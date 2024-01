Le stress des adolescents modifie les gènes du cerveau, affectant le comportement des adultes

Résumé: Une nouvelle étude révèle qu’un stress excessif à l’adolescence peut entraîner des changements durables dans l’expression des gènes dans le cerveau, en particulier ceux liés aux fonctions bioénergétiques.

Cette recherche indique que de telles altérations peuvent perturber la respiration cellulaire et contribuer à des problèmes de comportement et à des troubles psychiatriques à l’âge adulte. En utilisant un modèle de rat, l’étude a montré que les rats adolescents stressés présentaient de l’anxiété, une sociabilité réduite et des déficiences cognitives, liées à des modifications des gènes contrôlant la fonction mitochondriale dans le cortex préfrontal.

Ces résultats soulignent l’impact critique du stress chez les adolescents sur le fonctionnement et le comportement du cerveau des adultes.

Faits marquants:

Le stress à l’adolescence peut provoquer des changements durables dans l’expression des gènes cérébraux, affectant particulièrement la respiration mitochondriale, cruciale pour le fonctionnement des neurones. Les évaluations comportementales chez les rats exposés au stress des adolescents ont montré des déficiences marquées en matière d’anxiété, de sociabilité et de cognition. L’étude a révélé des altérations génétiques spécifiques dans le cortex préfrontal de rats stressés, associées au stress oxydatif et à la fonction mitochondriale.

Un stress excessif à l’adolescence peut provoquer des altérations du profil des gènes exprimés dans le cerveau, notamment ceux associés aux fonctions bioénergétiques.

Ces altérations peuvent affecter la respiration cellulaire, entraînant des problèmes de comportement et des troubles psychiatriques à l’âge adulte, selon une étude chez le rat menée par des chercheurs de la faculté de médecine Ribeirão Preto de l’Université de São Paulo (FMRP-USP) au Brésil.

Les résultats sont rapportés dans un article publié dans la revue Psychiatrie translationnelle.

Ce n’est un secret pour personne que de nombreux changements se produisent dans notre corps et dans notre comportement à l’adolescence, lorsque le cerveau subit des altérations structurelles et fonctionnelles façonnées à la fois par des facteurs neurobiologiques et sociaux.

« Comme le cerveau humain, le cerveau d’un rat adolescent est très plastique. Cette plasticité se voit au niveau moléculaire et en termes de comportement. Les changements dans les profils d’expression de gènes spécifiques dans différentes régions du cerveau entraînent des altérations de la connectivité des cellules cérébrales, qui se propagent de manière systémique et peuvent produire des altérations persistantes à l’âge adulte en corrélation avec des troubles psychiatriques », a déclaré Thamyris Santos-Silva, premier auteur de l’article. Au moment de l’étude, elle était doctorante en pharmacologie à la FMRP-USP.

“L’adolescence est une période critique pour la plasticité cérébrale, qui est considérablement influencée par l’expérience sociale”, a ajouté Felipe Villela Gomes, dernier auteur de l’article et professeur au Département de pharmacologie de la FMRP-USP.

« La susceptibilité aux facteurs sociaux et environnementaux défavorables, tels que les traumatismes, les insultes et les abus, augmente au cours de cette période, et l’expérience sociale peut influencer la vulnérabilité et la résilience au stress. »

Le cortex préfrontal est une région du cerveau extrêmement sensible au stress à l’adolescence. Lorsqu’il mûrit, il est crucial d’améliorer le contrôle cognitif des émotions normalement observé à l’âge adulte. Chez les rats soumis à un stress pendant l’adolescence, cette région présentait des niveaux d’expression plus faibles de gènes jouant un rôle clé dans la respiration mitochondriale.

Les mitochondries sont des organites présentes dans la plupart des cellules des humains et des rats, ainsi que dans de nombreux autres organismes vivants. Grâce à la respiration cellulaire, ils constituent la principale source d’énergie chimique nécessaire au fonctionnement des neurones, l’un des principaux types de cellules cérébrales. Ils contribuent donc à réguler les comportements sociaux, notamment la réponse au stress.

L’étude, soutenue par la FAPESP, a commencé par analyser les réponses comportementales au stress, telles que l’anxiété, les interactions sociales et la cognition, chez des rats en fin d’adolescence. Les animaux ont été exposés à un protocole de stress pendant dix jours consécutifs coïncidant avec une période intense de plasticité cérébrale. Ils ont ensuite été soumis à des tests spécifiques pour évaluer leur comportement, et les résultats ont montré dans chaque cas une déficience distincte.

“Nous avons constaté que les animaux stressés à ce stade de la vie présentaient un profil comportemental nettement médiocre, avec de l’anxiété, une sociabilité réduite et une fonction cognitive altérée”, a déclaré Gomes.

