Le studio LUO surmonte un hall d’exposition en Chine avec une charpente en bois en spirale

Le projet du studio LUO célèbre les herbes médicinales traditionnelles

La salle d’exposition de l’artisanat des racines de Rehmannia préparées, conçue par pratique de l’architecture Studio LUO dans le comté de Xiuwu, Province du Henan, célèbre la production renommée d’herbes médicinales traditionnelles chinoises de la région, en particulier la racine de Rehmannia. Le exposition Le hall représente un changement conceptuel d’un bâtiment conventionnel de style usine à un bâtiment plus polyvalent. en bois structure au sein d’un parc industriel rural. La conception donne la priorité à l’intégration des industries primaires, secondaires et tertiaires, reconnaissant le rôle évolutif des zones rurales au-delà de la production.

La forme architecturale, presque circulaire, reflète une rupture avec les structures carrées traditionnelles, optimisant les jeux d’ombre et de lumière au fil du temps. Le plan circulaire de l’espace d’exposition est méticuleusement organisé pour assurer un itinéraire de circulation logique des visiteurs tout en minimisant les coûts, un facteur crucial dans la construction rurale. La conception circulaire, associée à des stratégies d’éclairage naturel innovantes, crée un environnement dynamique et visuellement attrayant.

toutes les images par Jin Weiqi

la conception des fermes de toit introduit une formation superposée en spirale

La philosophie durable s’étend à la méthodologie de construction, s’inspirant des pratiques traditionnelles de construction en bois. L’équipe du projet adopte une approche « meubles en tant que structure », transformant les colonnes de grande section en rangées de colonnes de petite section, intégrant de manière transparente la structure, le mobilier et l’espace. Cette approche est non seulement conforme aux principes de durabilité, mais facilite également une construction rentable et efficace en milieu rural.

La conception des fermes de toit introduit une formation superposée en spirale et en cercle, permettant un filtrage nuancé de la lumière naturelle et éliminant le besoin de composants de connexion centraux compliqués. Des matériaux locaux, tels que des briques rouges produites dans la ville voisine, sont utilisés dans les murs d’enceinte, épousant l’esthétique traditionnelle de la région tout en garantissant l’intégrité structurelle.



la forme architecturale circulaire rompt avec les places traditionnelles, optimisant l’interaction de la lumière et de l’ombre



la conception des fermes de toit introduit une formation superposée en spirale, permettant un filtrage nuancé de la lumière naturelle



les colonnes de grande section se transforment en réseaux de colonnes de petite section selon une approche « meubles en tant que structure »