Le stress et l’épuisement professionnel des policiers au Canada sont «assez terrifiants», selon un chercheur

Les experts disent que les policiers de partout au Canada se sentent surchargés, stressés et épuisés, ce qui a incité l’Association canadienne des policiers (ACP) à renouveler ses efforts pour des «changements systémiques et structurels» qui, espère-t-elle, amélioreront la culture policière.

Afin de mieux comprendre ces enjeux, l’ACP a participé à une étude auprès de plus de 1 000 agents à travers le Canada. L’enquête indique que 35% d’entre eux sont allés au travail alors qu’ils étaient mentalement malades, tandis que 31% l’ont fait lorsqu’ils étaient physiquement malades, ce que l’on appelle le présentéisme.

“Si vous regardez le niveau de stress et d’épuisement professionnel, ils sont assez terrifiants car nous attendons de ces officiers qu’ils soient résilients et prêts, et qu’ils soient capables de livrer dans des circonstances très difficiles”, a déclaré Linda Duxbury, professeur de gestion et de stratégie. à l’Université Carleton. Elle a mené l’enquête dans le cadre d’un projet de recherche plus vaste.

Certains des plus grands facteurs de stress identifiés parmi les gendarmes, les sergents et les sergents d’état-major étaient liés à l’augmentation de la charge de travail, à la réduction des effectifs et à une “culture organisationnelle qui accorde une grande importance” à la priorité au travail plutôt qu’à la famille, selon l’étude.

“Le présentéisme est en fait extrêmement préjudiciable à une organisation et à un individu”, a déclaré Duxbury.

“Et en fait, ce qui m’a choqué, c’est le nombre d’officiers qui se présentent au travail alors qu’ils sont mentalement ou physiquement malades. Ils ne devraient pas être là, mais ils se présentent. Pourquoi? Parce que la culture les jugerait très s’ils ne le faisaient pas. ne se présente pas.”

Linda Duxbury, professeure à l’Université Carleton, a mené un sondage pour l’Association canadienne des policiers sur le bien-être des policiers au Canada. (Radio-Canada)

L’enquête, qui a été publiée à l’interne à l’ACP en mai 2021, a récemment été obtenue par CBC News.

Les agents ont répondu aux questions de l’enquête lors de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 entre octobre et décembre 2020. Le rapport indique que les réponses ont mis en évidence une culture policière où les agents peuvent hésiter à demander de l’aide ou à dire non à un travail supplémentaire même s’ils sont déjà surchargé.

« Soit nous nous attendons à beaucoup d’entre eux, soit il n’y en a pas assez », déclare un chercheur ontarien sur les problèmes systémiques dans les services de police Linda Duxbury, professeure et chercheuse à l’Université Carleton, a déclaré qu’il existe un certain nombre de problèmes systémiques au sein des services de police qui rendent difficile pour les agents de faire leur travail.

Les problèmes systémiques affectent la communauté

Tom Stamatakis, président de l’APC, a déclaré avoir entendu ces problèmes de la part des services de police de tout le pays.

“Le modèle actuel n’est pas durable. Nous demandons aux gens d’en faire beaucoup trop, ce qui nuit à leur santé, ce qui, je pense, affecte la sécurité globale de la communauté et la sécurité publique”, a-t-il déclaré.

“Je ne pense pas que ce soit aussi mauvais que maintenant.”

“Les gens ne veulent plus être policiers. Le travail devient un travail qui semble impossible à remplir.”​​​​​​ -Linda Duxbury

Stamatakis a déclaré que la fatigue des officiers pouvait affecter la productivité et les performances lors de l’interaction avec le public dans des circonstances difficiles.

“Allez-vous être capable de gérer cette situation calmement, ou est-ce que la situation va s’aggraver parce que vous êtes fatigué et peut-être pas aussi patient que vous devriez l’être?” dit Stamatakis.

Tom Stamatakis, président de l’Association canadienne des policiers, a déclaré que les commissions de police et les autorités de financement doivent faire davantage pour résoudre les problèmes systémiques au sein des services de police. (Mike Zimmer/CBC)

En général, il a dit que la police était satisfaite du travail qu’elle faisait et avait le sentiment de faire une différence.

