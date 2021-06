Le streaming peut-il payer ? Les musiciens placent de nouveaux espoirs sur Twitch.

Les applications de diffusion en direct coûtent un sou une douzaine de nos jours. Mais ce qui distingue Twitch, en particulier pour la musique, c’est la façon dont il favorise les connexions entre les artistes et leur public, et permet de monétiser efficacement ces connexions. Les interactions des fans – qui traversent l’écran dans une rivière de demandes de chansons, de blagues à l’intérieur et d' »émoticônes » (émoticônes spécifiques à Twitch) – font autant partie du spectacle que l’artiste à l’écran, transmettant le sentiment d’un lien étroit, mutuellement communauté de soutien.

Heafy, le guitariste et chanteur du groupe de metal Trivium, est l’un des musiciens les plus dévoués de Twitch, la plate-forme de diffusion en direct qui a commencé il y a une décennie en tant que paradis du jeu, mais est devenue un assortiment de divertissement toujours actif – un qui a s’est avéré particulièrement attrayant pour les musiciens pendant la pandémie. Twitch, qui appartient à Amazon, attire en moyenne 30 millions de visiteurs par jour, et ses utilisateurs ont regardé plus d’un billion de minutes de contenu l’année dernière, selon la société.

Chaque jour de la semaine à 8h30, après avoir habillé, nourri et installé ses jumeaux de 2 ans avec leur nounou, Matthew K. Heafy décampe dans une chambre inoccupée de sa maison à Orlando, en Floride, et tourne sur trois ordinateurs. , trois caméras et une batterie de matériel de guitare en préparation de son shredfest matinal en direct.

Depuis janvier 2018, Heafy, 35 ans, a suivi un régime Twitch strict, diffusant presque tous les jours de la semaine à 9 h et à 15 h. Pendant jusqu’à trois heures à un clip, il pratique des riffs de guitare – décomposant pédagogiquement sa technique pour les étudiants-fans qui se renseignent. dans le chat – joue avec son groupe et joue à des jeux de tir à la première personne. Heafy a environ 220 000 abonnés sur Twitch, et bien plus de 10 000 personnes peuvent le regarder à tout moment ; toute cette attention, dit-il, le maintient motivé.

Twitch, en revanche, est un univers alternatif où même les artistes de niche peuvent gagner des milliers de dollars par mois en cultivant des tribus de fans dont la loyauté s’exprime par le mécénat. Avec ses fils de discussion interactifs et son économie interne d’abonnements aux chaînes et de « bits » (dons), Twitch semblerait tenir la promesse longtemps médiatisée mais insaisissable du commerce créatif sur Internet. Pourtant, la plate-forme peut bien fonctionner uniquement pour certains types d’artistes. (Cela demande énormément de main-d’œuvre.) Ses relations avec les titulaires de droits sont tendues. Et bien qu’il ait reçu un coup de pouce pendant la pandémie, Twitch pourrait bientôt faire face à un bilan une fois que les artistes et leurs fans sortiront de leurs cocons et retourneront à des événements en personne.

Selon le rapport de Page, Laura Shigihara , une compositrice de musique de jeux vidéo, a gagné l’année dernière en moyenne environ 700 $ par mois sur les plateformes audio, mais 8 000 $ par mois sur Twitch, où elle chante et joue du piano dans une pièce confortable remplie de créatures en peluche de style anime. En 2019 et 2020, le groupe de quatre hommes de Heafy, Trivium, a collecté en moyenne 11 000 $ par mois auprès des services audio, tandis que sa propre chaîne Twitch en a généré presque autant (un peu moins de 10 000 $) auprès d’un public d’environ un dixième de la taille. Le groupe Aeseaes, un couple marié à Austin, Texas, spécialisé dans les reprises acoustiques, a gagné 70 % de ses revenus en 2019 et 2020 grâce à Twitch ; seulement 6 % provenaient des services de streaming audio et de Bandcamp, le magasin de musique indépendant en ligne.

Mais pour ceux qui gagnent leur vie sur la plate-forme, cela a été une révélation. Son potentiel a été mis en évidence dans un récent rapport par Will Page, l’ancien économiste en chef de Spotify, qui a comparé les revenus et l’audience des musiciens sur Twitch par rapport aux services audio à la demande comme Spotify et Apple Music. Les chiffres, bien qu’anecdotiques, sont frappants.

« Il y a juste quelque chose à propos de pouvoir soutenir directement un artiste que vous appréciez, et de pouvoir voir ce soutien accepté par cet artiste et obtenir un remerciement immédiat », a déclaré Travis d’Aeseaes, qui joue de la basse et fabrique les microphones que lui et sa femme, Allie, qui chante et joue de la guitare, utilise pour leurs streams. (Les deux sont au début de la trentaine et n’utilisent que leurs prénoms de manière professionnelle.)

Tracy Patrick Chan, responsable de la musique chez Twitch, a déclaré que parmi les musiciens qui peuvent gagner 50 000 $ par an là-bas, leur audience médiane – le nombre de personnes qui regardent leurs flux à un moment donné – n’est que de 183. En comparaison, cela peut prendre 5 millions à 10 millions de flux pour générer le même paiement des principales plates-formes de streaming audio, selon la plupart des estimations des tarifs par flux de ces services.

« Ce que les artistes sur Twitch vous montrent, c’est que vous avez juste besoin d’un public passionné et qu’ils seront là pour vous soutenir », a déclaré Chan. Le commerce se présente sous la forme d’abonnements – à 5 $, 10 $ ou 25 $ par mois – ainsi que des bits et des liens vers des sites de dons et de collecte de fonds tiers comme Patreon.