Le streaming s’envole : l’été voit l’audience augmenter pour les meilleurs services de streaming

Le streaming a dépassé les plateformes de télévision traditionnelles pour atteindre un nouveau sommet en juillet, Nielsen a rapporté mardi. Le streaming a représenté 38,7% de la consommation TV au cours du mois, tandis que la télédiffusion et le câble ont attiré respectivement 20% et 29,6% des téléspectateurs. UN pointe en juin – que Nielsen attribue aux vacances d’été des enfants – a mis en évidence une tendance qui a vu le streaming dépasser toutes les autres plateformes de télévision d’au moins 6% de la part d’audience.

Selon Nielsen, pour les enfants de 2 à 17 ans, « les options de télévision non traditionnelles représentaient 90 % de leur utilisation accrue », le streaming représentant 62 % de cette augmentation pour les 2 à 11 ans. Cependant, ils ne sont pas les seuls ceux qui apprécient ce qui est à la télévision, les adultes se tournant vers Netflix, Tubi et d’autres services cette saison.

Les meilleurs services de streaming de l’été

Que regardez-vous le plus cet été ? YouTube a pris la première place en juin et juillet, et des services de streaming gratuits comme Tubi et Roku ont également obtenu une part du gâteau. Les 10 plateformes les plus diffusées en juillet sont répertoriées ci-dessous. En juin, Paramount Plus et Roku Channel étaient assis dans des positions inversées.

Youtube Netflix Hulu Première vidéo Disney+ Max Tubi Paon Chaîne Roku Paramount Plus

Nielsen

Les nouvelles versions et la programmation pour enfants ont contribué à propulser les services de streaming vers le haut, avec des émissions comme Jack Ryan de Prime Video, Bluey sur Disney Plus et Suits sur Netflix contribuant à l’augmentation. Nielsen rapporte que trois services ont atteint le statut « de tous les temps » – YouTube, Netflix et Prime Video – tandis que les consoles de jeu constituent la catégorie « autre streaming ».