Les services de police au Canada sont confrontés à de « grands problèmes » et personne ne s’y attaque de « manière significative », déclare l’Association canadienne des policiers Le président de l’Association canadienne des policiers, Tom Stamatakis, a déclaré que le modèle actuel de maintien de l’ordre au Canada “n’est pas durable”.

Duxbury a déclaré que ses recherches ont révélé que les gens deviennent policiers parce qu'”ils se soucient de la communauté et qu’ils veulent redonner”.

“Mais il est impossible de donner à tout le monde tout le temps”, a-t-elle déclaré, faisant référence aux priorités concurrentes d’un officier et à l’augmentation de la charge de travail.

“Nous avons essayé d’être tout pour tout le monde”

En tant qu’ancien chef de police du service de police régional de Waterloo, Bryan Larkin a déclaré avoir vu le secteur changer radicalement. Larkin, qui est actuellement président de l’Association canadienne des chefs de police, a déclaré qu’il y avait “une tempête intéressante au sein de la police” quand on pense à tous les changements et défis.

Le rôle de la police au Canada doit être redéfini, selon l’Association canadienne des chefs de police “Nous avons essayé d’être tout pour tout le monde” et le président de l’Association canadienne des chefs de police, Bryan Larkin, a déclaré que cela ne fonctionnait plus dans les services de police canadiens.

En ce qui concerne les agents surchargés, Larkin a déclaré qu’il faisait partie du problème, mais aussi de la solution.

“En tant que chefs de police, collectivement, nous devons travailler pour … revenir à notre cœur de métier. Nous avons essayé d’être tout pour tout le monde. Il n’y a jamais eu de mauvaise intention là-bas. C’était en fait bien intentionné”, a déclaré Larkin.

Le recrutement est difficile dans la police

Dennis Miller est un agent de la GRC et vice-président de la Fédération de la police nationale, qui représente près de 20 000 gendarmes à travers le Canada. Il a dit avoir remarqué que moins de personnes choisissent la police comme carrière, ce qui crée des pénuries de ressources.

“Les services de police font face à une crise de ressources et de candidats et de personnes qui postulent pour faire le travail”, a déclaré Miller.

Le financement pour embaucher plus de policiers est une partie des problèmes, a-t-il dit, mais un “appétit diminué” pour devenir officier joue également un rôle important.

Duxbury a reconnu que le recrutement était un problème. Elle a dit que la police peut parfois être considérée comme un cheminement de carrière moins souhaitable que les années précédentes.

“Les gens ne veulent plus être policiers. Le travail devient un travail qui est considéré comme impossible à remplir”, a-t-elle déclaré.

Elle a également déclaré que les dirigeants de la police devaient pousser les politiciens, qui détiennent les cordons de la bourse, à augmenter les embauches et leur dire que le statu quo était “injuste”.

“Cela ne se produit pas”, a déclaré Duxbury, ajoutant que la police est devenue plus politisée ces dernières années.

“Le bien-être de la police serait assuré en embauchant plus d’agents ou en donnant aux gens la permission de dire non”, a-t-elle déclaré. Mais elle a dit que cela ne peut se produire que si les officiers supérieurs donnent l’exemple.

Beaucoup de discussions sur le changement des services de police avec peu de changements, selon les experts

Une partie de la solution, a-t-elle dit, consiste à trouver le bon équilibre et à réévaluer les priorités de la police. Par exemple, les agents répondent à un nombre croissant d’appels concernant des problèmes de santé mentale, sociaux et d’itinérance.

REGARDER | Le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, parle des changements que l’organisation a apportés pour aider à réduire le stress des agents :

Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario décrit les changements que l’organisation a apportés pour faire face au débordement des agents Le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, décrit un certain nombre de changements que l’organisation a apportés pour remédier aux agents débordés au travail.

En fin de compte, Duxbury et Stamatakis ont déclaré que les chefs de police, les conseils de surveillance et les politiciens discutaient beaucoup pour changer la culture, mais que très peu était fait pour résoudre les problèmes.

“Ce sont de gros problèmes et je ne vois malheureusement aucun ordre de gouvernement … s’attaquer vraiment à ces problèmes de manière significative”, a déclaré Stamatakis.