Le streaming signifie que vous ne posséderez jamais vos films ou votre musique préférés. Voici pourquoi c’est important

En grandissant, c’était toujours excitant d’aller chez un ami pour des soirées cinéma et de passer au crible leurs collections physiques. Enfant, certains des cadeaux les plus mémorables que j’ai reçus étaient des DVD de mes films préférés, comme Shrek et Lilo & Stitch (toujours des classiques absolus, à mon avis). C’était excitant de savoir que je possédais maintenant une copie physique du film que j’avais vu au cinéma et que j’aimais tant, et que je pouvais le jouer à tout moment. Ça n’allait nulle part.

Aujourd’hui, le paysage médiatique a radicalement changé. La plupart d’entre nous regardons des films et des émissions de télévision sur des services de streaming comme Netflix ou Hulu ou Disney+. Nous n’avons pas tendance à acheter autant de DVD, de Blu-ray ou même de versions numériques de films, car nous payons tellement pour tous ces services de streaming et nous nous attendons à trouver tout ce que nous voudrions regarder dessus.

Mais s’il y a une vérité constante sur le monde du streaming, c’est qu’il est en constante évolution.

Vous pouvez vous inscrire à un compte Netflix afin de pouvoir regarder une émission dont tout le monde parle, pour découvrir bientôt qu’elle ne sera désormais diffusée que Paon. Les services de streaming changent constamment leurs offres dans un espace hautement concurrentiel. Cela signifie que, contrairement à l’époque où nous possédions tous des copies physiques de films, d’émissions de télévision et de musique, vous ne pouvez pas toujours compter sur vos médias préférés pour être disponibles sur les plateformes auxquelles vous êtes abonné.

“Vous avez une bibliothèque gigantesque à portée de main, mais vous n’avez pas beaucoup de contrôle sur ce qui entre et sort de cette bibliothèque”, a déclaré Joan Solsman de CNET à Sophia Fox-Sowell dans une interview, intégrée ci-dessus. “Parfois, les choses peuvent disparaître, et les privilèges peuvent disparaître à tout moment. La grande chose à ce sujet, cependant, est que vous avez tellement plus accès à d’autres choses sans avoir à payer discrètement pour chaque chose que vous voulez écouter ou regarder. .”

Bien que ce soit formidable de ne pas avoir à payer pour chaque album individuel qui tombe, je manque les jours d’aller dans Target et d’acheter des copies physiques de CD et de feuilleter les livrets qui les accompagnent. Vous pouvez toujours le faire, bien sûr, mais cela semble moins pratique si vous payez déjà des abonnements musicaux comme Spotify, Apple Music ou YouTube Music. Ils sont tellement plus pratiques. Je veux dire, j’aurais même du mal à trouver un endroit pour écouter un CD ces jours-ci. (Mon collègue Erin Carson pourrait me battre à ce sujet.)

Cependant, il existe une multitude de raisons pour lesquelles posséder des copies physiques de supports peut être avantageux. Non seulement les offres d’une plate-forme peuvent changer, mais les films, les émissions de télévision et les chansons elles-mêmes peuvent être éditées et modifiées même après leur sortie. Si vous ne possédez pas de copie physique de quelque chose, vous ne pourrez pas revenir à cette première version, si c’est quelque chose que vous voulez. (Prenez, par exemple, lorsque les créateurs de Game of Thrones sont revenus et supprimé une tasse Starbucks qui a accidentellement fait son chemin dans un tir. Vous ne reverrez plus jamais cette version sur les plateformes de HBO.)

