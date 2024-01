le studio guma rénove une ferme française historique

le studio guma fait revivre des fermes en pierre dans la France rurale

Un récemment rénové maison a été achevé au sein de la pastorale Français village d’Hécourt en Normandie, mettant en valeur l’architecture du Studio Guma. Cette habitation apparaît comme la transformation d’une ancienne ferme en habitation de campagne. La vision derrière le rénovation était de créer une retraite commune pour les proches du propriétaire foncier et ceux qui cherchent à échapper à la vie urbaine, favorisant ainsi un lien avec la nature. Avec ce projet, l’équipe vise à insuffler un design moderne dans le canevas rural pour créer un mélange d’ancien et de nouveau axé sur le design.

images © Maxime Delvaux

des matériaux nouveaux et naturels façonnent la maison Hécourt

La Maison Hécourt du Studio Guma occupe le site d’une ferme allongée et de deux dépendances pittoresques, des structures existantes qui résument l’esprit rural du site. Le architectes a utilisé une palette de matériaux d’origine locale, notamment des façades en meule, des toits de tuiles plates rouges, des gouttières en zinc et des linteaux en bois pour contribuer à une atmosphère authentique. Le récit architectural se déroule avec les volumes construits descendant doucement le long du chemin d’entrée, se fondant harmonieusement dans la végétation environnante. Hêtres, noyers, arbustes, haies, rangées de thuyas, arbres fruitiers et une vaste pelouse ouvrent la voie à un projet profondément ancré dans la préservation des qualités matérielles et spatiales de l’ancien site agricole.



la maison dans la vallée de l’Eure en Normandie est la transformation d’une ferme en une retraite de campagne moderne

bâtiments agricoles adaptés pour une maison moderne

L’aménagement nouvellement organisé de la Maison Hécourt est une réponse poétique du Studio Guma aux éléments existants du site rural. Les espaces se cascadent, créant une transition transparente entre les espaces partagés et privés. Les chambres trouvent leur place dans la partie basse du terrain, maintenant un équilibre délicat entre ouverture sur le jardin et sentiment d’intimité. La préservation des murs, des poutres, des cheminées et des fenêtres verticales traditionnelles rehausse l’authenticité de chaque pièce, invitant la nature dans le domaine privé.

Les espaces communs de la Maison Hécourt sont judicieusement divisés en deux sections, chacune ayant un objectif unique. L’ancien hangar à charrettes abrite désormais la cuisine-salle à manger, faisant office de centre central où se croisent les flux intérieurs et extérieurs. Cet espace haut de plafond s’ouvre sur des terrasses et des jardins en pierre, brouillant les frontières entre intérieur et extérieur. Le salon, occupant une ancienne écurie, offre une expérience plus intimiste, avec de grandes fenêtres encadrant les paysages de carte postale et captant la douce lumière de l’aube et du crépuscule.



La vision du Studio Guma s’harmonise avec la nature et préserve l’histoire rurale de la structure d’origine



d’anciens bâtiments agricoles retrouvent une nouvelle vie entre terrasses en pierre et jardins paysagers

le salon, installé dans une ancienne écurie, capture des vues de carte postale et une lumière douce