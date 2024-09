Le Studio Gang habille le gratte-ciel de San Francisco de carreaux de céramique verts

Le cabinet d’architecture de Chicago Studio Gang a achevé la tour Verde, recouverte de tuiles émaillées vertes et de terrasses qui donnent au bâtiment « un jeu de lumière rythmique », pour le développement de Mission Rock à San Francisco.

Le Verde, de 23 étages, est la dernière tour achevée dans la première phase du développement de Mission Rock, un site de 28 acres le long du front de mer de San Francisco qui comprend des gratte-ciel de MVRDV et Henning Larsen.

Verde est composé d’une base rectangulaire étagée avec une tour au sommet qui est poussée sur le côté et constituée d’une série de volumes empilés.

Il comprend 254 appartements et équipements répartis dans tout le bâtiment, ainsi que des espaces commerciaux au rez-de-chaussée et une terrasse sur le toit.

Des terrasses de différentes tailles ont été creusées à chaque niveau de sa base et insérées dans les coins de la tour pour « maximiser la lumière du soleil » et protéger les résidents du vent, selon le studio.

« Les dalles de plancher de la tour sont sculptées dans les coins pour créer des terrasses extérieures uniques à chaque étage », a déclaré Jeanne Gang, partenaire fondatrice de Studio Gang.

« Ces terrasses sont orientées pour maximiser la lumière du soleil et protéger du vent tout en offrant aux résidents une vue sur la ville environnante et la baie de San Francisco », a-t-elle ajouté.

«Depuis la rue, les terrasses sculptées alternées confèrent au bâtiment un jeu de lumière rythmé.»

Le bâtiment doit son nom à son revêtement vert émeraude, que le studio a conçu pour créer « des variations de couleur et de profondeur à plusieurs échelles ».

Les terrasses du bâtiment ont été conçues pour s’adapter au style de vie « intérieur-extérieur » de San Francisco, selon le studio. Il est également relié à un sentier riverain et à des stations de transport en commun et comprend 250 places de stationnement pour vélos.

« Pour Vert« Nous voulions créer des espaces où les résidents pourraient se connecter les uns aux autres tout en se sentant embrassés par la beauté naturelle de San Francisco », a déclaré Gang.

La base de Verde est surélevée de cinq pieds au-dessus du niveau de la mer pour protéger contre la montée du niveau de la mer et les inondations.

L’entreprise utilise également les eaux grises pour des besoins non potables et vise la certification LEED Or.

Le bâtiment servira de « centre social central » pour le développement plus vaste de Mission Rock, qui comprend une tour résidentielle récemment achevée par MVRDV, le Visa Market Support Center par Henning Larsen et un bâtiment commercial par WORKac, qui se trouvent à la même intersection que Verde.

Situé sur un ancien parking le long du front de mer, le projet a été commandé grâce à un partenariat entre l’équipe de baseball de la ligue majeure des Giants de San Francisco et la société immobilière Tishman Speyer et le port de San Francisco.

Les plans du projet ont été dévoilés en 2019 et comprennent 12 parcelles au total, avec les phases futures sont encore en cours de développement selon SF YIMBY.

Le Studio Gang a récemment achevé la tour torsadée Mira à San Francisco et un gratte-ciel de Brooklyn avec une façade ondulante.

La photographie est de Jason O’Rear