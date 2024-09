Le studio Belen Ilarri revitalise une cave historique en une maison contemporaine dans un village valencien

La résidence Casu adapte une structure historique aux besoins modernes

Studio Belen Ilarri revitalise un domaine viticole historique dans un petit village près de Valence en tant que moderne maison La résidence CASU a conservé son essence et son caractère d’origine. L’un des changements les plus importants a été la création d’un patio extérieur, qui n’existait pas dans la structure originale construite dans les années 1930. Ce nouvel espace fournit de la lumière naturelle tout en améliorant la ventilation, améliorant ainsi considérablement la qualité de vie au sein de la maison. Un escalier incurvé a également été introduit, améliorant la connectivité et intégrant le rez-de-chaussée au niveau inférieur qui abritait autrefois les cuves à vin et les réservoirs de stockage.



toutes les images par David Zarzoso

Le studio Belen Ilarra crée des espaces connectés de manière organique

Avec un investissement de 118 000 €, cette transformation de 155 m² a été réalisée dans le respect du passé du site tout en adaptant l’architecture aux besoins contemporains. Pour Belen Ilarra Studio, le principal défi était de préserver l’identité d’une cave construite dans les années 1930 grâce à une restauration soignée, et d’assurer le confort et la qualité de vie des résidents.

À l’intérieur, le Studio espagnol favorise la création d’espaces de vie naturellement connectés grâce à une transition organique entre les anciens réservoirs et cuves à vin. Il en résulte de nouveaux espaces qui réinterprètent les espaces où étaient autrefois stockés les raisins et le vin, tout en préservant la mémoire du lieu. En plus d’intégrer soigneusement les éléments modernes nécessaires à la vie contemporaine, le projet respecte la texture originale des murs, en conservant les surfaces caractéristiques de la cave.



