le studio saxe projette une maison circulaire sur pilotis « sinfonia verde » au costa rica

Caché au plus profond de moi Costa Ricala péninsule d’Osa, Studio SaxeLe dernier projet de, Sinfonía Verde, offre une retraite isolée immergée dans la beauté naturelle de la forêt tropicale. Construit dans une clairière formée par un arbre tombé, le résidence permet pour la première fois à la lumière du soleil de filtrer à travers la canopée dense de la forêt, créant ainsi une opportunité unique pour les clients, deux chercheurs, de vivre hors réseau et entourés d’une nature sauvage autrement intacte.

Le design de Sinfonía Verde s’inspire des couches complexes de la forêt tropicale. L’environnement dense et sombre peut souvent être accablant, mais lorsqu’une ouverture dans la canopée apparaît, elle offre un rare aperçu des arbres imposants et du ciel au-dessus. Ce contraste spatial se reflète dans la structure de la maison : une conception circulaire avec un oculus au centre. Les bords extérieurs de la maison s’engagent dans la forêt, tandis que le noyau central offre un refuge paisible loin de la nature. Parce que la maison est surélevée échasses hors du sol, ses habitants sont immergés dans les rythmes naturels de l’environnement.



photos © Álvaro Fonseca

Basé localement pratique Le Studio Saxe conçoit sa Sinfonía Verde pour présenter des perspectives changeantes sur l’environnement. Bien que la maison elle-même soit construite sur un seul niveau, le terrain escarpé qui l’entoure offre des élévations variées. Un côté de la maison s’aligne avec le sol forestier, tandis que l’autre est surélevé au-dessus du sol, donnant aux résidents la sensation de marcher parmi la cime des arbres. Une passerelle périphérique permet aux visiteurs de vivre le voyage depuis les racines de la forêt jusqu’à la canopée parmi les aras écarlates et d’autres animaux sauvages.

Le logement comprend deux chambres, un espace de vie commun avec une cuisine intégrée et une bibliothèque. Des terrasses extérieures ombragées sont disséminées dans toute la maison, offrant des points d’observation pour l’observation de la faune. La cour centrale renferme un jardin paisible au cœur de la forêt, autour duquel une grande charpente hyperbolique abrite la maison des pluies et du soleil intenses de la région. Ici, les paravents à lattes permettent à l’air frais et aux sons de la nature de circuler dans les espaces intérieurs.



Sinfonía Verde est une maison isolée hors réseau située dans les forêts de la péninsule d’Osa au Costa Rica.

Sinfonía Verde : durable et hors réseau

Située à proximité du parc national du Corcovado, qui abrite environ 3 % de la biodiversité de la planète, Sinfonía Verde a été conçue par le Studio Saxe dans un souci de durabilité. La maison a été construite avec une empreinte au sol minimale, évitant ainsi l’enlèvement de la végétation dans la clairière naturelle. La structure est élevée sur pilotis avec des semelles étroites, permettant aux systèmes racinaires et à la faune de se déplacer librement en dessous tout en minimisant les perturbations du sol.

En réponse à la chaleur et à l’humidité extrêmes de la région, la ventilation passive a été privilégiée dans la conception. La plate-forme surélevée de la maison, ainsi que les ouvertures à persiennes, favorisent la circulation naturelle de l’air, réduisant ainsi le besoin de refroidissement mécanique. Un toit isolé blanc réduit encore davantage l’absorption de chaleur, contribuant ainsi à maintenir un environnement intérieur plus frais.

Complètement hors réseau, la maison produit sa propre électricité grâce à un générateur photovoltaïque et une turbine hydroélectrique, qui fournit également de l’eau potable à partir d’un ruisseau voisin. Un éclairage économe en énergie et des matériaux issus de sources responsables, tels que le teck et le liège, contribuent à l’approche respectueuse de l’environnement du projet. Les résidents participent également aux efforts de conservation locaux, en surveillant la faune, en propageant des espèces de plantes indigènes et en dirigeant des initiatives de restauration des récifs coralliens.



la conception circulaire avec un oculus central reflète l’expérience des ouvertures dans la canopée de la forêt tropicale

Les architectes notent que la construction dans un endroit éloigné présentait des défis uniques pour la conception et la construction de Sinfonía Verde. Située dans une région sujette aux tremblements de terre, avec de fortes précipitations, du sel dans l’air et une faune sauvage, la maison nécessitait une planification minutieuse et des méthodes de construction adaptées aux conditions locales. Studio Saxe a collaboré avec des entrepreneurs locaux familiers avec ces défis pour garantir que la structure puisse résister à l’environnement.

L’accès au site était limité à un sentier étroit, de sorte que tous les matériaux devaient être transportés par camion à travers les rivières et les montagnes avant d’être transportés à la main. Les composants préfabriqués en acier ont été livrés pendant la saison sèche et assemblés sur place, la structure complexe du toit étant construite à partir d’une grille tissée de poutres inclinées. La maison a été complétée par des panneaux de fibrociment et une membrane durable pour se protéger contre les éléments agressifs et, après la construction, le site a été replanté avec de la végétation indigène, aidant ainsi la maison à se fondre dans son environnement naturel.



la maison surélevée comprend une passerelle à 360 degrés avec des vues allant du sol forestier à la cime des arbres



la maison comprend deux chambres, un séjour-cuisine, un laboratoire-bibliothèque et des terrasses ombragées