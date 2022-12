Le stress alimentaire est réel. Ces 7 stratégies peuvent vous aider à arrêter

Pendant les vacances, le niveau de stress est souvent plus élevé que la normale. Il y a beaucoup de raisons de s’inquiéter, qu’il s’agisse du repas que vous planifiez, des membres de la famille qui vous rendent visite ou de la somme d’argent qu’il en coûte pour célébrer. Lorsqu’ils sont stressés, beaucoup y font face en manger des aliments réconfortants. De plus, nous sommes enclins à manger plus lorsque nous sommes stressés.

Le stress alimentaire est quelque chose que les gens vivent tous les jours, et bien que ce ne soit généralement pas un gros problème, cela peut en devenir un si vous ne faites pas attention. Une suralimentation constante due à l’anxiété et à des émotions accrues peut entraîner des problèmes de santé plus importants et même des troubles de l’alimentation. Voici comment identifier si c’est quelque chose que vous vivez et comment arrêter de manger sous l’effet du stress.

Pourquoi le stress mange-t-il?

La principale raison pour laquelle les gens finissent par trop manger lorsqu’ils sont stressés est due aux hormones. Lorsque vous êtes stressé, votre corps produit du cortisol et cela le cortisol supplémentaire augmente la faim. Ainsi, un stress persistant peut également conduire à trop manger.

Au-delà des hormones, beaucoup de gens mangent du stress simplement parce que c’est quelque chose de réconfortant à vivre pendant que vous traversez des facteurs de stress. Se tourner vers des aliments réconfortants, comme des sucreries ou des plats maison, est une évasion de tout ce qui vous rend stressé ou anxieux.

Quels sont les signes d’une alimentation émotionnelle ?

Vous pourriez être enclin à penser qu’il est facile de identifier si vous êtes un mangeur de stress, mais certains des signes ne sont pas si évidents. Voici ce qu’il faut rechercher.

Vous ressentez un besoin intense de nourriture et de collations.

Vous mangez aux heures habituelles.

Vous avez des envies soudaines.

Vous continuez à vous tourner vers des aliments spécifiques.

Vous êtes visiblement en train de trop manger.

Vous vous sentez coupable après coup.

7 conseils pour gérer le stress en mangeant

Si vous êtes une personne qui vit souvent du stress, il est important de le comprendre afin de pouvoir le surmonter. Manger émotionnellement à cause du stress ou de l’anxiété de temps en temps n’est pas un gros problème, mais le faire régulièrement peut devenir un problème sérieux s’il n’est pas traité. Il est important d’avoir une relation saine avec la nourriture pour éviter le potentiel de troubles alimentaires à l’avenir. Voici comment éviter de manger sous l’effet du stress.

Rechercher la racine de votre stress

La première étape vers la gestion du stress alimentaire consiste à comprendre pourquoi cela se produit en premier lieu. L’identification de la cause profonde peut vous aider à l’étouffer dans l’œuf en éliminer le facteur de stress. Une fois que vous savez ce qui vous stresse en premier lieu, vous pouvez voir s’il existe un moyen de le supprimer. Si vous ne pouvez pas supprimer le facteur de stress – ce qui est probable, surtout s’il s’agit de votre travail, de votre école ou d’une personne proche de vous – vous pouvez au moins savoir pourquoi vous êtes stressé afin d’être prêt à le gérer avec autre chose que la nourriture.

Pratiquer une alimentation consciente

Manger consciencieusement signifie faire vraiment attention à la nourriture que vous mangez, et cela commence par l’épicerie. Selon École de médecine de Harvard, lorsque vous pratiquez une alimentation consciente, vous réfléchissez à tout ce qui entre dans votre bouche et vous appréciez tout. Cela signifie ne manger que lorsque vous avez faim – mais pas au point de vous gaver – en prenant de petites bouchées et en mâchant soigneusement tout. Lorsque vous regardez votre nourriture pendant que vous mangez et que vous la mangez lentement, vous êtes plus susceptible de manger un peu moins parce que vous serez plus conscient du moment où vous êtes rassasié.

