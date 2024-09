Le studio de design MUKU transforme une maison centenaire en café d’herboristerie au Japon

Le studio de design MUKU transforme une maison historique en café

Le studio de design Mokkado de MUKU se trouve dans un rénové Maison centenaire construite dans le style traditionnel de Toyama dans la ville d’Imizu. Le bâtiment abritait à l’origine le fondateur d’une société pharmaceutique et son usine, qui fonctionne désormais comme un café basé sur l’herboristerie chinoise.

Le japonais Les architectes ont commencé par démonter soigneusement les matériaux préexistants et les reconstruire pour créer un espace qui fait ressortir le charme historique de la vieille maison. en bois structure en ossature, le plan est ouvert, se déployant autour d’un doma et d’une séquence de sièges nivelés, permettant une circulation fluide.



toutes les images sont une gracieuseté du studio de design MUKU

Les sièges à niveaux et le doma de Mokkado créent une utilisation organique

L’espace est conçu dans un souci de confort, le studio de design MUKU envisageant un environnement où les gens peuvent naturellement et instinctivement se rassembler et interagir. architectes Le bâtiment a conservé une grande partie du caractère et des souvenirs du bâtiment d’origine. Un doma — un espace dans une maison japonaise généralement fait avec un sol en terre — constitue le cœur du concept.

Une œuvre d’art fabriquée à partir de pierres et de bois trouvés sous le sol de l’ancienne maison est installée au centre du doma. Plantée de plantes médicinales, elle agit comme un symbole reliant la nostalgie de l’ancienne maison et les nouveaux débuts du café. De plus, le lierre planté à la base des cloisons en corde permet aux visiteurs d’apprécier visuellement la croissance du café. Autour du doma, des marches et des bancs générés par le zonage varié des différents niveaux de l’étage encouragent une utilisation spatiale organique du café.



Le studio de design MUKU achève le café Mokkado



les architectes ont rénové une maison centenaire construite dans un style traditionnel Toyama dans la ville d’Imizu



à l’intérieur de la structure à ossature bois, le plan est ouvert



une œuvre d’art fabriquée à partir de pierres et de bois trouvés sous le plancher de l’ancienne maison est installée au centre