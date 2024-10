Le studio sculpte des installations en acier inoxydable dans le siège interstellaire de Higold

Le siège interstellaire de Higold adopte des intérieurs de type musée

E Studio reprend l’aménagement intérieur du siège social interstellaire de Higold, une marque haut de gamme de solutions de quincaillerie pour la maison. Occupant un site de 30 000 mètres carrés à Chinele siège social comprend une gamme d’espaces commerciaux, depuis un grand hall d’entrée jusqu’à des salles d’exposition raffinées, le tout ancré dans un concept qui reflète un « musée d’art moderne », offrant une expérience organisée sur l’avenir de la vie à la maison.

Ancreant l’expérience, la conception d’E Studio met l’accent sur des interactions transparentes au sein d’un espace ouvert dynamique. Le mur-rideau incliné donne à l’atrium une forme expansive et fluide, remplaçant les structures spatiales traditionnelles par des éléments sculptés en acier inoxydable qui s’étendent au-delà des dimensions conventionnelles. L’espace, fondé sur des tons gris minimalistes, évoque un lien avec l’immensité du cosmos, reflétant à la fois l’accent mis par Higold sur l’innovation et son respect pour la clarté structurelle. Au cœur de la conception se trouve un escalier en porte-à-faux menant à un musée dédié à la quincaillerie pour la maison. Plus qu’un lien fonctionnel, cet escalier sert de forme sculpturale, prolongeant visuellement l’espace vertical. Sa structure ouverte évoque le design d’une fenêtre d’avion, renforçant le sentiment de transition et d’exploration. L’escalier soutient le concept de musée, capturant l’esprit de découverte en reliant différentes expériences spatiales.



toutes les images par Studio de photographie architecturale ZC

des installations circulaires en acier inoxydable façonnent les intérieurs d’E Studio

Au sein de chaque zone d’exposition, les E Studio créateurs utilisez des matériaux sobres comme l’acier inoxydable, formant un équilibre discret de texture et de ligne qui souligne les produits Higold. Les éviers, les armoires et les îlots sont disposés en formations symétriques, créant un rythme visuel et invitant à l’interaction. Les pentes symétriques ajoutent de la profondeur, tandis que les éléments matériels sont présentés comme des artefacts, chacun positionné pour célébrer la simplicité et l’utilité. Une installation triangulaire en acier qui se démarque dans la vitrine de la garde-robe reflète l’exploration du projet des formes pliées et de nouvelles relations spatiales, la marquant comme un point focal sculptural. Partout, la conception remet en question les vues traditionnelles des structures bâties, transformant le matériel en objets d’art. Dans la zone d’exposition centrale, des installations circulaires et des arcs de courbures variables créent des chemins qui invitent les visiteurs à explorer librement, tandis que les colonnes porteuses sont habilement intégrées à l’esthétique, se fondant parfaitement avec des éléments fonctionnels ou se démarquant comme des éléments de design raffinés.

Le résultat est un espace qui allie minimalisme et profondeur symbolique, utilisant des matériaux intemporels et des formes sculpturales pour favoriser la réflexion sur l’intersection de l’art, de l’architecture et de la fonctionnalité. Le siège interstellaire de Higold, avec sa conception cohérente et l’accent mis sur les expériences de type musée, allie forme, fonction et vision futuriste.





















informations sur le projet :

nom: Quartier général interstellaire de Higold

architecte: Architecture Pininfarina

décoration intérieure : E-Studio

emplacement: District de Shunde, Foshan, Guangdong, Chine

zone: 5 000 m²

concepteurs en chef : Fan Junjian, Zhou Xuanzhuo

équipe de conception : Huang Chenxi, Liu Shuqi, Liu Ying, Zhang Jieying, Fang Guiyun, Huang Qiqi, Zhou Jing, Deng Changyi, Hao Xingyun, Guo Chao, Wu Leqing, Zhong Jinghong, Lai Hongfa

construction: Shunde Xingshi Décoration Engineering Co., Ltd.

principaux fournisseurs : BUMBLEBEE, TONG, CR CIMENT, SIMPLE, BAINENG, RISING, SZMOKE

client: Groupe Higold

photographie: Studio de photographie architecturale ZC