Remplissez le réfrigérateur d’options saines

Préparez-vous au succès en gardant beaucoup d’aliments sains dans la maison. Vous êtes plus susceptible de manger ce qui est à votre disposition immédiatement, surtout si vous êtes stressé et que vous ne voulez pas penser à quoi mettre dans votre bouche. Lorsque vous allez faire vos courses, assurez-vous de trouver beaucoup d’aliments qui ont une valeur nutritive et qui sont encore suffisamment savoureux pour que vous les mangiez (plutôt que de les laisser se perdre). Optez pour des fruits et légumes frais, des noix, du maïs soufflé et des aliments plus nutritifs. Si vous avez l’habitude de privilégier les sucreries lorsque vous mangez sous l’effet du stress, mangez plutôt des fruits frais. C’est un excellent échange pour les aliments sucrés.

Identifier et surveiller les déclencheurs

Pour identifier vos déclencheurs, vous devez d’abord savoir ce qu’ils sont, vous devrez donc être vraiment conscient de vous-même. Les déclencheurs courants de l’alimentation liée au stress sont les situations stressantes – en particulier celles que vous avez précédemment identifiées comme vos facteurs de stress – l’ennui, certains contextes sociaux et de mauvaises habitudes alimentaires. C’est facile de manger quand on s’ennuie, simplement parce qu’on n’a rien d’autre à faire, c’est moins du stress et plus de l’agitation. Les contextes sociaux peuvent également être troublants, surtout si vous êtes entouré de personnes qui vous stressent au point de trop manger ou si vous êtes entouré de situations anxiogènes qui vous atteindront. En ce qui concerne les mauvaises habitudes, il peut s’agir de tout ce que vous savez que vous vivez actuellement, comme vous trouver des excuses.

Respectez un horaire de repas normal

Avoir une routine peut avoir un effet positif sur votre vie, selon Médecine du Nord-Ouest. Créer une routine pour vous-même peut réduire le niveau de stress en général, ce qui signifie qu’avoir un horaire de repas régulier peut vous aider doublement. La routine éliminera tout stress lié au fait de ne pas savoir ce que vous allez manger et quand, et elle vous gardera sur la bonne voie pour que vous ne mangiez pas ici et là sur un coup de tête. Si vous mangez consciemment selon un horaire, vous aiderez votre corps à adopter une routine consistant à manger et à apprécier uniquement ce dont il a besoin quand il en a besoin.

Ne mettez pas de restrictions sur votre alimentation

Bien que vous vouliez manger consciemment et sainement, il est important de ne pas restreindre sérieusement votre alimentation, tant en quantité qu’en variété. C’est normal de manger de la malbouffe ici et là. Il n’y a rien de mal à faire des folies tout en mangeant sainement le reste du temps. Accordez-vous ces friandises et la grâce qui les accompagne. Vous ne devriez pas vous sentir coupable de manger des friandises. Des études ont montré que une alimentation restrictive peut entraîner des troubles de l’alimentationce qui affectera votre santé physique et mentale globale.

Privilégier l’hydratation

Si vous vous sentez attiré par l’anxiété en mangeant pendant que vous êtes stressé, réorientez-vous et prenez d’abord un verre d’eau. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous devriez le faire. Tout d’abord, votre corps a besoin de beaucoup d’eau — environ 12 à 15 tasses par jour — donc c’est toujours une bonne idée de prendre un verre. Deuxièmement, c’est commun de confondre soif et faim. Beaucoup de gens vont manger, pensant qu’ils ont faim, alors qu’en réalité leur corps a soif, alors allez-y et buvez ce verre d’eau au cas où. Troisièmement, si vous buvez d’abord un verre d’eau, il prendra de la place dans votre estomac, donc si vous mangez juste après, vous mangerez probablement moins car vous serez rassasié plus rapidement.

