer les échos acoustiques

Au plafond, un collage créé par l’artiste Monsieur Zohoré représente les femmes de la culture pop avec de la nourriture.

Depuis la cuisine compacte, la nourriture est préparée et transmise à une péninsule avec des sièges de bar pour quatre personnes, ou servie sur les cinq tables en verre et en métal.

Deux quatre plateaux sont positionnés au centre de la pièce, tandis que trois deux plateaux partagent une banquette rembourrée et rembourrée le long du mur.

Les grandes fenêtres sont voilées par des rideaux de perles d’argent qui cachent partiellement la vue depuis la rue.

Des portes coulissantes en polycarbonate fumé masquent la salle d’eau, dans l’ancienne salle de bain de l’appartement, devant la cuisine, où un miroir vintage est suspendu au-dessus du lavabo.

Un trio d’appliques en nickel poli est monté sur le mur de la salle à manger, tandis que trois suspensions en céramique brillante sont suspendues au-dessus de la péninsule.

Un éclairage supplémentaire dans les corniches et sous les étagères brille en orange et en rose à mesure que le service du soir se termine plus tard, ajoutant ainsi à l’expérience.

« Une partie de l’expérience de manger là-bas consiste à regarder les luminaires uniques, à essayer de trouver les Miss Piggies cachées et à repérer les références à la culture pop », a déclaré Rivera.

« Évidemment, la cuisine bretonne est la pièce maîtresse, mais les intérieurs la complètent vraiment. »

Le rose dans ses nombreuses nuances est un choix populaire pour la décoration des restaurants, du Swan aux teintes pastel de Ken Fulk à Miami à l’audacieux monochrome JAM Record Bar à Sydney par Akin Atelier.

Pendant ce temps, d’autres restaurants qui ont adopté une approche monochromatique différente incluent le Only Love Strangers entièrement bleu dans le Lower East Side de Manhattan et le jaune beurre San Sabino dans le West Village.

La photographie est de Nolan Beck Rivera.