Pour découvrir si ces variations se reflétaient dans l’expression des gènes, les chercheurs ont envoyé des échantillons d’ARN au laboratoire de génétique comportementale du Brain Mind Institute (BMI) de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Le laboratoire est dirigé par Carmen Sandi, professeur de neurosciences.

Pour étudier l’expression des gènes dans le cerveau des rats, le laboratoire a séquencé l’ARN messager et analysé les résultats à l’aide d’outils bioinformatiques. Cette partie de l’étude a été financée dans le cadre d’un programme conjoint d’internationalisation institutionnelle géré par l’USP et la CAPES, la Coordination pour le perfectionnement du personnel de l’enseignement supérieur du ministère de l’Éducation (PrInt USP/CAPES).

« L’analyse a montré des altérations des gènes du cortex préfrontal chez les animaux stressés. Parmi les dix gènes les plus touchés, plusieurs étaient associés à des voies liées au stress oxydatif et à la fonction mitochondriale, un composant cellulaire clé de la production d’énergie du cerveau », a déclaré Gomes.

La consommation d’oxygène par les mitochondries du cerveau de ces animaux s’est également révélée altérée par le stress.

“Nous disposons désormais de preuves de toutes sortes soulignant l’importance de la fonction mitochondriale dans ce profil comportemental”, a déclaré Gomes.

Prochaines étapes

Les prochaines étapes pour les chercheurs consisteront à déterminer si ce profil comportemental peut servir de base pour prédire la réaction d’un individu au stress et dans quelle mesure cela conduit réellement au développement de troubles psychiatriques.

« Une autre voie pour faire avancer l’étude serait de se concentrer sur les altérations génétiques, en effectuant des tests pour découvrir ce qui se passe lorsque l’expression des gènes diminue ou s’améliore. Cela pourrait fournir davantage de preuves sur les liens entre le stress et les altérations en question, et même indiquer des moyens de les combattre », a déclaré Gomes.

Auteur: Héloisa Reinert

“L’analyse transcriptomique révèle des voies mitochondriales associées à des phénotypes comportementaux distincts chez les adolescents et à une réponse au stress» par Thamyris Santos-Silva et al. Psychiatrie translationnelle

Abstrait

L’analyse transcriptomique révèle des voies mitochondriales associées à des phénotypes comportementaux distincts chez les adolescents et à une réponse au stress

Les adolescents présentent une grande variabilité dans la dynamique corticale et les résultats comportementaux. Le cerveau en développement de l’adolescent est très sensible aux expériences sociales et aux insultes environnementales, ce qui influence la façon dont les traits de personnalité émergent.

Un modèle distinct d’expression des gènes mitochondriaux dans le cortex préfrontal (PFC) au cours de l’adolescence souligne le rôle essentiel des mitochondries dans la maturation cérébrale et le développement de maladies mentales.

Les caractéristiques mitochondriales de certaines régions du cerveau expliquent les différences comportementales à l’âge adulte. Cependant, il reste à déterminer si les phénotypes comportementaux distincts des adolescents et les conséquences comportementales d’une exposition au stress au début de l’adolescence chez les rats s’accompagnent de modifications des gènes liés aux mitochondries PFC et de la capacité de la chaîne respiratoire des mitochondries.

Nous avons effectué une caractérisation comportementale à la fin de l’adolescence (jour postnatal, PND 47-50), incluant des animaux naïfs et un groupe exposé au stress du PND 31 à 40 (10 jours de choc aux pieds et 3 séances de contention) par des données normalisées en z provenant de trois comportements. domaines : anxiété (tests boîte claire-obscurité), sociabilité (test d’interaction sociale) et cognition (test de reconnaissance d’un nouvel objet).

En utilisant l’analyse en composantes principales, nous avons identifié trois groupes : les naïfs avec un score z comportemental plus élevé (HBZ), les naïfs avec un score z comportemental plus faible (LBZ) et les animaux stressés. Le profilage transcriptionnel à l’échelle du génome a révélé des différences dans l’expression des gènes liés aux mitochondries chez les animaux naïfs de LBZ et chez les animaux stressés par rapport aux naïfs de HBZ.

Les gènes codant pour les sous-unités des complexes de phosphorylation oxydative étaient significativement régulés négativement chez les animaux naïfs de LBZ et chez les animaux stressés et étaient positivement corrélés au score z comportemental des phénotypes. Notre analyse de la topologie du réseau des gènes associés aux mitochondries a révélé Ndufa10 et Cox6a1 gènes comme identifiants centraux pour les LBZ naïfs et les animaux stressés, respectivement.

Grâce à une analyse de respirométrie à haute résolution, nous avons constaté que les animaux naïfs de LBZ et les animaux stressés présentaient une capacité de phosphorylation préfrontale réduite et une dérégulation redox.

Nos résultats identifient une association entre les caractéristiques mitochondriales et les phénotypes comportementaux distincts des adolescents, tout en soulignant également les conséquences fonctionnelles néfastes du stress de l’adolescent sur le PFC.