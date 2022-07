Le streaming sauvera-t-il le sport ou le tuera-t-il ?

Le sport et la télévision ont prospéré ensemble. Notre avenir de divertissement sera façonné par la question de savoir si le streaming et le sport peuvent répéter ce partenariat généralement heureux.

Mes collègues ont rapporté récemment qu’Amazon, Apple et YouTube de Google pourraient être prêts à payer des milliards de dollars pour des sports populaires comme la Ligue nationale de football et la National Basketball Association pour déplacer leurs jeux de la télévision vers les services de streaming technologique.

Pendant des décennies, les sociétés de télévision – dont CBS et ESPN aux États-Unis et Sky en Grande-Bretagne – ont payé beaucoup d’argent aux ligues sportives pour être le seul endroit où les gens pouvaient regarder des matchs. L’argent de la télévision a rendu le sport riche et influent dans le divertissement et la culture. La diffusion de sports a également rendu la télévision riche et puissante.