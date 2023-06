Le stress de la Sunshine Coast augmente à mesure que les températures se réchauffent, la menace de pénurie d’eau se profile à nouveau

Les frères de Sunshine Coast, Gord et Geoff Sloan, luttent contre un réservoir d’eau de 9 000 litres – la taille d’une petite voiture – en position derrière un Sechelt BC rural, jusqu’à ce que la caverne métallique vide se mette en place avec un boom retentissant.

Le nouveau propriétaire de cet énorme réservoir en métal espère que la pluie le remplira suffisamment pour fournir des mois d’eau aux plantes.

L’entreprise vieille d’un an des frères, RainCatchers, est en plein essor alors que le temps chaud et sec arrive après un printemps desséché dans une région en proie à la sécheresse depuis quelques années.

Les gens sont frustrés après deux ans de restrictions d’eau — et aucune solution aux sécheresses chroniques de la région et à la fragilité de l’approvisionnement en eau, un problème croissant dans de nombreuses régions du Canada.

« Il n’y a certainement pas assez d’eau pour que les gens gardent leurs jardins. Cette cliente a juste des plantes en pot et elle les adore. Pour ce qu’elle essaie de faire, ce réservoir est probablement exagéré », a déclaré Gord Sloan.

« Mais vous ne serez jamais contrarié si vous avez trop d’eau. »

Le maire demande une action plus rapide pour compenser la sécheresse

Les pénuries d’eau dans le district de Sunshine Coast, situé sur la côte sud de la partie continentale de la Colombie-Britannique, poussent les gens à se précipiter pour installer des systèmes de collecte de l’eau de pluie et profiter des remises allant jusqu’à 1 000 $ offertes par la région pour l’installation de réservoirs de stockage de l’eau de pluie.

C’est l’un des nombreux efforts pour compenser la sécheresse. Le 1er mai, la région a mis en place des restrictions d’eau. Ce mois-ci, le maire de la ville de Gibsons, Silas White, a envoyé une lettre exhortant la province à prendre des mesures pour soulager l’angoisse de la sécheresse.

« Nos restrictions d’eau annuelles ne font que commencer et de nombreux résidents de la côte sont véritablement stressés par la perspective que notre communauté manque d’eau cet été », a écrit White au premier ministre David Eby, à plusieurs ministres, à des dirigeants des Premières Nations et à des dirigeants municipaux le 31 mai.

Silas White, le maire de Gibsons, en Colombie-Britannique, soutient le fonctionnement interne d’une nouvelle station de pompage dans sa ville qui, une fois activée, apportera plus d’eau au système régional. (Yvette Brend/CBC)

Une sécheresse persistante l’année dernière a déclenché un état d’urgence local le 17 octobre 2022, alors que des dizaines de records de chaleur ont été battus à travers la Colombie-Britannique. piscines.

White et d’autres veulent que la province supprime les formalités administratives qui ralentissent les efforts du district régional de Sunshine Coast (SCRD) pour renforcer son fragile approvisionnement en eau en lançant un nouvelle station de pompage brillante de 9 millions de dollars dans sa ville.

L’usine d’eau devrait ajouter jusqu’à cinq millions de litres d’eau par jour dans le système d’eau Chapman qui dessert la région.

C’est l’un des nombreux projets en cours pour trouver plus de sources d’eau alors que la peur des pénuries assombrit l’été prochain.

« Les effets sociaux du fait que les gens ne peuvent pas profiter de l’été alors que la plupart des gens vivent ici à cause de l’extérieur … c’est vraiment traumatisant et alarmant », a déclaré White à CBC News dans une interview sur le site du projet Church Road Well Field sur Fisher Road. à Gibsons.

Le SCRD attend les approbations provinciales finales pour le projet d’ici quelques semaines. L’espoir est que cette injection d’eau supplémentaire évitera les restrictions de sécheresse de stade 4 – une situation à laquelle la région a dû faire face la majorité des huit dernières années.

L’un des aiguillages de l’usine Church Road Well Field à Gibsons. L’usine devrait ajouter jusqu’à cinq millions de litres d’eau par jour dans le système d’eau de Chapman. (Yvette Brend/CBC)

Le ministère des Forêts a répondu à la lettre de White, affirmant qu’il travaillait avec le SCRD sur des problèmes de sécheresse « graves », ainsi qu’un plan permettant de puiser de l’eau supplémentaire à Chapman Lake et Edwards Lake dans le parc provincial Tetrahedron, pour atténuer les pénuries en cours. Il a également délivré un permis d’eau pour la station de pompage de Church Road Well Field.

Le ministère a déclaré dans une déclaration à CBC News qu’il était « attentif » aux effets de la perte du couvert forestier sur les eaux souterraines et les bassins versants, en tenant compte de cela dans les permis forestiers.

« Nous comprenons les inquiétudes … la sécheresse qui a persisté l’année dernière a été difficile pour de nombreuses communautés. »

Le changement climatique se produit plus rapidement que prévu

C’est peu réconfortant, selon les personnes qui se promènent sur le front de mer de Sechelt cette semaine.

