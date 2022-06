Le stress pourrait faire vieillir le système immunitaire, selon une nouvelle étude

Pour atténuer ces effets, il faut faire le point sur vos émotions actuelles, a déclaré Mme Eddy. Tout le monde est affecté par le stress différemment, a-t-elle déclaré, de sorte que la façon dont ils le traitent peut également varier. Se concentrer sur ce qui vous apporte de la joie et sur les endroits où vous pouvez trouver un soutien social peut vous aider. Cela peut signifier poursuivre des passe-temps, passer du temps avec des êtres chers ou se déconnecter du travail ou des réseaux sociaux lorsque vous le pouvez.

Les pratiques de pleine conscience, l’exercice et les habitudes alimentaires saines peuvent également vous aider à vous sentir bien physiquement, ce qui peut vous faire vous sentir bien mentalement, a-t-elle ajouté.

Si vous rencontrez quotidiennement des facteurs de stress sociaux – que ce soit au travail, dans votre vie sociale ou à la maison – pensez à ce que vous pouvez contrôler pour les contrôler, a déclaré Mme Eddy. Si les opinions politiques d’un ami vous angoissent constamment, pouvez-vous limiter vos contacts avec lui ou changer de cercle social ? Si un collègue de travail vous rabaisse en raison de votre âge, cela aiderait-il de le confronter ? Examiner le contexte complet de l’endroit et de la façon dont les situations stressantes se manifestent dans votre vie est la première étape pour décider comment vous pouvez aller de l’avant.

Bien sûr, il y aura des situations que vous ne pourrez pas contrôler, a ajouté Mme Eddy, mais plus vous pouvez faire pour mieux comprendre leurs effets sur vous, plus vous pouvez faire pour les atténuer.

Quant à la façon dont de telles situations sociales affectent votre système immunitaire, il y a beaucoup plus à découvrir, a déclaré le Dr Klopack. La nouvelle étude n’a porté que sur des adultes plus âgés, principalement blancs, et seulement à un moment donné, tout en s’appuyant sur les niveaux de stress autodéclarés. Les scientifiques ne savent pas comment le stress affecte le système immunitaire des jeunes ou comment les changements du système immunitaire peuvent persister.

Une chose à retenir, cependant, est que la chose la plus importante « qui contribue au vieillissement immunitaire est simplement le vieillissement », a déclaré Idan Shalev, scientifique en santé bio-comportementale à l’Université d’État de Pennsylvanie qui étudie les effets du stress tout au long de la vie. Ainsi, les stratégies pour conjurer le vieillissement immunitaire sont généralement les mêmes que celles qui conjureront les effets du vieillissement en général : suivre une alimentation saine, faire de l’exercice régulièrement, limiter ou éviter de fumer et de boire, et bien dormir. « Avoir des soutiens sociaux est également très important, comme la famille, les amis », a déclaré le Dr Shalev, car la solitude peut également affecter le système immunitaire.