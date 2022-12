Le streptocoque A tue deux enfants montréalais, selon la santé publique

Deux enfants à Montréal sont décédés des suites d’une infection à streptocoque A alors que les cas de la maladie sont en augmentation, a annoncé vendredi le service de santé publique de la ville.

La santé publique a enregistré quatre cas d’infections à streptocoques du groupe A (iSGA) chez les jeunes enfants depuis la mi-novembre.

«En comparaison, durant cette même période en 2017-2021, il y a eu 0 à 1 cas d’infections invasives chez les enfants montréalais», indique la Santé publique de Montréal dans un communiqué.

La santé publique a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle surveillait de près la progression des cas dans la ville à la suite d’un pic de décès en Europe. La BBC a rapporté en décembre que l’infection avait coûté la vie à 15 enfants au Royaume-Uni depuis le 9 septembre.

Le nombre est passé à 19, ont rapporté jeudi les médias britanniques.

L’augmentation des cas devient un phénomène mondial, l’Organisation mondiale de la santé signalant qu’au moins cinq pays – la France, l’Irlande, les Pays-Bas, la Suède et le Royaume-Uni – ont signalé une augmentation des infections à streptocoque A et à la scarlatine chez les enfants ces dernières semaines.

Avec les décès à Montréal impliquant deux enfants âgés de deux ans et moins, la santé publique exhorte les professionnels de la santé à être vigilants pour tout signe de symptômes chez les enfants.

Strep A est une bactérie commune trouvée dans le monde entier, mais c’est la souche invasive de Strep A qui alerte les médecins car une fois qu’elle pénètre dans la circulation sanguine, elle peut progresser rapidement et provoquer une septicémie potentiellement mortelle et endommager plusieurs organes.

Les symptômes graves peuvent inclure de la fièvre, un inconfort important, une douleur intense dans la zone infectée avec une rougeur ou un bleu qui se propage, une pneumonie et une infection du sang.

L’infection peut être traitée avec des antibiotiques, tels que la pénicilline ou l’amoxicilline. Les patients ayant une infection respiratoire récente, comme le VRS, sont considérés comme faisant partie des personnes les plus à risque de contracter le streptocoque A.

MOYENS DE PRÉVENIR LES INFECTIONS

La Dre Geneviève Bergeron, médecin-chef des urgences sanitaires et des maladies infectieuses à la santé publique de Montréal, a déclaré qu’il n’est pas clair pourquoi l’augmentation des cas se produit maintenant, mais il existe certaines théories qui peuvent aider à l’expliquer.

“Certaines hypothèses à ce stade ont à voir avec le fait qu’il y avait moins de mixité sociale au cours des dernières années avec la pandémie et maintenant nous voyons des cohortes d’enfants qui ont été moins exposés à une bactérie relativement courante”, a-t-elle ajouté. a déclaré dans une interview vendredi.

Une autre raison possible pourrait être liée à la saison grippale plus précoce que d’habitude qui frappe la communauté puisque la grippe augmente votre risque d’avoir des infections bactériennes comme complication, y compris le groupe Strep A.

L’avis émis vendredi par les responsables de la santé publique visait à ce que les cliniciens soient à l’affût, mais les parents peuvent également prendre certaines mesures pour protéger leurs enfants.

Deux mesures clés à suivre sont de rester à la maison lorsqu’on se sent malade et de maintenir à jour les vaccinations de routine, en particulier celles contre la grippe et la varicelle, a déclaré Bergeron. Dans le cas de la varicelle, les lésions cutanées peuvent être un point d’entrée pour que les bactéries provoquent une infection.

“Être à jour en matière de vaccination est vraiment la meilleure chose que les gens puissent faire pour être dans la meilleure forme possible et prévenir les maladies”, a-t-elle déclaré.

Si les parents remarquent de la fièvre, des douleurs musculaires sévères, des rougeurs ou des douleurs liées à une plaie ou une infection cutanée, ou un mal de gorge sévère chez leurs enfants, ce sont des symptômes qui doivent être évalués par un professionnel de la santé qui peut prélever des échantillons et prescrire des antibiotiques, si nécessaire .

Les parents à la recherche d’options de soins de santé peuvent appeler la ligne Info-Santé 811.

Les personnes de plus de 65 ans, atteintes d’une maladie chronique ou en contact étroit avec une personne infectée sont à risque.



Avec des fichiers de Max Harrold de CTV News Montréal