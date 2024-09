Le Studio Ghibli réédite sa plus petite et plus moelleuse lampe Mon voisin Totoro

Les fans du Studio Ghibli qui se dirigent vers la saison plus sombre et plus froide ont désormais de quoi égayer leurs journées grâce à la « Lampe en silicone Little Totoro » sous licence officielle. Inspiré par Mon voisin TotoroLe personnage magique du film Ghibli, la lampe allie praticité, charme et éléments interactifs, créant un incontournable pour les passionnés de Ghibli.









La lampe incarne tout ce que les aficionados du Studio Ghibli aiment dans l’emblématique Mon voisin TotoroNon seulement elle partage la licence du personnage magique de Hayao Miyazaki, mais la lampe est fabriquée à partir de silicone doux et agréable au toucher qui lui donne une qualité moelleuse et câline, tout comme Totoro lui-même. La texture ajoute une qualité immersive et ludique à n’importe quel espace, transformant la lampe d’un simple accessoire de pièce en un décor interactif que les fans adoreront.





La lampe Mon voisin Totoro du Studio Ghibli allie charme fantaisiste et fonctionnalité chaleureuse





Avec le co-fondateur de Ghibli et Totoro Le réalisateur Hayao Miyazaki étant connu pour être extrêmement protecteur de son travail et de sa propriété intellectuelle, il n’est pas surprenant que la lampe Totoro soit une pièce de marchandise de grande qualité. La douce lumière jaune qu’elle émet évoque les pâturages sereins et éclairés par la lune Mon voisin Totoroparfaite pour se détendre le soir. Qu’il s’agisse de lire avant de se coucher ou de créer une ambiance propice à une nuit de sommeil paisible, la lampe Totoro semble être la touche parfaite pour les fans de Ghibli. Plus qu’un simple objet de collection, la lampe en silicone Little Totoro intègre parfaitement le fandom dans la vie quotidienne des amoureux de Ghibli, capturant l’essence de la narration de Ghibli – un mélange de nostalgie de l’enfance, d’émerveillement surnaturel et de magie quotidienne.





La lampe offre jusqu’à 30 heures d’éclairage avec une charge de 6 heures, avec trois niveaux de luminosité réglables différents pour aider à créer l’ambiance parfaite. Elle est également livrée avec un câble de chargement USB (95 cm) et une feuille artificielle qui peut être insérée pour donner l’impression qu’elle est tenue, faisant écho à l’une des scènes les plus emblématiques du film où Totoro protège sa tête par une nuit pluvieuse. Pour ceux qui ont hâte de ramener cette pièce magique à la maison, la lampe en silicone Little Totoro est disponible via Donguri Sora, la boutique en ligne officielle du Studio Ghibli, pour 11 000 yens (environ 78 $ US). Cependant, l’article est en édition limitée, avec un achat autorisé d’un seul article par acheteur, et les fans doivent s’attendre à ce que les réapprovisionnements se vendent rapidement.

