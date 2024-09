Scarlet (Masako Katsuki) ordonne à ses créations Mako d’attaquer Cloud (Takahiro Sakurai) et son équipage dans Final Fantasy VII: Rebirth (2024), Square Enix

Dans un développement qui, espérons-le, est de bon augure pour les fans du vaste catalogue de franchises de la société, Square Enix n’est plus répertorié comme un client actif de Sweet Baby Inc.

Tifa Lockhart (Ayumi Ito) a une question pour Cloud (Takahiro Sakurai) dans Final Fantasy VII Rebirth (2024), Square Enix

Par an archive de la section « Projets » du site Web officiel de Sweet Baby Inc., au moins aussi récemment qu’en août 2024, le Final Fantasy VII : Renaissance Le développeur a été répertorié aux côtés d’autres studios tels qu’Electronic Arts, Ubisoft et Warner Bros. Games comme l’un des nombreux clients de niveau Triple-A de la célèbre société de conseil en jeux vidéo centrée sur la DEI.

Un archive Le site Web officiel de Sweet Baby Inc. montre Square Enix comme client actif jusqu’en août 2024.

Cependant, comme l’ont découvert les utilisateurs sur les réseaux sociaux plus tôt ce matin, il semble que Square Enix ne choisisse plus de faire appel aux services de Sweet Baby Inc., car leur logo a maintenant complètement supprimé de la liste des clients de Sweet Baby Inc. affichée publiquement.

Depuis le 24 septembre 2024, Square Enix n’est plus répertorié comme client sur le site officiel de Sweet Baby Inc.

Par mesure de prudence, il convient de noter qu’il existe une possibilité distincte que la disparition de Square Enix du site Web de Sweet Baby Inc. soit en quelque sorte accidentelle ou temporaire, le résultat possible d’une erreur du site Web ou d’un mauvais alignement du chemin d’accès au fichier.

Mais si leur logo devait rester absent dans les mois à venir, cela indiquerait que les supposés travailleurs acharnésKingdom Hearts IV Le studio a choisi, sinon d’abandonner complètement son adhésion au concept performatif de « Diversité et Inclusion », du moins de cesser de donner son argent à une entité dont les employés se moquent régulièrement de leur public cible – une évolution globalement positive dans les deux cas.

Les acteurs de la série respirent après une guerre bien menée dans Kingdom Hearts III (2019), Square Enix

En ce qui concerne leur histoire, bien que l’on ne sache pas sur quels titres spécifiques de Square Enix Sweet Baby Inc. a travaillé, les archives montrent qu’ils ont contracté leurs services au moins dès mai 2022.

À cette époque, le studio était chargé de mettre en œuvre des décisions créatives basées sur le « public moderne », telles que la censure des dialogues liés à l’esclavage dans Final Fantasy XVIcouvrant des personnages féminins tels que la Guerrière dans le prochain Dragon Quest III : Remake et Maya dans Dragon Quest Monstres 3et produisant l’intégralité de Pardonné.

(Et soyons honnêtes : si l’on devait parier sur toute la situation, en pariant sur le scénario largement critiqué et terriblement mal écrit, Pardonné (en tant que l’un des titres ayant reçu l’attention de Sweet Baby Inc. serait la chose la plus proche que l’on puisse faire d’un « pari sûr ».)

Freya (Ella Balinska) se prépare à affronter les vents d’Athia dans Forspoken (2023), Square Enix

Il est intéressant de noter que ce développement intervient quelques mois seulement après que le président de Square Enix, Takashi Kiryu, ait donné une réponse apparemment non-réponse à une question concernant la relation de l’entreprise avec Sweet Baby Inc.

Interrogé par un actionnaire lors de l’assemblée générale du deuxième trimestre 2024 de la société en juin, Kiryu a déclaré : « Je suis personnellement heureux du passage de la quantité à la qualité. J’espère que de bons titres sortiront à l’avenir. Je suis préoccupé par la société de conseil canadienne Sweet Baby Inc. Square Enix est répertoriée comme client, mais y a-t-il réellement une transaction à ce sujet ? De quel type de transaction s’agit-il ? Continueront-ils à le faire à l’avenir ? », a-t-il répondu : « Je voudrais m’abstenir de faire des commentaires spécifiques sur des clients individuels. Alors que nous passons de la quantité à la qualité, fournir un contenu agréable et sûr pour nos clients fait également partie de ce qui rend un produit amusant. Nous ferons de notre mieux en tant que créateurs. »

Sora (Hayley Joel Osment) se retrouve dans un endroit étrange dans Kingdom Hearts IV (à déterminer), Square Enix

En fin de compte, il reste à voir ce que ce développement signifie pour l’avenir non seulement de Square Enix, mais aussi pour la « pérennité » des initiatives DEI performatives dans le monde plus large du jeu vidéo en dehors de celui-ci. Mais il faut espérer que tout va commencer à évoluer dans une direction plus positive et moins censurée.