« C’est très inquiétant. Nous sommes proactifs, nous essayons de planifier cela. Je ne dirais pas que j’ai peur », a déclaré Margot Hallman, qui vit à Sechelt depuis sept ans. « Il y a de l’eau ici. Cela fait vraiment bouger l’infrastructure, les systèmes et la politique impliqués dans tout cela. »

Hallman, qui organise un cours sur l’accès à l’eau au Sunshine Coast ElderCollege, a déclaré qu’elle aimerait voir plus d’exploration de l’aquifère et plus d’accès aux eaux du lac Chapman – qui a été désigné parc provincial pour le protéger de l’exploitation forestière.

Margot Hallman de Sechelt dit que les habitants sont frustrés que rien n’ait été fait pour éviter les pénuries d’eau. Elle organise un cours sur l’accès à l’eau douce au Sunshine Coast ElderCollege pour éduquer les gens sur les problèmes de sécheresse. (Yvette Brend/CBC)

La nation shíshálh de Sechelt étudie la création de deux nouveaux réservoirs sur ses terres, a-t-elle déclaré.

Mais jusqu’à présent, aucune solution à long terme n’a émergé.

Leonard Lee, président du conseil d’administration du district régional de Sunshine Coast, a déclaré qu’en 2014, le SCRD avait tenté d’introduire des compteurs d’eau et d’améliorer le barrage Chapman – mais les résidents ont rejeté les compteurs et la province a refusé d’apporter des améliorations dans un parc provincial.

Les plans qui prenaient en considération une « situation de sécheresse de 25 ans » étaient en deçà des périodes de sécheresse observées ces dernières années, a déclaré Lee.

« Ce que cela nous a prouvé, c’est que le changement climatique se produit beaucoup plus rapidement que les experts ne l’avaient prédit. Et nos étés sont plus chauds, ils sont plus secs et la période sèche dure plus longtemps. Et en fait, nous nous attendons à ce qu’il se reproduise en 2023. Nous prévoyons cela maintenant », a-t-il déclaré.

« Tout le monde au Canada – certainement tout le monde en Colombie-Britannique – fait face au même problème que nous. Ils n’avaient tout simplement pas prévu que le changement climatique se produise aussi rapidement… Il est très inquiétant que nous ayons suffisamment d’eau à long terme. »

La déforestation qualifiée de facteur primordial des sécheresses

Lee a déclaré que l’eau puisée dans le sol a mis des années à s’accumuler et ne se reconstitue pas aussi vite qu’elle le devrait.

C’est là le problème fondamental, selon Younes Alila, ingénieur professionnel et professeur au département de gestion des ressources forestières de l’Université de la Colombie-Britannique.

Alila a déclaré que les sécheresses de la Sunshine Coast ne pouvaient pas être imputées uniquement au changement climatique, soulignant des décennies de déforestation.

Des niveaux d’eau bas sont affichés au lac Chapman, sur la Sunshine Coast, le 14 octobre 2022. Des dizaines de records de chaleur ont été battus à travers la Colombie-Britannique l’année dernière lors d’une sécheresse tenace. (District régional de Sunshine Coast)

Cette eau capturée lors de la fonte des neiges de la canopée des arbres est collectée dans le sol goutte à goutte, a-t-il déclaré, et lorsque les arbres ont disparu, davantage d’eau est perdue par ruissellement.

« Nous devons traiter la cause profonde du problème », a déclaré Alila.

« C’est une coupe à blanc excessive sur la côte en particulier. Nous avons perdu la plupart des protections naturelles contre le risque de sécheresse. »

Mercredi, la température à Sechelt a atteint un sommet de 29,3 ° C – plus de 10 ° C au-dessus de la moyenne – et il faisait déjà si chaud que les voyageurs de la Sunshine Coast fuyaient leurs voitures au terminal des ferries et utilisaient le brumisateur pour se rafraîchir, comme la fumée des incendies de forêt a suscité de nouvelles craintes.

John Richmond, qui était sur le front de mer à Sechelt, a déclaré qu’il avait récemment déménagé de Whistler, en Colombie-Britannique, et avait construit une nouvelle maison sur le terrain de son chalet. Il a immédiatement installé deux énormes réservoirs d’eau pour la lutte contre les incendies et l’arrosage.

« C’est le principal sujet de conversation », a-t-il déclaré.

REGARDER | Les résidents de la Colombie-Britannique frappés par la sécheresse prévoient une éventuelle crise de l’eau : Les résidents de la Colombie-Britannique frappés par la sécheresse sont stressés par une autre crise potentielle de l’eau Les résidents frappés par la sécheresse de la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique prennent des mesures de conservation extrêmes avant un autre été qui pourrait entraîner de graves restrictions d’eau. Tout cela entraîne du stress et un sentiment de malheur chez certains résidents.

Brian Smith, propriétaire de Persephone Brewing Company à Gibsons, a déclaré que lui et d’autres essayaient de trouver des solutions, telles que la récupération des eaux usées de sa brasserie pour sa ferme.

Il a dit qu’il voulait éviter une situation comme l’an dernier, lorsque la sécheresse de 100 jours l’a forcé à transporter par camion de l’eau de la vallée du Fraser.

« Il n’y a pas encore de solution à long terme. Donc, la menace de malheur et de tristesse demeure. »