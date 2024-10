Le studio James Bond veut des cinéastes « plus contrôlables », déclare Sam Mendes, réalisateur de Skyfall et Spectre

Alors que les fans de James Bond attendent de savoir à quoi s’attendre de la part de la célèbre série d’espionnage britannique, un ancien réalisateur des films a déclaré que le studio derrière Bond rechercherait probablement un cinéaste sur lequel il pourrait faire autorité.

C’est selon Sam Mendes, et il devrait le savoir ; Mendes a dirigé Skyfall et Spectre avec Daniel Craig vers un succès record, Skyfall de 2012 devenant le film de James Bond le plus rentable de tous les temps avec un énorme 1,1 milliard de dollars au box-office mondial.

Parler à InverseMendes a mis en doute la possibilité de revenir à Bond et a expliqué pourquoi.

Daniel Craig et Sam Mendes en 2011. Photo de Jon Furniss/WireImage.

« Ne dites jamais jamais, pour citer cet homme, mais j’en douterais », a déclaré Mendes à propos de cette possibilité. «C’était très bien pour moi à ce moment de ma vie. J’avais l’impression que cela m’avait fait perdre certaines vieilles habitudes. Cela m’a fait réfléchir à plus grande échelle. Cela m’a fait utiliser différentes parties de mon cerveau. Il faut avoir beaucoup d’énergie.

« Ils veulent des gens un peu plus malléables, qui sont plus tôt dans leur carrière, qui vont peut-être l’utiliser comme tremplin et qui sont plus contrôlables par le studio. »

La recherche du prochain réalisateur de James Bond était toujours en cours en août mais des réunions auraient eu lieu avec plusieurs candidats.

Selon un rapport de Le télégraphe un petit nombre de cinéastes ont participé à « une première série de speed dates » au siège londonien d’Eon Productions. Les noms qui seraient sur la liste restreinte incluent Edward Berger, qui a réalisé le remake de Netflix de All Quiet on the Western Front, et Kelly Marcel, réalisateur de Venom : La Dernière Danse .

Le rapport indiquait également qu’Eon recherchait probablement un autre Martin Campbell, qui a réalisé GoldenEye et Casino Royale, suggérant Christopher Nolan n’est pas en lice . David Michôd avait été associé au prochain film de 007, tandis que Bart Layton et Yann Demange étaient qualifiés de « choix plausibles ».

Il est possible que Campbell revienne au fauteuil de réalisateur sur Bond 26, d’autant plus que la prochaine entrée serait une réinvention complète de la franchise avec un nouvel acteur dans le rôle de 007 . Campbell, bien sûr, a déjà inauguré les époques Pierce Brosnan et Daniel Craig, après avoir réalisé le premier opus de chaque acteur.

Une fois le réalisateur choisi, la sélection d’un acteur pour le rôle principal sera la prochaine priorité. Le rapport note que la star de Kraven the Hunter, Aaron Taylor-Johnson, est le candidat qui a gagné le plus de popularité jusqu’à présent, selon le tabloïd britannique. Le Soleil rapportant en mars que l’acteur avait reçu une « offre formelle » pour devenir le successeur de Craig.

Brosnan a ensuite soutenu Taylor-Johnson, affirmant qu’il a le « talent » et le « charisme » pour jouer 007, mais aucune annonce officielle de casting n’a été faite.

Le dernier film de la franchise à sortir était No Time to Die de 2021, qui a marqué la fin du mandat de Craig en tant que Bond.

Photo de Jon Furniss/WireImage.

Wesley est le rédacteur en chef des actualités britanniques pour IGN. Retrouvez-le sur Twitter à @wyp100. Vous pouvez joindre Wesley à [email protected] ou de manière confidentielle à [email protected].